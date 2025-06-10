- Übersicht
AMBI: Ambipar Emergency Response Class A
Der Wechselkurs von AMBI hat sich für heute um 11.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.09 bis zu einem Hoch von 1.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ambipar Emergency Response Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AMBI heute?
Die Aktie von Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) notiert heute bei 1.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.09 - 1.38 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.08 und das Handelsvolumen erreichte 816. Das Live-Chart von AMBI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AMBI Dividenden?
Ambipar Emergency Response Class A wird derzeit mit 1.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -80.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMBI zu verfolgen.
Wie kaufe ich AMBI-Aktien?
Sie können Aktien von Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) zum aktuellen Kurs von 1.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.20 oder 1.50 platziert, während 816 und 10.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMBI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AMBI-Aktien?
Bei einer Investition in Ambipar Emergency Response Class A müssen die jährliche Spanne 0.72 - 7.12 und der aktuelle Kurs 1.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 44.58% und -74.25%, bevor sie Orders zu 1.20 oder 1.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMBI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ambipar Emergency Response?
Der höchste Kurs von Ambipar Emergency Response (AMBI) im vergangenen Jahr lag bei 7.12. Innerhalb von 0.72 - 7.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ambipar Emergency Response Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ambipar Emergency Response?
Der niedrigste Kurs von Ambipar Emergency Response (AMBI) im Laufe des Jahres betrug 0.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.20 und der Spanne 0.72 - 7.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMBI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AMBI statt?
Ambipar Emergency Response Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.08 und -80.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.08
- Eröffnung
- 1.09
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Tief
- 1.09
- Hoch
- 1.38
- Volumen
- 816
- Tagesänderung
- 11.11%
- Monatsänderung
- 44.58%
- 6-Monatsänderung
- -74.25%
- Jahresänderung
- -80.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh