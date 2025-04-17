- Übersicht
CHN: China Fund Inc (The)
Der Wechselkurs von CHN hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.95 bis zu einem Hoch von 18.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die China Fund Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CHN News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHN heute?
Die Aktie von China Fund Inc (The) (CHN) notiert heute bei 18.02. Sie wird innerhalb einer Spanne von 17.95 - 18.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.79 und das Handelsvolumen erreichte 64. Das Live-Chart von CHN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHN Dividenden?
China Fund Inc (The) wird derzeit mit 18.02 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 43.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHN zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHN-Aktien?
Sie können Aktien von China Fund Inc (The) (CHN) zum aktuellen Kurs von 18.02 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.02 oder 18.32 platziert, während 64 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHN-Aktien?
Bei einer Investition in China Fund Inc (The) müssen die jährliche Spanne 10.60 - 18.88 und der aktuelle Kurs 18.02 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.26% und 49.54%, bevor sie Orders zu 18.02 oder 18.32 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von China Fund, Inc.?
Der höchste Kurs von China Fund, Inc. (CHN) im vergangenen Jahr lag bei 18.88. Innerhalb von 10.60 - 18.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von China Fund Inc (The) mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von China Fund, Inc.?
Der niedrigste Kurs von China Fund, Inc. (CHN) im Laufe des Jahres betrug 10.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.02 und der Spanne 10.60 - 18.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHN statt?
China Fund Inc (The) hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.79 und 43.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.79
- Eröffnung
- 17.96
- Bid
- 18.02
- Ask
- 18.32
- Tief
- 17.95
- Hoch
- 18.10
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- 1.29%
- Monatsänderung
- -1.26%
- 6-Monatsänderung
- 49.54%
- Jahresänderung
- 43.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.650%