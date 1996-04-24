Hard STP

Hard STP - Professioneller Stop Loss & Take Profit Manager

Verwandeln Sie Ihren Handel mit Risikomanagement in Militärqualität

Hard STP ist ein hochmoderner Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Hauptgrund für das Scheitern von Händlern zu beseitigen: schlechtes Risikomanagement. Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieser EA verwaltet automatisch Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Levels mit Präzision und Flexibilität.

🎯 Warum Hard STP?

Die meisten Händler gehen großartige Trades ein, steigen aber schlecht aus. Hard STP löst dieses Problem, indem es Ihre Ausstiegsstrategie automatisiert und Ihnen gleichzeitig die vollständige Kontrolle darüber gibt, wie das Risiko berechnet wird. Keine emotionalen Entscheidungen mehr, keine Angst mehr vor der Frage "Soll ich meinen SL verschieben?".

🚀 Hauptmerkmale

4 intelligente Berechnungsmodi

Wählen Sie je nach Ihrem Handelsstil, wie Sie das Risiko verwalten möchten:

  1. Preisabstandsmodus - Fester Chartpreisabstand (z. B. 4,0 für Gold, 0,0004 für EUR/USD) - gleich für alle Losgrößen

  2. Dollar Loss/Profit Mode - Festgelegter Dollarbetrag Risiko/Ertrag (z.B. $4 Verlustmaximum, $8 Gewinnziel) - passt sich an die Lotgröße an

  3. Prozentualer Saldomodus - Risiko/Ertrag in % des Kontosaldos (z. B. 2% Risiko, 4% Ertrag) - professionelles Risikomanagement

  4. Price Percentage Mode - Prozentualer Anteil des Einstiegskurses (z.B. 0,1% SL, 0,2% TP) - ideal für volatile Märkte

Breakeven-Schutz

Verschiebt Ihren SL automatisch auf Breakeven (plus Spread plus zusätzliche Pips), wenn das Gewinnziel erreicht ist. Konfigurierbarer Auslöser mit einem der 4 Berechnungsmodi.

Erweiterter Trailing-Stop

  • Standard-Modus: Konservative Gewinnsicherung

  • Aggressiver Modus: Engeres Trailing (70% Abstand, 50% Schritt)

  • Vollständig anpassbare Abstands- und Schrittparameter

Intelligente Trade-Erkennung

  • Funktioniert bei manuellen Trades (kein SL/TP gesetzt)

  • Funktioniert bei EA-Trades

  • Berücksichtigt Benutzeränderungen - wenn Sie SL manuell ändern, schaltet Hard STP zurück

  • Magische Zahl-Filterung für Multi-Strategie-Konten

💡 Real-World Anwendungsfälle

Scalper: Verwenden Sie den Price Distance Mode mit 3-Punkt-SL, 6-Punkt-TP auf Gold
Day Trader: Verwenden Sie den Balance % Mode mit 1% Risiko, 2% Belohnung für gleichbleibendes Risiko
Swing Trader: Verwenden Sie den Dollar Loss Mode mit $50 Risiko, $150 Belohnung über mehrere Symbole
Grid Trader: Verwenden Sie die Magic Number Filterung, um nur bestimmte EA-Trades zu verwalten

🛡️ Risikomanagement, das sich anpasst

Im Gegensatz zu EAs mit festen Pips versteht Hard STP, dass:

  • 0,01 Lot und 1,0 Lot benötigen unterschiedliche SL-Abstände für dasselbe Dollar-Risiko

  • XAUUSD und EURUSD haben unterschiedliche Pip-Werte

  • Kontostandsänderungen erfordern eine dynamische Risikoanpassung

📊 Technische Daten

  • Symbole: Funktioniert mit JEDEM Symbol (Forex, Gold, Indizes, Krypto)

  • Zeitrahmen: Alle Timeframes werden unterstützt

  • Losgrößen: Mikro- bis Standardkonten

  • MT5-kompatibel: Verwendet die neuesten MQL5-Funktionen für Zuverlässigkeit

  • Broker-freundlich: Beachtet automatisch die Stop-Level-Anforderungen

  • Geringer Ressourcenverbrauch: Minimale CPU-Nutzung, keine schweren Berechnungen

⚙️ Einfache Einrichtung

  1. An ein beliebiges Chart anhängen

  2. Wählen Sie Ihren Berechnungsmodus (Preisabstand empfohlen für Anfänger)

  3. Legen Sie Ihre Risikoparameter fest

  4. Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen nach Bedarf

  5. Erledigt! Hard STP verwaltet alle Trades automatisch

🎁 Was Sie bekommen

  • Vollständiger Quellcode (.ex5)

  • Ausführliches Benutzerhandbuch (PDF)

  • Video-Tutorial zur Einrichtung

  • Anleitung zur Parameteroptimierung

  • Updates auf Lebenszeit

  • Kostenlose Unterstützung per PM

✅ Perfekt für

  • Trader, die mit dem Ausstiegs-Timing Probleme haben

  • Algorithmische Trader, die mehrere EAs betreiben

  • Manuelle Händler, die Automatisierung wünschen

  • Prop-Firmen-Händler, die strenge Risikoregeln benötigen

  • Jeder, der seine Gewinne ernsthaft schützen möchte

🔒 Sicherheitsmerkmale

  • Erkennung von SL-Änderungen durch den Benutzer

  • Validierung der Broker-Stop-Level

  • Fehlerbehandlung und Protokollierung

  • Kein Martingal, keine Gittermultiplikation

  • Reines Risikomanagement - keine neuen Trades eröffnet

💰 Investitionsschutz

Ein gesicherter Handel zahlt für immer für Hard STP. Keine Gewinne mehr durch schlechte Ausstiege verlieren. Hören Sie auf, durch enge SLs ausgestoppt zu werden. Fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln.

Hard STP - Weil Ihr Kapital einen Schutz auf militärischem Niveau verdient.

Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto.

System-Anforderungen

  • MetaTrader 5 Build 3280 oder höher

  • Jeder Broker, jeder Kontotyp

  • Mindesteinlage: Kein Minimum (funktioniert mit Cent-Konten)


