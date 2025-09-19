KurseKategorien
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026

2.2000 USD 0.3700 (20.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARBKL hat sich für heute um 20.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.8350 bis zu einem Hoch von 2.2499 gehandelt.

Verfolgen Sie die Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.8350 2.2499
Jahresspanne
1.2700 10.8700
Vorheriger Schlusskurs
1.8300
Eröffnung
1.8500
Bid
2.2000
Ask
2.2030
Tief
1.8350
Hoch
2.2499
Volumen
22
Tagesänderung
20.22%
Monatsänderung
45.70%
6-Monatsänderung
-68.12%
Jahresänderung
-79.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K