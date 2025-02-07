Währungen / ACCD
ACCD: Accolade Inc
7.02 USD 0.01 (0.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACCD hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.01 bis zu einem Hoch von 7.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Accolade Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.01 7.03
Jahresspanne
3.08 8.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.03
- Eröffnung
- 7.02
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- Tief
- 7.01
- Hoch
- 7.03
- Volumen
- 2.646 K
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 0.43%
- 6-Monatsänderung
- 115.34%
- Jahresänderung
- -6.65%
