Institutional Core

🛠 Merkmale & technische Fähigkeiten

Der Institutional Core ist eine All-in-One-Lösung für die "Chart-Hygiene", die Daten aus vier verschiedenen Handelsdisziplinen in einem einzigen HUD (Heads-Up Display) vereint.

1. Linienarchitektur (PD-System)

Der Indikator identifiziert die Premium/Discount (PD)-Zonen durch die Analyse eines benutzerdefinierten Rückblickzeitraums.

  • Institutionelles Hoch/Tief: Zeichnet automatisch horizontale Widerstände und Unterstützungen in Echtzeit auf der Grundlage historischer Höchststände.

  • Gleichgewichtslinie (EQ): Berechnung des mittleren Punktes. Ein Preis oberhalb des EQ ist ein "Premium" (Verkaufsbereich); ein Preis unterhalb des EQ ist ein "Discount" (Kaufbereich).

  • Zukunftsprojektion: Beschriftungen werden in den zukünftigen Bereich des Diagramms projiziert, um den aktuellen Preisaktionsbereich sauber zu halten.

2. Marktstruktur-Engine (BOS/CHoCH)

Verfolgt Kursabschlüsse im Vergleich zu den PD-Levels, um Trendverschiebungen zu erkennen:

  • BOS (Break of Structure): Bestätigt die Trendfortsetzung.

  • CHoCH (Change of Character): Signalisiert eine potenzielle Trendumkehr durch Durchbrechen des entgegengesetzten Strukturniveaus.

3. Prop Firm Ready HUD Dashboard

Ein professionelles Dashboard, das in der oberen rechten Ecke angebracht ist und Folgendes bietet:

  • Live PnL & Balance: Überwachen Sie Ihren Kontostand, ohne die Registerkarte "Handel" öffnen zu müssen (hilft, psychologischen Stress bei Drawdowns zu bewältigen).

  • Sentiment-Engine: Stellt Querverweise zwischen dem RSI (Momentum) und der EQ-Linie her, um den Markt zu kennzeichnen (z. B. "überverkauft", "bullisch" oder "schwankend").

  • Indikator-Matrix: Zeigt Rohwerte für RSI und ADX mit farbkodiertem Heatmapping an.

4. Konsolidierter Session Tracker

Zeigt genau an, welche wichtige globale Sitzung aktiv ist, einschließlich der sehr wahrscheinlichen Überschneidung von London und NY.

📖 Wie man es benutzt

Installation

  1. Öffnen Sie MT5 und gehen Sie zu Datei > Datenordner öffnen.

  2. Navigieren Sie zu MQL5 > Indikatoren .

  3. Fügen Sie Ihre .mq5 oder .ex5 Datei hier ein.

  4. Starten Sie MT5 neu und ziehen Sie den Indikator aus dem Navigator (Strg+N) auf Ihren Chart.

Interpretation des HUD

  • Stimmungslage "BULLISH" (Grün): Das Momentum ist gestiegen und der Kurs liegt über der EQ-Linie.

  • Stimmung "OVERSOLD" (Cyan): Der Kurs hat wahrscheinlich einen Höhepunkt erreicht; achten Sie auf einen CHoCH nach oben.

  • Stimmung "RANGING" (Grau): ADX liegt unter 20. Erwarten Sie eine abgehackte Bewegung; vermeiden Sie neue Handelsgeschäfte.

Handelsstrategie (Die institutionelle Blaupause)

  1. Zone identifizieren: Warten Sie darauf, dass der Kurs in die "Discount"-Zone eintritt (unterhalb der grauen Strichlinie).

  2. Warten Sie auf die Struktur: Halten Sie Ausschau nach einer CHoCH-Marke auf dem Chart.

  3. Momentum bestätigen: Stellen Sie sicher, dass das Dashboard Sentiment nicht mehr "Bearish" ist.

  4. Ziel: Die gegenüberliegende "Widerstandslinie" oder die "Gleichgewichtslinie".

🏆 Prop Firm Kompatibilität

Dieser Indikator ist für Händler optimiert, die Bewertungen abgeben wollen:

  • Ressourcenschonend: Benötigt nur minimale CPU/RAM; wird Ihr Terminal während hochaktueller Nachrichten nicht zum Absturz bringen.

  • Nicht wiederholende Struktur: Sobald ein BOS oder CHoCH bei einem Kerzenschluss bestätigt wird, bleibt es dort.

  • Equity Awareness: Wenn Sie Ihre PnL jederzeit im Blick haben, können Sie sich an die täglichen Verlustgrenzen halten.

❓ FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Frage Antwort
Funktioniert es mit allen Symbolen? Ja, es ist optimiert für Forex (EURUSD, GBPUSD), Indizes (NAS100, US30) und Gold (XAUUSD).
Warum steht dort "OFF-MARKET"? Dies geschieht am Wochenende oder wenn die Serverzeit des Brokers außerhalb der drei großen Sitzungsfenster liegt.
Ist es ein Signalanbieter? Nein. Es ist ein Instrument zur Entscheidungshilfe.



Empfohlene Produkte
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Indikatoren
MTF qristalium Arrows Indikator ist ein halbautomatisches fertiges Handelssystem. Funktioniert auf allen Währungspaaren.  Der Indikator umfasst drei Regeln: 1)wir handeln nur nach dem Trend, 2)"kaufen, wenn alle verkaufen und verkaufen, wenn alle kaufen", 3) der Preis geht immer gegen die Menge.  Der MTF Qristalium Arrows-Indikator filtert Regeldaten über mehrere Zeitrahmen mit integrierten Indikatoren. Wenn der Trend in den ausgewählten Zeitabschnitten übereinstimmt, wird der Indikator ei
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indikatoren
ToolBox 360 ist das Schweizer Messer unter den Indikatoren. Sie ist vollgepackt mit nützlichen Werkzeugen, die Ihnen bei Ihrem Handel helfen. Sie kann verwendet werden, um die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden und Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie einen Handel eröffnen sollten oder nicht. Er zeigt Markttrends, Candlestick-Formationen außerhalb/innerhalb von Bars und Sie können zeitbasierte Allerts einstellen. Hauptmerkmale: Zeitbasierte Fibonacci-Linien Wählen Sie eine
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen den revolutionären MT5-Indikator DARWIN Assistant   vor – Ihr ultimativer Zugang zur Welt des erfolgreichen Handels! DARWIN Assistant   wurde mit Präzision und Fachwissen entwickelt und verfolgt eine spezielle Strategie, die die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher technischer Indikatoren – RSI, Stochastik, CCI und Trends – über alle Zeitrahmen hinweg nutzt. Machen Sie sich auf ein außergewöhnliches Handelserlebnis gefasst, denn dieser hochmoderne Indikator bietet Ihnen die genauest
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indikatoren
Matrix Currency - Multi-Timeframe-Analyse-Tool Matrix Currency ist ein fortschrittlicher Indikator, der für die Analyse der Währungsstärke auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er bietet effiziente Überwachung und strategische Unterstützung für Händler, die klare und umsetzbare Erkenntnisse suchen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse : Überwacht gleichzeitig mehrere Zeitrahmen (von M1 bis MN1) mit Echtzeit-Updates, die in einem intuitiven Matrix-Format angezeigt werden. Warnsystem : Anpassbar
FREE
RQL Trend Board
Zoltan Nagy
Indikatoren
RQL Trend Board - Beschreibung RQL Trend Board ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Multi-Timeframe-Trend-Dashboard. Es zeigt die aktuelle Markttendenz über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig an, wobei eine interne Trendklassifizierungsmethode verwendet wird. Jeder Zeitrahmen wird als farbiger Kasten angezeigt: Grün - bullische Tendenz → nach Long-Setups suchen Gelb - Range / unklar → keine Handelszone Rot - bearische Tendenz → nach Short-Setups suchen Der Indikator gibt ein klares Ge
FREE
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indikatoren
Unser BOOM SELL ALERT-Indikator wurde speziell für Kerzen auf BOOM 1000 und BOOM 500 entwickelt und ist für den M1 (1-Minuten)-Zeitrahmen optimiert, damit Sie zeitnahe und umsetzbare Erkenntnisse erhalten. Der Indikator ist eine Kombination aus mehreren Indikatoren. - AO-Oszillator - Stochastik WIE MAN DIESEN INDIKATOR VERWENDET Um diesen Indikator gut zu nutzen, müssen Sie den SCHAFF TREND RSX (5 MIN oder M5) verwenden. WENN SCHAFF TREND RSX GRÜN ist und Sie ein Signal haben, dann VERKAUFEN Sie
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indikatoren
Golden Spikes-Indikator Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform. Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten. booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Schauen Sie sich auch meinen Premium Spikes Bot an: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Merkmale
Euporia indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
DC Euporia-Indikator - Handeln Sie den Trend mit Präzision Der DC Euporia Indikator von DC Trading ist ein leistungsfähiges Trendfolge- und Momentum-basiertes Handelsinstrument, das hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit klaren Einstiegs- und disziplinierten Ausstiegsmöglichkeiten liefert. Euporia verwendet einen intelligenten Trendfilter, der dafür sorgt, dass Sie nur in die Richtung des vorherrschenden Markttrends handeln, wodurch Fehlsignale deutlich reduziert werden. Präzise Eins
Multi Timeframe Confluence Dashboard V1
Gazi Mahmudur Rahman
Indikatoren
Übersicht Dieser MT5-Indikator erstellt ein professionelles Trading-Dashboard, das vier wichtige technische Indikatoren in drei Zeiträumen (M15, H1, H4) gleichzeitig analysiert, um durch Konfluenzanalysen hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. 1. EMA (Exponential Moving Average) Trendanalyse 2. RSI (Relative Strength Index) Momentumanalyse 3. ATR (Average True Range) Volatilitätsanalyse 4. CDL (Candlestick Pattern Analysis) Mobilfreundliches Design Kernkonzept: Konfluenz-T
SmartComboSignalDashboard
Norbert Mihaly Tenger
Indikatoren
Übersicht SmartComboSignalDashboard ist ein Multi-Strategie-Signal-Scanner und visuelles Dashboard für MetaTrader 5. Es kombiniert sechs technische Indikatorenkombinationen, um Kauf-/Verkaufsgelegenheiten zu erkennen und sie auf dem Chart zu visualisieren. Es beinhaltet: Signaltabelle mit Echtzeit-Updates Push-Benachrichtigungen (mit zeitrahmenbasierter Drosselung) Visuelle Einstiegsniveaus auf dem Chart (Kauf-/Verkaufsstopps) Interaktive Schaltflächen pro Strategie zum Umschalten der Ei
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
PipFinite Energy Beam MT5
Karlo Wilson Vendiola
Indikatoren
Pipfinite entwickelt einzigartige, qualitativ hochwertige und erschwingliche Trading-Tools. Unsere Tools können für Sie funktionieren oder auch nicht, daher empfehlen wir Ihnen dringend, zuerst die Demo-Version für MT4 auszuprobieren. Bitte testen Sie den Indikator vor dem Kauf, um festzustellen, ob er für Sie funktioniert. Wir wollen Ihre guten Bewertungen, also beeilen Sie sich und testen Sie ihn kostenlos...wir hoffen, dass Sie ihn nützlich finden. Kombi Energiestrahl mit Swing Control Strat
SuperTrend Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um mehrere Währungspaare und Zeitrahmen mithilfe des Supertrend-Indikators zu überwachen. Es organisiert Signale in einem Rasterformat und zeigt den Trendstatus jedes Symbols in Zeitrahmen von M1 bis MN1 an. Trader können bestimmte Zeitrahmen aktivieren oder deaktivieren, um sie an ihre Strategien anzupassen. Die MT4-Version ist hier verfügbar: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4 Für detaillierte
Trend Fuzzy Analyzer
Evgeniy Kornilov
Indikatoren
Trend Fuzzy Analyzer ist ein intelligenter Indikator für MetaTrader 5, der die Stärke und Richtung von Markttrends anhand von Fuzzy-Logik-Prinzipien bewertet. Anstelle von einfachen binären Signalen berechnet der Indikator das Vertrauen in das Vorhandensein eines Trends, indem er mehrere technische Indikatoren gleichzeitig analysiert. Hauptmerkmale: Fuzzy-Logik-Analyse : Bewertet die Trendstärke anhand der Abstufungen "Schwach", "Mittel" und "Stark". Multi-Faktor-Bewertung : Kombiniert Daten von
FREE
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
Multi Pairs Indicator MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Indikatoren
Der Multi Pairs Forex Indicator ist ein fortschrittliches Handelsinstrument , das es Händlern ermöglicht, die Performance mehrerer Währungspaare in Echtzeit auf einem einzigen Chart zu verfolgen und zu analysieren. Der Multi Pairs Forex Indicator konsolidiert die Daten verschiedener Devisenpaare und bietet so einen Überblick über die Marktbedingungen verschiedener Währungen und hilft Ihnen, Zeit zu sparen. Nützlich für verschiedene Handelsstile, einschließlich Scalping, Day Trading und Swing Tr
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
Indikatoren
Currency Strength Dynamic Die Währungsstärkedynamik ist ein Indikator für die Währungsstärke. Unter Währungsstärke versteht man die Trendrichtung der meisten oder aller Währungspaare, zu denen eine Währung gehört. Der Indikator basiert auf Messwerten der Differenz zwischen gleitenden Durchschnitten, ähnlich dem MACD-Indikator, für die 28 beliebtesten Währungspaare: Haupt- und Nebenwährungspaare. Vorteile Einzigartige Schwingungsberechnungsmethode Verfügbarkeit von Schaltflächen zum Deaktivier
RSI Dashboard Pro
Abderrahmane Benali
Indikatoren
RSI Dashboard PRO - Einsicht auf einen Blick RSI Dashboard PRO ist ein schlankes und leistungsstarkes Tool, das Ihnen die RSI-Analyse für mehrere Symbole und Zeitrahmen direkt an die Hand gibt. Es wurde für Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision entwickelt und verwandelt komplexe Marktdaten in umsetzbare Erkenntnisse in einem einzigen kompakten Panel. Mit einem Klick können Sie sofort zwischen Symbolen oder Zeitrahmen wechseln - das macht die RSI-Überwachung intelligenter, schneller und anscha
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Smart Fair Value Zones
Walter Takeo Eposhi Ito
Indikatoren
# Smart Fair Value Zones - Professioneller Fair Value Gap Indikator für MetaTrader 5 ## Fortgeschrittene FVG-Erkennung mit intelligenter Auto-Entfernung Smart Fair Value Zones ist ein hochentwickelter, automatisierter Fair Value Gap (FVG) Indikator, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieses professionelle Handelswerkzeug identifiziert Marktungleichgewichte mit Präzision und beinhaltet eine intelligente Auto-Entfernungsfunktion, die FVGs sofort löscht, wenn der Preis sie berührt -
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
PipFinite Razor Scalper MT5
Karlo Wilson Vendiola
2 (1)
Indikatoren
Pipfinite entwickelt einzigartige, qualitativ hochwertige und erschwingliche Trading-Tools. Unsere Tools können für Sie funktionieren oder auch nicht, daher empfehlen wir Ihnen dringend, zuerst die Demo-Version für MT4 auszuprobieren. Bitte testen Sie den Indikator vor dem Kauf, um festzustellen, ob er für Sie funktioniert. Wir wollen Ihre guten Bewertungen, also beeilen Sie sich und testen Sie ihn kostenlos...wir hoffen, dass Sie ihn nützlich finden. Kombi Razor Scalper mit Trend Laser Strateg
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Power Market Strength Panel Pro – Ein einziges Panel mit allen wichtigen Indikatoren Power Market Strength Panel Pro ist kein gewöhnlicher Indikator. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Trading-Tool , das mehrere entscheidende technische Indikatoren kombiniert und den Markt automatisch für dich analysiert. Enthält folgende Schlüsselindikatoren: EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt) – bestimmt die Trendrichtung ADX + DI+/- – misst die Trendstärke und den Kauf-/Verkaufsdruck RSI
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indikatoren
Gold Trend - dies ist ein guter technischer Indikator für Aktien. Der Algorithmus des Indikators analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und mögliche Einstiegszonen wider. Die besten Indikatorsignale: - Für VERKAUFEN = rotes Histogramm + roter SHORT-Zeiger + gelber Signalpfeil in dieselbe Richtung + roter Trendrichtungspfeil . - Für KAUFEN = blaues Histogramm + blauer LONG-Zeiger + aquafarbener Signalpfeil in dieselbe Richtung + blauer Trendrichtungspfe
Eazy Indicator
Isaac Agyei Poku
Indikatoren
Forex KAUF- und VERKAUFssignale mit dem besten Heiken Ashi Smoothed Indikator. Zeichnen Sie bullish/bearish Balken auf dem Chart. Präziser Trend-Detektor. Heiken Ashi Smoothed ist ein einfacher MT5-Indikator, der bullische und bärische Balken in das Diagramm einzeichnet, um die Richtung des Trends zu erkennen. Der Indikator besteht aus orangefarbenen bärischen Balken und grünen bullischen Balken. Wenn der Trend seine Richtung ändert, wechselt der Indikator seine Farbe. Der Indikator ist eine Mod
Spartan MT5
Joseph Saeidian
Indikatoren
Letzte Grenze. Spartan ist ein erstklassiger "KI-gesteuerter Indikator" , der entwickelt wurde, um die Richtung von Kursbewegungen und potenzielle Umkehr- und Erschöpfungspunkte zu erkennen. Dieses Tool ist besonders für Personen von Vorteil, die eine klarere Preisbewegung anstreben. Es kann als Ergänzung zu bestehenden Handelssystemen dienen, unabhängig arbeiten oder bei Scalping-Strategien helfen. Preis $499 für die ersten 5 Kunden, danach $1999 Empfohlener Zeitrahmen M1 1. Eröffnen Sie KAU
Gold EMA21 Guarded Scalper
Christian Villen Fajardo
Experten
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um die saubersten M5-Momentum-Bewegungen im XAUUSD mit einer klassischen, bewährten Kombination zu erfassen: EMA 9/21 Trendverschiebung + ADX-Stärkefilter . Er wird nur ausgelöst, wenn der Preis tatsächlich Kraft hat - keine schwachen Crosses, keine zufälligen Einträge, kein Overtrading. So wird gehandelt Wartet darauf, dass der EMA(9) den EMA(21) kreuzt EMA 9 kreuzt über EMA 21 → Kauf-Setup EMA 9 kreuzt unter EMA 21 → Verkaufs-Setup Überprüft ADX(14) ≥ Ih
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indikatoren
Fortgeschrittenes Handelschaos Der Hauptzweck des Indikators ist es, dem Händler zu helfen, die von Bill Williams in seinen Büchern beschriebenen Signale zu erkennen, um eine schnelle und richtige Handelsentscheidung zu treffen. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergierender Balken(DB) 3) Zweites Sage Signal - der dritte aufeinanderfolgende Awesome Oscillator Balken 4) Funktionierende Fraktale (Fraktale, die oberhalb/unterhalb der roten Stirn funktionierten) 5) Drei Balkeneinfärbungsmodi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten， Er unterstützt auch verschiedene Devisentransaktionen， DEMO Version，modleling muss " Every tick based on real ticks" wählen ) Wichtiger Hinweis: Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, kontaktieren Sie mich bitte zuerst, und ich werde Sie mit professionellen Antworten und Dienstleistungen versorgen 1. Übersicht FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortsc
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.76 (25)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
RelicusRoad Pro: Quantitatives Markt-Betriebssystem 70% RABATT AUF LEBENSLANGEN ZUGANG (BEGRENZTE ZEIT) - ÜBER 2.000 TRADER Warum scheitern die meisten Trader trotz "perfekter" Indikatoren? Weil sie einzelne Konzepte isoliert handeln. Ein Signal ohne Kontext ist ein Glücksspiel. Für konstante Gewinne benötigen Sie KONFLUENZ . RelicusRoad Pro ist kein einfacher Pfeil-Indikator. Es ist ein vollständiges quantitatives Markt-Ökosystem . Es bildet die „Fair Value Road“ ab und unterscheidet zwischen R
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Sentinel Gold Triple Confluence
Apolinario Canuday Jr
Indikatoren
Sentinel Gold: Dreifach-Konfluenz-Dashboard Sentinel Gold ist ein leistungsstarkes analytisches Dashboard, das speziell für XAUUSD-Händler entwickelt wurde, die auf dem volatilen Goldmarkt Klarheit suchen. Durch die Integration von drei Ebenen der mathematischen Überprüfung filtert dieses Dashboard das "Rauschen" des Marktes heraus und identifiziert Umgebungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, in denen Trend, Momentum und Volatilität übereinstimmen. Die dreifache Confluence Engine Der Kern des Syste
Professional FX Trading Dashboard
Apolinario Canuday Jr
Indikatoren
Das Institutional Overlay v11.5 + PD ist eine leistungsstarke technische Suite für Händler, die den institutionellen Orderflow und SMC (Smart Money Concepts) verfolgen. Es verwandelt einen Standard-Chart in eine datenreiche Kommandozentrale, indem es die Identifizierung der PD-Matrix (Premium vs. Discount Zonen) automatisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die sich verzögern, verwendet dieses System Echtzeit-Kursbewegungen, um die aktuelle "Dealing Range" zu definieren, so dass Händ
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension