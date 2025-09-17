KurseKategorien
Währungen / ACTV
Zurück zum Aktien

ACTV: LeaderShares Activist Leaders ETF

33.83 USD 0.12 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACTV hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.69 bis zu einem Hoch von 33.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die LeaderShares Activist Leaders ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACTV News

Tagesspanne
33.69 33.83
Jahresspanne
27.04 34.79
Vorheriger Schlusskurs
33.71
Eröffnung
33.74
Bid
33.83
Ask
34.13
Tief
33.69
Hoch
33.83
Volumen
7
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
3.80%
6-Monatsänderung
11.25%
Jahresänderung
0.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K