BSMP: Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
Der Wechselkurs von BSMP hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.51 bis zu einem Hoch von 24.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BSMP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSMP heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) notiert heute bei 24.52. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.53 und das Handelsvolumen erreichte 37. Das Live-Chart von BSMP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSMP Dividenden?
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF wird derzeit mit 24.52 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSMP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSMP-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) zum aktuellen Kurs von 24.52 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.52 oder 24.82 platziert, während 37 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSMP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSMP-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF müssen die jährliche Spanne 24.26 - 24.74 und der aktuelle Kurs 24.52 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.08% und 0.16%, bevor sie Orders zu 24.52 oder 24.82 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSMP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) im vergangenen Jahr lag bei 24.74. Innerhalb von 24.26 - 24.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) im Laufe des Jahres betrug 24.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.52 und der Spanne 24.26 - 24.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSMP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSMP statt?
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.53 und 0.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.53
- Eröffnung
- 24.53
- Bid
- 24.52
- Ask
- 24.82
- Tief
- 24.51
- Hoch
- 24.53
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 0.16%
- Jahresänderung
- 0.29%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8