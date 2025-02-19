Währungen / ALTR
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A
111.85 USD 0.16 (0.14%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALTR hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.69 bis zu einem Hoch von 111.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Altair Engineering Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALTR News
Tagesspanne
111.69 111.91
Jahresspanne
77.41 113.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 111.69
- Eröffnung
- 111.80
- Bid
- 111.85
- Ask
- 112.15
- Tief
- 111.69
- Hoch
- 111.91
- Volumen
- 1.284 K
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 0.23%
- 6-Monatsänderung
- 17.60%
- Jahresänderung
- 29.67%
