ALTR
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A

111.85 USD 0.16 (0.14%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALTR hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.69 bis zu einem Hoch von 111.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Altair Engineering Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
111.69 111.91
Jahresspanne
77.41 113.12
Vorheriger Schlusskurs
111.69
Eröffnung
111.80
Bid
111.85
Ask
112.15
Tief
111.69
Hoch
111.91
Volumen
1.284 K
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
0.23%
6-Monatsänderung
17.60%
Jahresänderung
29.67%
