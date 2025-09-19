Währungen / CYCCP
CYCCP: Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock
5.05 USD 0.23 (4.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CYCCP hat sich für heute um -4.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.05 bis zu einem Hoch von 5.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.05 5.43
Jahresspanne
3.29 17.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.28
- Eröffnung
- 5.35
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Tief
- 5.05
- Hoch
- 5.43
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -4.36%
- Monatsänderung
- 4.77%
- 6-Monatsänderung
- 7.22%
- Jahresänderung
- -16.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K