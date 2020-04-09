EA CloseAll MT5
- Utilitys
- Teerathad Booranawisedkul
- Version: 1.0
FEATURES:
- Alle schließen mit einem Klick
- Market Orders schließen
- Pending Orders löschen
- Echtzeit-Leistung
- Multi-Symbol-Unterstützung
- Anpassbare Schaltfläche
- Funktioniert auf MT5
PERFEKT FÜR:
- Scalper, die einen Notausstieg benötigen
- Daytrader, die mehrere Positionen verwalten
- Nachrichtenhändler, die eine sofortige Schließung benötigen
- Kontosicherung bei hoher Volatilität
- Schnelle Portfolio-Liquidierung
TECHNISCHE DATEN:
- Batch-Verarbeitungsalgorithmus
- Optimierte OrderSelect-Vorgänge
- IOC-Auffüllungsmodus (MT5)
- Einstellbare Slippage-Kontrolle
- Minimale CPU-Auslastung
- Auto-Clear-Benachrichtigungen