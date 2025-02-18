Währungen / CLCO
CLCO: Cool Company Ltd
7.95 USD 0.29 (3.79%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLCO hat sich für heute um 3.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.73 bis zu einem Hoch von 8.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cool Company Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLCO News
Tagesspanne
7.73 8.00
Jahresspanne
4.51 11.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.66
- Eröffnung
- 7.73
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Tief
- 7.73
- Hoch
- 8.00
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- 3.79%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- 46.68%
- Jahresänderung
- -28.38%
