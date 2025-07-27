Währungen / COOP
COOP: Mr. Cooper Group Inc
219.92 USD 0.98 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COOP hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 215.45 bis zu einem Hoch von 224.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mr. Cooper Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
215.45 224.04
Jahresspanne
84.68 234.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 220.90
- Eröffnung
- 218.48
- Bid
- 219.92
- Ask
- 220.22
- Tief
- 215.45
- Hoch
- 224.04
- Volumen
- 1.348 K
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- 20.01%
- 6-Monatsänderung
- 83.80%
- Jahresänderung
- 139.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K