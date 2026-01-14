Sentinel Gold Triple Confluence

Sentinel Gold: Dreifach-Konfluenz-Dashboard

Sentinel Gold ist ein leistungsstarkes analytisches Dashboard, das speziell für XAUUSD-Händler entwickelt wurde, die auf dem volatilen Goldmarkt Klarheit suchen. Durch die Integration von drei Ebenen der mathematischen Überprüfung filtert dieses Dashboard das "Rauschen" des Marktes heraus und identifiziert Umgebungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, in denen Trend, Momentum und Volatilität übereinstimmen.

Die dreifache Confluence Engine

Der Kern des Systems beruht auf drei verschiedenen Analysesäulen:

Trendverifizierung (Adaptive Moving Average): Im Gegensatz zu Standard-MAs passt sich der AMA an das Marktrauschen an und stellt sicher, dass Sie nur in die Richtung der dominanten institutionellen Strömung handeln. Momentum-Bestätigung (RSI 55/45): Wir gehen über einfache "überkauft/überverkauft"-Stufen hinaus. Das Dashboard verfolgt die 55/45-Kreuzung, um sicherzustellen, dass ein Trend die tatsächliche "Geschwindigkeit" hat, die für eine nachhaltige Bewegung erforderlich ist. Volatilitätskontext (ATR Expansion): Gold ist ein volatilitätsgesteuerter Vermögenswert. Das Dashboard kategorisiert den Markt in niedrige, schwankende oder volatile Zustände, um zu verhindern, dass Sie während "toter" Zonen oder gefährlicher Nachrichtenspitzen einsteigen.

Hauptmerkmale

Marktstatus in Echtzeit: Sofortiges visuelles Feedback, ob der Markt bullish, bearish oder neutral ist.

Intelligente Volatilitätskennzeichnungen: Ersetzt rohe Zahlen durch handlungsrelevante Kategorien (Ranging, Volatile, Low Volatile) auf der Grundlage von 20-Perioden-ATR-Durchschnitten.

Interaktive UI-Steuerung: * Ausblenden/Einblenden Toggle: Mit einem einzigen Klick können Sie Ihr Diagramm für die manuelle Analyse sofort ausblenden. Drag-and-Drop: Positionieren Sie das Dashboard an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Bildschirm, um es an Ihr Multi-Monitor-Setup anzupassen.

Live-Konto-Metriken: Integrierte Überwachung von Balance und Equity P/L direkt im Panel.

Optimiert für H1: Präzisionsabstimmung für den 1-Stunden-Zeitrahmen, um die zuverlässigsten Intraday-Bewegungen in Gold zu erfassen.

So analysieren Sie das Dashboard

Wartestatus: Eine oder mehrere Konfluenzschichten sind nicht in Übereinstimmung. Jetzt ist Geduld gefragt.

Kauf-/Verkaufssignal: Wird nur ausgelöst, wenn der AMA Trend , der RSI Momentum und der ADX Power perfekt übereinstimmen.

Volatilitätsfilter: Wenn der Status "Geringe Volatilität" lautet, empfiehlt das System, auf der Seite zu bleiben, um den "Squeeze" vor einem Ausbruch zu vermeiden.

Technische Daten