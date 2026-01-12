Rejection Block Indicator and Void for MT5
- Indikatoren
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.1
- Aktivierungen: 10
Rejection Block Indikator & Void MetaTrader 5
Der Rejection Block Indicator ist ein robustes Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Marktumkehrzonen auf der MetaTrader 5-Plattform zu identifizieren. Durch die Analyse des Dochtverhaltens von Kerzen erkennt der Indikator Ablehnungsbereiche, in denen ausgedehnte obere Dochte in der Nähe von Hochs oder lange untere Dochte in der Nähe von Tiefs potenzielle Trendumkehrungen signalisieren.
Innerhalb jedes Ablehnungsblocks wird der leere Bereich, der den absorbierten Teil des Preises darstellt, in Grau angezeigt. Wenn diese Leere vollständig gefüllt ist, wird der Ablehnungsblock als ungültig betrachtet, was bedeutet, dass das Niveau seine Wirksamkeit verloren hat.
Indikatorenspezifikationen
Kategorie: ICT - Liquidität - Smart Money
Plattform: MetaTrader 5
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten
Indikator-Typ: Fortsetzung & Umkehrung
Zeitrahmen: Multi-Timeframe
Handelsstil: Intraday-Handel
Märkte: Cryptocurrency, Forex, Aktien, Rohstoffe
Der Indikator auf einen Blick
Der Rejection Block-Indikator identifiziert Bereiche, in denen der Preis zurückgewiesen wird, indem er auffällige Kerzendochte auswertet. Sobald diese Zonen erkannt sind, werden sie automatisch auf dem Chart eingezeichnet, so dass Händler schnell potenzielle Umkehrpunkte erkennen können.
Dieses Tool ist besonders wertvoll für Händler, die ICT-Konzepte und liquiditätsbasierte Strategien verfolgen, da es Zonen hervorhebt, in denen institutionelle Aktivitäten wahrscheinlich sind.
- Bullische Ablehnungsblöcke: Werden in Grün angezeigt
- Bearish Rejection Blocks: Werden in rot angezeigt
Rejection Block Indikator in einem Aufwärtstrend
Ein Bitcoin (BTC) 1-Stunden-Chart zeigt, wie der Indikator in einem zinsbullischen Marktumfeld funktioniert. Nachdem ein signifikanter Tiefpunkt und der dazugehörige Docht identifiziert wurden, stellt der Indikator einen bullischen Rejection Block dar. Während eines korrigierenden Pullbacks kehrt der Kurs in diese Zone zurück und schafft eine gut definierte Einstiegsmöglichkeit zum Kauf, die mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmt.
Rejection-Block-Indikator in einem Abwärtstrend
Die Wirksamkeit des Indikators in einem rückläufigen Markt wird anhand eines 30-Minuten-Charts für EUR/USD veranschaulicht. Ein bärischer Rejection Block bildet sich nach einer starken Ablehnung von höheren Kursen. Wenn der Markt nach oben zurückgeht, kehrt der Kurs in diese Zone zurück und bietet ein potenzielles Verkaufs-Setup, das mit den Grundsätzen des Smart Money und des liquiditätsorientierten Handels vereinbar ist.
Einstellungen des Indikators
- Anzeige-Einstellungen: Visualisierung auf dem Bildschirm anpassen
- Chart- und Objektfarben: Anpassen von Hintergrund- und Objektfarbschemata
- Standard-Konfiguration: Optimierte Standardparameter
- Historische Kerzenanalyse: Frühere Preisaktionen überprüfen
- Objekt-Präfix: Definieren Sie Indikator-Objektbezeichnungen
- Vertikale Trennlinien: Aktivieren oder deaktivieren Sie zeitbasierte Trennlinien
- Trendvisualisierung - Ebene 1: Anzeige des primären Markttrends
- BOS & CHoCH - Level 1: Identifizieren Sie wichtige strukturelle Veränderungen
- Trendvisualisierung - Ebene 2: Anzeige der sekundären Trendstruktur
- BOS & CHoCH - Ebene 2: Tiefere Marktverschiebungen aufzeigen
- Ebene 2-Etiketten: Umschalten der BOS- und CHoCH-Beschriftung
- Rejection Block Display: Aktivieren oder deaktivieren Sie RB-Zonen
- Benutzerdefinierte RB-Farben: Definieren Sie bullische und bearische Blockfarben
- Ungültige RB-Erkennung: Markieren Sie Zonen als ungültig, wenn der Preis außerhalb dieser Zonen schließt
- Überlappungs-Kontrolle: Automatisches Ungültigmachen von sich überschneidenden Ablehnungsblöcken
Schlussfolgerung
Der Rejection Block Indicator ist ein wertvolles Instrument zur Identifizierung kritischer Preisumkehrzonen auf den Finanzmärkten. Durch die Analyse des Dochtverhaltens von Candlesticks auf wichtigen Kursniveaus bildet er effektiv Rejection Blocks ab, die als dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen fungieren.
Händler, die sich auf Liquiditätskonzepte und IKT-Methoden konzentrieren, können diesen Indikator in ihre Strategien einbeziehen, um das Handels-Timing zu verbessern, die Einstiegspräzision zu erhöhen und die Entscheidungsfindung insgesamt zu stärken.