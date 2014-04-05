🛠 Merkmale & technische Fähigkeiten

Der Institutional Core ist eine All-in-One-Lösung für die "Chart-Hygiene", die Daten aus vier verschiedenen Handelsdisziplinen in einem einzigen HUD (Heads-Up Display) vereint.

1. Linienarchitektur (PD-System)

Der Indikator identifiziert die Premium/Discount (PD)-Zonen durch die Analyse eines benutzerdefinierten Rückblickzeitraums.

Institutionelles Hoch/Tief: Zeichnet automatisch horizontale Widerstände und Unterstützungen in Echtzeit auf der Grundlage historischer Höchststände.

Gleichgewichtslinie (EQ): Berechnung des mittleren Punktes. Ein Preis oberhalb des EQ ist ein "Premium" (Verkaufsbereich); ein Preis unterhalb des EQ ist ein "Discount" (Kaufbereich).

Zukunftsprojektion: Beschriftungen werden in den zukünftigen Bereich des Diagramms projiziert, um den aktuellen Preisaktionsbereich sauber zu halten.

2. Marktstruktur-Engine (BOS/CHoCH)

Verfolgt Kursabschlüsse im Vergleich zu den PD-Levels, um Trendverschiebungen zu erkennen:

BOS (Break of Structure): Bestätigt die Trendfortsetzung.

CHoCH (Change of Character): Signalisiert eine potenzielle Trendumkehr durch Durchbrechen des entgegengesetzten Strukturniveaus.

3. Prop Firm Ready HUD Dashboard

Ein professionelles Dashboard, das in der oberen rechten Ecke angebracht ist und Folgendes bietet:

Live PnL & Balance: Überwachen Sie Ihren Kontostand, ohne die Registerkarte "Handel" öffnen zu müssen (hilft, psychologischen Stress bei Drawdowns zu bewältigen).

Sentiment-Engine: Stellt Querverweise zwischen dem RSI (Momentum) und der EQ-Linie her, um den Markt zu kennzeichnen (z. B. "überverkauft", "bullisch" oder "schwankend").

Indikator-Matrix: Zeigt Rohwerte für RSI und ADX mit farbkodiertem Heatmapping an.

4. Konsolidierter Session Tracker

Zeigt genau an, welche wichtige globale Sitzung aktiv ist, einschließlich der sehr wahrscheinlichen Überschneidung von London und NY.

📖 Wie man es benutzt

Installation

Öffnen Sie MT5 und gehen Sie zu Datei > Datenordner öffnen. Navigieren Sie zu MQL5 > Indikatoren . Fügen Sie Ihre .mq5 oder .ex5 Datei hier ein. Starten Sie MT5 neu und ziehen Sie den Indikator aus dem Navigator (Strg+N) auf Ihren Chart.

Interpretation des HUD

Stimmungslage "BULLISH" (Grün): Das Momentum ist gestiegen und der Kurs liegt über der EQ-Linie.

Stimmung "OVERSOLD" (Cyan): Der Kurs hat wahrscheinlich einen Höhepunkt erreicht; achten Sie auf einen CHoCH nach oben.

Stimmung "RANGING" (Grau): ADX liegt unter 20. Erwarten Sie eine abgehackte Bewegung; vermeiden Sie neue Handelsgeschäfte.

Handelsstrategie (Die institutionelle Blaupause)

Zone identifizieren: Warten Sie darauf, dass der Kurs in die "Discount"-Zone eintritt (unterhalb der grauen Strichlinie). Warten Sie auf die Struktur: Halten Sie Ausschau nach einer CHoCH-Marke auf dem Chart. Momentum bestätigen: Stellen Sie sicher, dass das Dashboard Sentiment nicht mehr "Bearish" ist. Ziel: Die gegenüberliegende "Widerstandslinie" oder die "Gleichgewichtslinie".

🏆 Prop Firm Kompatibilität

Dieser Indikator ist für Händler optimiert, die Bewertungen abgeben wollen:

Ressourcenschonend: Benötigt nur minimale CPU/RAM; wird Ihr Terminal während hochaktueller Nachrichten nicht zum Absturz bringen.

Nicht wiederholende Struktur: Sobald ein BOS oder CHoCH bei einem Kerzenschluss bestätigt wird, bleibt es dort.

Equity Awareness: Wenn Sie Ihre PnL jederzeit im Blick haben, können Sie sich an die täglichen Verlustgrenzen halten.

❓ FAQ (Häufig gestellte Fragen)