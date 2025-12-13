SimSim Control Deal MT5

Das Dienstprogramm eröffnet Geschäfte basierend auf Signalen der Indikatoren der „SimSim ARROW“-Serie.

Das Dienstprogramm funktioniert ausschließlich in Verbindung mit den Indikatoren der Serie „SimSim ARROW“.
Jeder dieser Indikatoren verfügt über einen Parameter: „Deals: Keine Deals, Kaufen und Verkaufen, Nur Kaufen, Nur Verkaufen.“
Wenn dieser Parameter auf den Wert „Kaufen und Verkaufen oder Nur Kaufen oder Nur Verkaufen“ eingestellt ist, werden die Signale der Indikatoren über globale Variablen an das Dienstprogramm gesendet, was ihm die Eröffnung von Trades ermöglicht.

Dienstprogramm-Optionen.
  1. Pr _ FixLot = 0.0 Trades mit festem Los öffnen.
  2. Pr_Risk = 0,0% Öffnen Sie Trades nach Risikoprozentsatz. Berechnung: LOT = Maximum Lot nach Werkzeug * Pr_Risk/100.
  3. Pr_Fix = 0,0% Prozentsatz der aktuellen Bilanz für Gewinnmitnahmen. Wenn der Prozentsatz> 100 ist, dann ist es für den Experten kein Prozentsatz mehr, der Betrag in der Währung der Einzahlung. Wenn der Gewinn einen bestimmten Prozentsatz des Gewinns oder einen bestimmten Betrag erreicht hat, werden alle Transaktionen geschlossen und die Arbeit wird fortgesetzt..
  4. Pr _ HourBegin = 00.00 Stunden und Minuten Beginn des Handels (HH.MM).
  5. Pr _ HourEnd = 23.59 Handelsende Stunden und Minuten (HH.MM)
Ab Version 1.2 werden neue Parameter eingeführt, um Transaktionen zu begleiten.

  1.   Pr_Prof = 0,0 Profitrate in Pips oder SrHiLow-Einheiten
  2.   Pr_Stop = 0,0 Fußniveau in Pips oder SrHiLow-Einheiten
  3.   Pr _ Breakeven = 0.0 Einstellungsniveau ohne Verlust zum Schutz des Gewinns in Pips oder SrHiLow-Einheiten
  4.   Pr _ TrallProf = 0.0 Trailing Stop für Trades, wenn der aktuelle Gewinn in Pips größer ist als Pr _ TrallProfx oder SrHiLow-Einheiten
  5.   Pr _ TrallLoss = 0.0 Trailing Stop für Trades, wenn der aktuelle Gewinn in Pips kleiner als Pr _ TrallLoss oder SrHiLow-Einheiten ist
  6.   Pr _ PerHiLow = 300 Anzahl BAR zur Berechnung des Mittelwertes SrHiLow
  7.   Pr _ MaxOrders = 500 Maximale Anzahl offener Trades
  8.   Pr _ DopStep = 25 Schrittweite für Raster zusätzlicher Trades in Pips


Die Verwendung des SrHiLow-Werts für Stopp-, Gewinn- usw.-Niveaus ist deutlich praktischer als die Verwendung von Pips.
Es ist schwierig, die Gewinnhöhe in Pips für verschiedene Zeiträume festzulegen. Für 5 Minuten und 6 Stunden sind sie wahrscheinlich unterschiedlich. Und wenn man SrHiLow angibt, ist es sehr logisch.
SrHiLow ist der Durchschnittswert (Hoch - Tief) des Zeitrahmens für den Zeitraum = Pr_PerHiLow.

Beispiel: Der durchschnittliche SrHiLow in Pips für AUD/USD:
M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
Wenn beispielsweise das Gewinnniveau in (SrHiLow) = 3 ist, dann ergibt sich für M5: 3*28 = 74 Pips und für H3: 3*214 = 642 Pips.

Beispiel: Der durchschnittliche SrHiLow in Pips für XAU/USD:
M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
XAUUSD-Gewinn (SrHiLow) = 5, für M10-Gewinn: 5*411=2055 Pips und für H6: 5*2958=14790 Pips

Liegt der Parameterwert zwischen 0,001 und 10,0, wird er in SrHiLow-Einheiten angegeben. Dieses Intervall ist ausreichend.
Ist der Parameterwert größer als 10, wird er in Pips angegeben.
Parameterbeispiel: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
Dieser Wert gilt für alle Zeitrahmen. Der Parameterwert wird mit SrHiLow multipliziert, und die Werte werden in Pips angegeben.


Liste der Indikatoren der „SimSim ARROW“-Serie:

  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEARPower
  4. SimSim ARROW BULLSPower
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku
  13. SimSim ARROW DEMA
  14. SimSim ARROW TEMA
Ursprünglich war das Dienstprogramm als „Kontrollhandel“ konzipiert und eine Position mit einem Mindestlos wurde basierend auf einem Signal des Indikators eröffnet. Dieser Schritt bietet dem Händler die Möglichkeit, sanft in den Markt einzusteigen, als würde er vor dem Schwimmen die Gewässer testen. Wenn der Händler dann Vertrauen in seine Handlungen gewinnt, erhält er die Freiheit, die Losgröße zu erhöhen, was es ihm ermöglicht, sich an den Rhythmus des Marktes anzupassen und seine Position zu erhöhen. Ein solcher Algorithmus erleichtert nicht nur den Handelsprozess, sondern wird auch ein unverzichtbarer Assistent sein, der Sie bei jedem Schritt an die Bedeutung von Größe und Maß erinnert. Durch die Kombination von Einfachheit und Funktionalität ist das Dienstprogramm nicht nur ein Werkzeug, sondern ein treuer Begleiter in der Welt der finanziellen Möglichkeiten.

