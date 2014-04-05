Professional FX Trading Dashboard

Das Institutional Overlay v11.5 + PD ist eine leistungsstarke technische Suite für Händler, die den institutionellen Orderflow und SMC (Smart Money Concepts) verfolgen. Es verwandelt einen Standard-Chart in eine datenreiche Kommandozentrale, indem es die Identifizierung der PD-Matrix (Premium vs. Discount Zonen) automatisiert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die sich verzögern, verwendet dieses System Echtzeit-Kursbewegungen, um die aktuelle "Dealing Range" zu definieren, so dass Händler genau erkennen können, wo der Markt überbewertet ist und wo sich der institutionelle "faire Wert" befindet. Diese strukturelle Analyse wird mit einem ausgeklügelten visuellen Dashboard kombiniert, das die Trendintensität, das Momentum und den Zustand des Kontos in einer einzigen, nicht-intrusiven Schnittstelle überwacht.

2. Hauptmerkmale

On-Chart PD-Matrix (Preisstruktur)

Dynamische Handelsspanne: Identifiziert automatisch die absoluten Höchst- und Tiefstwerte der letzten 100 Balken (benutzerdefiniert einstellbar).

Premium/Discount-Schattierung: Trennt das Diagramm visuell in "Verkaufen" (Premium) und "Kaufen" (Discount) Zonen.

Kalibrierung des Gleichgewichts (EQ): Eine gestrichelte graue Linie markiert das exakte 50%-Niveau, den Drehpunkt für den institutionellen Wert.

Externe Beschriftungen: Rechts ausgerichtete "SELL ZONE"- und "BUY ZONE"-Beschriftungen befinden sich außerhalb der Kursbewegung und sorgen für eine übersichtliche Darstellung.

Das strategische Dashboard (Analysen)

Sitzungs-Tracker: Automatische Erkennung der Sitzungen in Tokio, London und New York mit farbkodierten Warnungen für Überschneidungen mit hoher Volatilität.

Momentum-Monitor: RSI-Verfolgung in Echtzeit mit visuellem "Überkauft/Überverkauft"-Status.

Trend-Intensität (ADX): Filtert "abgehackte" Märkte heraus, indem er hervorhebt, wenn die Trendstärke den Schwellenwert von 25 überschreitet.

Bar Persistence: Ein präziser Countdown-Timer für die aktuelle Kerze, wichtig für Händler, die nur bei Kerzenschluss einsteigen.

Konto & Risikomanagement

Live Unrealized P/L : Überwacht den schwebenden Gewinn/Verlust mit Farbverschiebungen (grün/rot).

Spread-Tracker: Zeigt live die Marktspanne in Punkten an und warnt Sie, wenn die Liquidität gering ist.

3. Verwendung (Handelsstrategie)

Um dieses Tool optimal nutzen zu können, folgen Sie dem institutionellen Wertefluss:

Definieren Sie den Bereich: Sehen Sie sich die PD-Boxen an. Wenn sich der Kurs in der Premium-Zone (rot) befindet, sollten Sie nur nach Verkaufs-Setups suchen. Befindet sich der Kurs in der Discount-Zone (grün), sollten Sie nur nach Buy-Setups suchen. Überprüfen Sie den Kontext: Überprüfen Sie die aktive Sitzung auf dem Dashboard. Die zuverlässigsten Bewegungen finden während der Londoner oder New Yorker Sitzungen statt. Bestätigen Sie das Momentum: Für einen Kauf : Warten Sie, bis der Kurs die Discount-Zone erreicht und der RSI "überverkauft" anzeigt.

Verkaufen: Warten Sie, bis der Kurs die Premium-Zone erreicht und der RSI "überkauft" anzeigt. Prüfen Sie die Trendstärke: Wenn der ADX über 25 liegt, hat die Bewegung "Beine", und Sie können die andere Seite des Bereichs anpeilen. Wenn der ADX niedrig ist, erwarten Sie, dass der Kurs an der EQ (Equilibrium) Linie zum Stillstand kommt.

4. FAQs (Häufig gestellte Fragen)

F: Wann werden die Zonen aktualisiert?

A: Die Zonen werden auf zwei Arten aktualisiert:

Unmittelbar: Wenn der Preis das aktuelle 100-Bar-Hoch oder -Tief durchbricht, erweitert sich die Box, um ihm zu folgen. Bei Kerzenschluss: Jedes Mal, wenn ein neuer Balken beginnt, wird der älteste Balken in der 100-Balken-Historie gelöscht. Wenn dieser alte Balken das Hoch oder Tief war, wird die Zone auf den nächsten verfügbaren Höchst-/Tiefststand "einrasten".

F: Wird dieser Indikator neu gezeichnet?

A: Nein. Der Indikator verwendet historische Hoch-/Tiefpunktdaten. Während sich die Boxen erweitern, wenn neue Höchststände erreicht werden (das ist die Definition eines gleitenden Bereichs), sind die vergangenen Zonen an die Bar-Daten gebunden. Der Indikator "sagt" keine Preise voraus, sondern misst die aktuelle strukturelle Realität.

F: Warum befinden sich die Beschriftungen auf der rechten Seite?

A: Sie werden in den zukünftigen "leeren Raum" des Diagramms projiziert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Markierungen niemals die aktuelle Live-Kerze oder Preisaktion verdecken, so dass Sie Ihre Einstiegsauslöser klar erkennen können.

F: Kann ich dies auf jedem Zeitrahmen verwenden?

A: Ja. Auf M1 oder M5 zeigt es "Scalping Ranges" an. Auf H4 oder Daily zeigt es "Swing Dealing Ranges" an. Mit der Einstellung PD_Lookback können Sie festlegen, wie viel Historie Ihren "Bereich" definiert.

F: Wie kann ich die Boxen schnell entfernen?

A: Entfernen Sie den Indikator einfach aus dem Diagramm. Die OnDeinit-Logik ist so kodiert, dass alle Objekte (Kästchen, Linien und Text) sofort gelöscht werden, damit Ihr Diagramm sauber bleibt.