ATNF: 180 Life Sciences Corp

7.04 USD 0.57 (7.49%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATNF hat sich für heute um -7.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.29 bis zu einem Hoch von 7.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die 180 Life Sciences Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ATNF News

Tagesspanne
6.29 7.24
Jahresspanne
0.65 17.75
Vorheriger Schlusskurs
7.61
Eröffnung
6.85
Bid
7.04
Ask
7.34
Tief
6.29
Hoch
7.24
Volumen
13.620 K
Tagesänderung
-7.49%
Monatsänderung
137.84%
6-Monatsänderung
506.90%
Jahresänderung
297.74%
