CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF
Der Wechselkurs von CIL hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.08 bis zu einem Hoch von 51.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die VictoryShares International Volatility Wtd ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CIL heute?
Die Aktie von VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) notiert heute bei 51.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.59 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CIL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CIL Dividenden?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF wird derzeit mit 51.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIL zu verfolgen.
Wie kaufe ich CIL-Aktien?
Sie können Aktien von VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) zum aktuellen Kurs von 51.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.08 oder 51.38 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CIL-Aktien?
Bei einer Investition in VictoryShares International Volatility Wtd ETF müssen die jährliche Spanne 41.19 - 51.89 und der aktuelle Kurs 51.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.18% und 12.34%, bevor sie Orders zu 51.08 oder 51.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
Der höchste Kurs von VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) im vergangenen Jahr lag bei 51.89. Innerhalb von 41.19 - 51.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VictoryShares International Volatility Wtd ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
Der niedrigste Kurs von VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) im Laufe des Jahres betrug 41.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.08 und der Spanne 41.19 - 51.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CIL statt?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.59 und 14.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.59
- Eröffnung
- 51.08
- Bid
- 51.08
- Ask
- 51.38
- Tief
- 51.08
- Hoch
- 51.08
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- -0.18%
- 6-Monatsänderung
- 12.34%
- Jahresänderung
- 14.17%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8