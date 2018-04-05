Buy GOLD ea
- Experten
- Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Expert Advisor entwickelt, um den Beginn des Goldpreisanstiegs zu erkennen.
199$, dann wird der Preis um 10$ für jeden Kauf erhöht. Endgültiger Preis: 499$
Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden
Nach dem Kauf des Expert Advisors senden Sie mir bitte eine private Nachricht, damit ich Ihnen die Einstellungsdatei zukommen lassen kann.
Dieser Expert Advisor (EA) ist ausschließlich für Buy-only-Positionen auf Gold (XAUUSD) konzipiert. Diese strategische Entscheidung spiegelt die Natur von Gold als Vermögenswert wider, der dazu neigt, mittel- bis langfristig anhaltende Aufwärtstrends zu bilden.
Anstatt auf jede noch so kleine Preisschwankung zu reagieren, konzentriert sich das System auf den Einstieg in den Markt aus sorgfältig bewerteten Preisbereichen, die auf einerVerhaltensanalyse basieren.
Der EA bewertet die Marktbedingungen über mehrere Zeitrahmen , um einen klaren und ausgewogenen Marktkontext zu schaffen, bevor er einen Handel ausführt.
Einstellungen und Funktionen :
Nachrichten :
- News Enable : Aktiviert oder deaktiviert den Nachrichtenfilter. Wenn er aktiviert ist, vermeidet der EA den Handel während der Zeiträume, in denen die Nachrichten besonders wichtig sind.
- News Importance: Wählt das Mindestmaß an Nachrichtenrelevanz (Niedrig / Mittel / Hoch), auf das der EA reagiert.
- News Minutes Before : Anzahl der Minutenvor einem Nachrichtenereignis, in denen der EA keine neuen Trades eröffnet.
- News Minutes After: Anzahl der Minuten nach einem Nachrichtenereignis, in denen der EA weiterhin neue Trades blockiert, um Volatilität zu vermeiden.
Risikomanagement :
- Risiko (Lot) : Legt den Basis-Risikowert fest, der für die Positionsgröße verwendet wird, abhängig vom gewählten Risikomodus.
- Risikomodus : Legt fest, wie das Handelsvolumen berechnet wird:
- Standard : Verwendet die interne Lot-Berechnung des EA.
- Festes Volumen: Handelt mit einer festen Losgröße.
- Min-Betrag: Verwendet die minimal zulässige Losgröße.
- % des Eigenkapitals: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet.
- % des Saldos: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontosaldos berechnet.
- % der freien Marge: Das Risiko basiert auf der verfügbaren freien Marge.
- % des Guthabens: Das Risiko wird auf der Grundlage des Kontoguthabens berechnet.
- Nachlaufender Stopp: Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.
- Trailing-Stop-Niveau (%): Prozentuales Niveau, bei dem der Trailing-Stop dem Preis folgt, um Gewinne zu sichern.
- Equity Drawdown Limit (%): Maximal zulässiger Equity Drawdown. Bei Erreichen dieser Grenze stoppt der EA die Eröffnung neuer Geschäfte, um das Konto zu schützen (zum Deaktivieren auf 0 setzen).
Schließen der Position :
- SL-Typ : Legt fest, wie der Stop Loss berechnet wird:
- Swing: Der Stop Loss wird auf der Grundlage der letzten Höchst-/Tiefstwerte des Swing platziert.
- Durchschnittliche Spanne : Der Stop Loss basiert auf der durchschnittlichen Preisspanne.
- Max Range : Der Stop Loss basiert auf der maximalen Preisspanne der letzten Zeit.
- Feste Punkte : Der Stop Loss wird auf eine feste Anzahl von Punkten festgelegt.
- SL-Abweichung (Punkte): Legt den Stop-Loss-Abstand in Punkten fest oder passt seine Berechnung je nach ausgewähltem SL-Typ an.
- TP-Koeffizient für SL: Der Take Profit wird als Vielfaches des Stop-Loss-Abstandes berechnet (Beispiel: 1,0 = TP ist gleich SL, 2,0 = TP ist doppelt so groß wie SL).
Anpassbare Ausführungszeiten:
- Sie haben die Flexibilität, bestimmte Handelstage und Zeitfenster festzulegen, wie Sie es für richtig halten
Empfehlung:
- Symbol Währung : XAUUSD (Gold).
- Zeitrahmen: M5 .
- Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).