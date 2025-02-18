Währungen / ATXS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATXS: Astria Therapeutics Inc
7.46 USD 0.02 (0.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATXS hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.37 bis zu einem Hoch von 7.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Astria Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATXS News
- H.C. Wainwright hebt Kursziel für Astria Therapeutics auf 20 US-Dollar an
- Astria Therapeutics stock price target raised to $20 at H.C. Wainwright
- Astria meldet positive Phase-1a-Ergebnisse für langwirksamen OX40-Antikörper
- Astria reports positive phase 1a results for long-acting OX40 antibody
- All You Need to Know About Astria Therapeutics (ATXS) Rating Upgrade to Buy
- Wall Street Analysts Believe Astria Therapeutics (ATXS) Could Rally 294.75%: Here's is How to Trade
- Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Tran
- Astria Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Program Insights
- Astria Therapeutics to present STAR-0310 phase 1a data at EADV congress
- Does Astria Therapeutics (ATXS) Have the Potential to Rally 333.88% as Wall Street Analysts Expect?
- Astria Therapeutics stock price target raised to $26 by JMP on HAE program progress
- Astria licenses HAE drug navenibart in Japan in deal worth up to $32 million
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- Astria Therapeutics to Participate in Upcoming Oppenheimer Innovators in Immunology & Inflammation Summit
- Astria stock rises as H.C. Wainwright reiterates buy rating
- Astria reports positive results from HAE drug trial
- Astria Therapeutics to Present at Upcoming European Academy of Allergy and Clinical Immunology Annual Congress
- Citizens JMP maintains $25 target on Astria Therapeutics stock
- Astria Therapeutics to Present at Upcoming Jefferies Global Healthcare Conference
- Astria Therapeutics to Present at Upcoming C1 Inhibitor Deficiency and Angioedema Worksho
- Astria Therapeutics to Present at Upcoming Eastern Allergy Conference
- Cantor maintains Overweight on Astria stock with $47 target
- Astria Therapeutics Stock: A High-Conviction Bet On HAE (NASDAQ:ATXS)
Tagesspanne
7.37 7.56
Jahresspanne
3.55 12.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.48
- Eröffnung
- 7.48
- Bid
- 7.46
- Ask
- 7.76
- Tief
- 7.37
- Hoch
- 7.56
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 19.94%
- 6-Monatsänderung
- 38.92%
- Jahresänderung
- -32.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K