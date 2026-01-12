Rejection Block Indicator and Void for MT5

Rejection Block Indikator & Void MetaTrader 5

Der Rejection Block Indicator ist ein robustes Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Marktumkehrzonen auf der MetaTrader 5-Plattform zu identifizieren. Durch die Analyse des Dochtverhaltens von Kerzen erkennt der Indikator Ablehnungsbereiche, in denen ausgedehnte obere Dochte in der Nähe von Hochs oder lange untere Dochte in der Nähe von Tiefs potenzielle Trendumkehrungen signalisieren.

Innerhalb jedes Ablehnungsblocks wird der leere Bereich, der den absorbierten Teil des Preises darstellt, in Grau angezeigt. Wenn diese Leere vollständig gefüllt ist, wird der Ablehnungsblock als ungültig betrachtet, was bedeutet, dass das Niveau seine Wirksamkeit verloren hat.

Indikatorenspezifikationen



Kategorie: ICT - Liquidität - Smart Money

Plattform: MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Indikator-Typ: Fortsetzung & Umkehrung

Zeitrahmen: Multi-Timeframe

Handelsstil: Intraday-Handel

Märkte: Cryptocurrency, Forex, Aktien, Rohstoffe

Der Indikator auf einen Blick

Der Rejection Block-Indikator identifiziert Bereiche, in denen der Preis zurückgewiesen wird, indem er auffällige Kerzendochte auswertet. Sobald diese Zonen erkannt sind, werden sie automatisch auf dem Chart eingezeichnet, so dass Händler schnell potenzielle Umkehrpunkte erkennen können.

Dieses Tool ist besonders wertvoll für Händler, die ICT-Konzepte und liquiditätsbasierte Strategien verfolgen, da es Zonen hervorhebt, in denen institutionelle Aktivitäten wahrscheinlich sind.

Bullische Ablehnungsblöcke: Werden in Grün angezeigt

Bearish Rejection Blocks: Werden in rot angezeigt

Rejection Block Indikator in einem Aufwärtstrend

Ein Bitcoin (BTC) 1-Stunden-Chart zeigt, wie der Indikator in einem zinsbullischen Marktumfeld funktioniert. Nachdem ein signifikanter Tiefpunkt und der dazugehörige Docht identifiziert wurden, stellt der Indikator einen bullischen Rejection Block dar. Während eines korrigierenden Pullbacks kehrt der Kurs in diese Zone zurück und schafft eine gut definierte Einstiegsmöglichkeit zum Kauf, die mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmt.

Rejection-Block-Indikator in einem Abwärtstrend

Die Wirksamkeit des Indikators in einem rückläufigen Markt wird anhand eines 30-Minuten-Charts für EUR/USD veranschaulicht. Ein bärischer Rejection Block bildet sich nach einer starken Ablehnung von höheren Kursen. Wenn der Markt nach oben zurückgeht, kehrt der Kurs in diese Zone zurück und bietet ein potenzielles Verkaufs-Setup, das mit den Grundsätzen des Smart Money und des liquiditätsorientierten Handels vereinbar ist.

Einstellungen des Indikators

Anzeige-Einstellungen: Visualisierung auf dem Bildschirm anpassen

Chart- und Objektfarben: Anpassen von Hintergrund- und Objektfarbschemata

Standard-Konfiguration: Optimierte Standardparameter

Historische Kerzenanalyse: Frühere Preisaktionen überprüfen

Objekt-Präfix: Definieren Sie Indikator-Objektbezeichnungen

Vertikale Trennlinien: Aktivieren oder deaktivieren Sie zeitbasierte Trennlinien

Trendvisualisierung - Ebene 1: Anzeige des primären Markttrends

BOS & CHoCH - Level 1: Identifizieren Sie wichtige strukturelle Veränderungen

Trendvisualisierung - Ebene 2: Anzeige der sekundären Trendstruktur

BOS & CHoCH - Ebene 2: Tiefere Marktverschiebungen aufzeigen

Ebene 2-Etiketten: Umschalten der BOS- und CHoCH-Beschriftung

Rejection Block Display: Aktivieren oder deaktivieren Sie RB-Zonen

Benutzerdefinierte RB-Farben: Definieren Sie bullische und bearische Blockfarben

Ungültige RB-Erkennung: Markieren Sie Zonen als ungültig, wenn der Preis außerhalb dieser Zonen schließt

Überlappungs-Kontrolle: Automatisches Ungültigmachen von sich überschneidenden Ablehnungsblöcken

Schlussfolgerung



Der Rejection Block Indicator ist ein wertvolles Instrument zur Identifizierung kritischer Preisumkehrzonen auf den Finanzmärkten. Durch die Analyse des Dochtverhaltens von Candlesticks auf wichtigen Kursniveaus bildet er effektiv Rejection Blocks ab, die als dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen fungieren.

Händler, die sich auf Liquiditätskonzepte und IKT-Methoden konzentrieren, können diesen Indikator in ihre Strategien einbeziehen, um das Handels-Timing zu verbessern, die Einstiegspräzision zu erhöhen und die Entscheidungsfindung insgesamt zu stärken.