ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E

33.90 USD 0.09 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARKC hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.53 bis zu einem Hoch von 33.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
33.53 33.90
Jahresspanne
29.04 46.95
Vorheriger Schlusskurs
33.99
Eröffnung
33.53
Bid
33.90
Ask
34.20
Tief
33.53
Hoch
33.90
Volumen
3
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
-2.64%
6-Monatsänderung
14.03%
Jahresänderung
-17.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K