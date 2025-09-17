Währungen / ACTV
ACTV: LeaderShares Activist Leaders ETF
33.83 USD 0.12 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACTV hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.69 bis zu einem Hoch von 33.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die LeaderShares Activist Leaders ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ACTV News
Tagesspanne
33.69 33.83
Jahresspanne
27.04 34.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.71
- Eröffnung
- 33.74
- Bid
- 33.83
- Ask
- 34.13
- Tief
- 33.69
- Hoch
- 33.83
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 3.80%
- 6-Monatsänderung
- 11.25%
- Jahresänderung
- 0.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K