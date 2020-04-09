EA CloseAll MT5

FEATURES:
- Alle schließen mit einem Klick
- Market Orders schließen
- Pending Orders löschen
- Echtzeit-Leistung
- Multi-Symbol-Unterstützung
- Anpassbare Schaltfläche
- Funktioniert auf MT5

PERFEKT FÜR:
- Scalper, die einen Notausstieg benötigen
- Daytrader, die mehrere Positionen verwalten
- Nachrichtenhändler, die eine sofortige Schließung benötigen
- Kontosicherung bei hoher Volatilität
- Schnelle Portfolio-Liquidierung

TECHNISCHE DATEN:
- Batch-Verarbeitungsalgorithmus
- Optimierte OrderSelect-Vorgänge
- IOC-Auffüllungsmodus (MT5)
- Einstellbare Slippage-Kontrolle
- Minimale CPU-Auslastung
- Auto-Clear-Benachrichtigungen
Empfohlene Produkte
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Equity Monitor Dies ist ein einfacher Mittelwechsel-Informer. Ich habe ihn für mich selbst geschrieben, vielleicht braucht ihn jemand... 1. Zeigt die Veränderung der Mittel für den Tag an. Jeden Tag, wenn das Terminal zum ersten Mal gestartet wird, merkt es sich die aktuellen Mittel und überwacht die Änderungen während des Tages. 2. Am ersten Tag des Monats merkt es sich das Geld und überwacht die Veränderungen im Laufe des Monats. 3. Nun, es zeigt den Gewinn der offenen Position. Um zu
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilitys
NS Financas Automatisches Löschen aller Chart-Indikatoren Script Entfernen Sie automatisch alle Indikatoren aus Ihrem Chart, kostenlos angeboten von NS Financas! Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Löschen der Indikatoren, einen nach dem anderen. Mit diesem Skript ist es möglich, mit einem Klick alle Indikatoren aus dem Bildschirm zu entfernen, um Ihre neue Strategie anzupassen und dabei die Einstellungen Ihres Diagramms beizubehalten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Tastenkombinati
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilitys
Exakte Zeit - detaillierte Zeitangabe im Sekundenchart. Das Tool zeigt die Eröffnungszeit der ausgewählten Kerze an. Dies ist notwendig, wenn Sie mit Sekundencharts arbeiten. Sie kann zum Beispiel in einem Sekundenchart verwendet werden, der mit dem Utility Sekundenchart erstellt wurde. Eingaben Basisecke - die Chartecke, an der ein Objekt befestigt ist. X-Abstand - der horizontale Abstand von der Diagrammecke. Y-Abstand - der vertikale Abstand von der Diagrammecke. Schriftart - Name der Schrift
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indikatoren
THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading? Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen? Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten? Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen? "THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte be
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitys
Kernfunktion Intelligente Transaktionsverwaltung Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funk
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Position Selective Close ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das dazu dient, verschiedene Positionen gleichzeitig zu schließen. Allgemeine Beschreibung Das Position Selective Close verfügt über drei Betriebsmodi (Intersection, Union und All), die die Art und Weise steuern, wie die vier Positionsmerkmale (Symbol, magische Zahl, Typ und Gewinn) verwendet werden. Die Modi, die über den Eingabeparameter Auswahlmodus verfügbar sind, beziehen sich auf die Merkmale, die über die Eingabep
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilitys
Dieses kleine Tool zeigt die Lot Größe basierend auf den vorherigen festgelegten Risk Management entweder % Anteil der Account Balance oder einem fixen Geldbetrag an. Dafür einfach die Lot Line mit dem Drücken der "t" Taste aktivieren und zum Stop Loss Punkt bewegen. Die aktuale Lot Größe wird in Echtzeit über der Linie angezeigt. In den Einstellungen können Sie die Farbe und stärke der Linie, die Schriftgröße vom Text und den Abstand zwischen Linie und Text, sowie das Risiko in % vom Account od
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indikator Beschreibung: MultiTimeframe Info Feed (MIF) ist ein intelligenter MQL5-Indikator, der ein dynamisches Echtzeit-Infopanel direkt auf Ihrem Chart anzeigt und so einen guten Einblick in die aktuellen Marktbedingungen bietet. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Echtzeit-Anzeige von Open, High, Low, Close und Live-Tick-Preis Tick-Rate (Ticks pro Sekunde) zur Bewertung der Marktaktivität Automatisch berechneter Einstiegskurs bei neuer Kerzenbildung Erkennung
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
SX Theme Setter MT5
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilitys
SX Theme Setter ist dafür gedacht, das Aussehen des Charts in 2 Modi zu verändern: - Modus "Gradient Background": In diesem Modus erstellt der Indikator einen Gradientenhintergrund für Ihr Diagramm. Farben, Stufen und Gradiententyp können vom Benutzer ausgewählt werden. - Farbthema: Der Farbthema-Modus bietet mehr als 50 integrierte verschiedene Farbthemen, die aus einer Liste ausgewählt werden können. Die meisten dieser Themen wurden aus offiziellen Farbthemen realer Handelsplattformen der V
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilitys
Für eine begrenzte Zeit kostenlos: Meistern Sie den Markt mit FX Market Snapshot Verwandeln Sie Devisenmarktaktivitäten in quantifizierbare, automatisierte Entscheidungen mit FX Market Snapshot - dem Tool für ernsthafte Händler, die einen Vorteil durch objektive Daten und schnelle, zuverlässige Aktionen suchen. Hauptmerkmale ️ Exportierbare Daten für KI : Erstellen Sie benutzerdefinierte CSV-Berichte, die Sie mit Ihrer bevorzugten KI-Engine analysieren können, und erhalten Sie Han
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilitys
Dieser MQL5-Indikator erstellt ein anpassbares Gitter aus horizontalen Linien auf Ihrem Trading-Chart. Hier ist, was es tut: **Hauptfunktionen:** - Zeichnet gleichmäßig verteilte horizontale Linien über den sichtbaren Preisbereich - Unterstützt zwei Linientypen: horizontale Linien oder Trendlinien mit Vorwärtsprojektion - Passt sich automatisch an Änderungen der Preisskala an **Schlüsselmerkmale:** 1. **Anpassbare Abstände**: Legen Sie den Rasterabstand in Pips fest (20 Pips als Standard) 2.
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilitys
Die Berechnung des Auftragsvolumens bei jeder Auftragserstellung ist ein äußerst wichtiger Punkt im Risikomanagement Lassen Sie sich mit diesem Tool die Arbeit erleichtern! ----------------------------------------------------- Wie wird es verwendet? Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart und stellen Sie seine Parameter ein: Risikogröße in % oder Geld und Risiko-Ertrags-Verhältnis. Klicken Sie auf die Schaltfläche EIN und positionieren Sie die horizontale Linie auf Ihr gewünschtes StopLoss-Ni
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs für Positionen - Transfer zum Breakeven und Trailing von Stop-Loss und Take-Profit - Disability-Levels - Intuitive , adaptive, anpassbare Schnittstelle . - Beliebi
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
Weitere Produkte dieses Autors
EA CloseALL MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilitys
FEATURES : - Alle schließen mit einem Klick - Market Orders schließen - Pending Orders löschen - Echtzeit-Leistung - Multi-Symbol-Unterstützung - Anpassbare Schaltfläche - Funktioniert auf MT5 PERFEKT FÜR : - Scalper, die einen Notausstieg benötigen - Daytrader, die mehrere Positionen verwalten - Nachrichtenhändler, die eine sofortige Schließung benötigen - Kontosicherung bei hoher Volatilität - Schnelle Portfolio-Liquidierung TECHNISCHE DATEN : - Batch-Verarbeitungsalgorithmus - Optimierte O
FREE
Telegram Alerts MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilitys
Telegram Handelsbericht Pro Telegram Trading Report Pro ist ein professioneller MT4 Expert Advisor, der dafür entwickelt wurde, Händler durch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen und automatische Performance-Berichte über ihre Handelsaktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Dieser EA ist ideal für Trader, die volle Transparenz, sofortige Benachrichtigungen und klare Performance-Zusammenfassungen wünschen, ohne den ganzen Tag vor dem Trading-Terminal sitzen zu müssen. Echtzeit-Handelsbenachrichti
Copy MT4 And MT5 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilitys
DIES IST DIE MT4-VERSION Funktioniert NUR auf MetaTrader 4 Kann nicht auf MetaTrader 5 installiert werden Für MT5-Unterstützung, kaufen Sie die MT5-Version separat MT5-Version hier erhältlich: Klicken Sie hier, um die MT5-Version anzuzeigen Kopieren Sie MT5 MT4 Alles in Einem MT4 nach MT4 MT5 nach MT5 MT4 nach MT5 MT5 nach MT4 SMART SYMBOL MAPPING (FUNKTIONIERT MIT JEDEM BROKER) .r, .raw, .pro (Raw/Pro-Konten) -ecn, -zero (ECN-Konten) m, .mini, .micro (Mini-Konten) c, .cent (Cent-Konten) .vip,
EA Close All MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilitys
EA Schließen Alle MT4 FEATURES - Schließen Sie ALLE Aufträge sofort - Schließen nach Typ: Nur BUY oder SELL - Schließen nach P/L: nur PROFIT oder LOSS - Schließen von BUY PROFIT / BUY LOSS - SELL PROFIT / SELL LOSS schließen - Alle PENDING-Aufträge löschen - P/L-Anzeige in Echtzeit - Keine Konfiguration erforderlich LIVE DASHBOARD - Zähler der Gesamtpositionen - BUY/SELL-Aufschlüsselung - Individuelle P/L-Verfolgung - Anzahl ausstehender Aufträge - Farbcodierte Gesamt-P/L EINRICHTUNG 1. EA
Copy MT5 MT4 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilitys
DIES IST DIE MT5 VERSION Funktioniert NUR auf MetaTrader 5 Kann nicht auf MetaTrader 4 installiert werden Für MT4 Unterstützung, kaufen MT4 Version separat MT4 Version hier verfügbar: Klicken Sie hier, um die MT4 Version zu sehen Kopieren Sie MT5 MT4 All In One MT4 nach MT4 MT5 nach MT5 MT4 nach MT5 MT5 nach MT4 SMART SYMBOL MAPPING (FUNKTIONIERT MIT JEDEM BROKER) .r, .raw, .pro (Raw/Pro-Konten) -ecn, -zero (ECN-Konten) m, .mini, .micro (Mini-Konten) c, .cent (Cent-Konten) .vip, -prime, .clas
EA Close All MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilitys
EA Schließen Alle MT5 FEATURES - Schließen Sie ALLE Aufträge sofort - Schließen nach Typ: Nur BUY oder SELL - Schließen nach P/L: nur PROFIT oder LOSS - Schließen von BUY PROFIT / BUY LOSS - SELL PROFIT / SELL LOSS schließen - Alle PENDING-Aufträge löschen - P/L-Anzeige in Echtzeit - Keine Konfiguration erforderlich LIVE DASHBOARD - Zähler der Gesamtpositionen - BUY/SELL-Aufschlüsselung - Individuelle P/L-Verfolgung - Anzahl ausstehender Aufträge - Farbcodierte Gesamt-P/L EINRICHTUNG 1. EA
EA Telegram Alert MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilitys
Wesentliche Merkmale Vollständiges Alarmsystem - Benachrichtigungen bestellen - TP/SL-Warnungen - Schwebende Orders - Margin-Warnungen Umfangreiche Handelsinformationen - Kontostand und Eigenkapital in Echtzeit - Gewinn/Verlust für jeden Handel - Berechnung der Haltezeit - Drawdown-Prozentsatz (DD%) - Tägliche Gewinnratenstatistiken - Zusammenfassung der heutigen Trades (Gewinne/Verluste) Mehrsprachige Unterstützung Wählen Sie aus 9 Sprachen - Englisch, Thai, Chinesisch, Spanisch, Japanisch,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension