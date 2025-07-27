KurseKategorien
COOP: Mr. Cooper Group Inc

219.92 USD 0.98 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COOP hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 215.45 bis zu einem Hoch von 224.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mr. Cooper Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
215.45 224.04
Jahresspanne
84.68 234.73
Vorheriger Schlusskurs
220.90
Eröffnung
218.48
Bid
219.92
Ask
220.22
Tief
215.45
Hoch
224.04
Volumen
1.348 K
Tagesänderung
-0.44%
Monatsänderung
20.01%
6-Monatsänderung
83.80%
Jahresänderung
139.69%
