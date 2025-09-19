Währungen / ARKC
ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E
33.90 USD 0.09 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKC hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.53 bis zu einem Hoch von 33.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
33.53 33.90
Jahresspanne
29.04 46.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.99
- Eröffnung
- 33.53
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Tief
- 33.53
- Hoch
- 33.90
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- -2.64%
- 6-Monatsänderung
- 14.03%
- Jahresänderung
- -17.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K