MUTO'S GOLD AI ADRENALINE: Die XAUUSD-Spezialisierung

Erfolg an den Finanzmärkten ist keine Glückssache, sondern ein Produkt rigoroser Ingenieurskunst. MUTO'S GOLD AI ADRENALINE ist ein hochpräzises Handelssystem, das von einem professionellen Software-Ingenieur entwickelt wurde , der sich ausschließlich auf die Entwicklung von algorithmischen XAUUSD (Gold)-Systemen spezialisiert hat. Im Gegensatz zu Multi-Währungs-Robotern, die eine verallgemeinerte Logik verwenden, ist dieser EA hart kodiert, um die spezifische Volatilität, Liquidität und Gold-Standard-Muster auszunutzen, die einzigartig für XAUUSD sind. Dieses System wurde für professionelle Händler entwickelt, die die Märkte wie ein Geschäft behandeln - für diejenigen, die den langfristigen Schutz ihres Kontos über unhaltbare, hochriskante Gewinne stellen. Wie die Maxime der Branche besagt: "Arbeite an deiner Abwärtsseite, und die Aufwärtsseite wird sich von selbst erledigen."

Der mathematische Vorteil: 1:10 Belohnungsverhältnis

Der "Heilige Gral" des institutionellen Handels ist nicht eine perfekte Gewinnrate, sondern ein überragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR). Dieser EA wurde mit einem strengen RR von 1:10 entwickelt . Für jeden $1, den das System riskiert, strebt es $10 Gewinn an.

Aufgrund dieses günstigen mathematischen Profils reicht, selbst wenn der EA an 9 aufeinanderfolgenden Tagen sein tägliches Maximalrisiko erreicht, ein einziger erfolgreicher Handel innerhalb eines zweiwöchigen Zeitfensters aus, um das Konto wieder in die Nettorendite zu bringen.

Wichtig: Diese Simulation bedeutet nicht, dass der EA 9 Tage in Folge verlieren wird. Stattdessen demonstriert sie die "Worst-Case-Szenario"-Überlebensmathematik und zeigt, dass das System so aufgebaut ist, dass es auch unter den schwierigsten Marktbedingungen gedeiht.

Strenge Risikoprofile und erforderliche Einlagen

Um die geplante Performance zu erreichen und die Langlebigkeit des Kontos zu gewährleisten, sind die unten aufgeführten erforderlichen Einlagen streng nicht verhandelbar. Jedes Profil nutzt die dynamische Losgröße auf der Grundlage des Kontoguthabens für eine sichere, systematische Aufzinsung. Sie müssen ein Risikoprofil mit einer Einlage wählen, die Sie sich leisten können und die Ihrer Risikobereitschaft entspricht.

[GOLD AI MICRO] Erforderliche Einlage: $150 Maximales tägliches Risikolimit: 3.33% Überlebensmathematik (schlimmster Fall): 30 aufeinanderfolgende Verlusttage (ca. 6 Wochen / 1,5 Monate), um das Kapital zu erschöpfen.

[GOLD AI BUILDER] Erforderliche Einlage: $300 Maximales tägliches Risikolimit: 1.67% Überlebensmathematik (schlimmster Fall): 60 aufeinanderfolgende Verlusttage (ca. 12 Wochen / 3 Monate) bis zur Erschöpfung des Kapitals.

[GOLD AI PRO] Erforderliche Einzahlung: $750 Maximales tägliches Risikolimit: 0.67% Überlebensmathematik (schlimmster Fall): 150 aufeinanderfolgende Verlusttage (ca. 30 Wochen / 7 Monate) bis zur Erschöpfung des Kapitals.

[GOLD AI ADRENALINE PRIME] Erforderliche Einlage: $1,500 Maximales tägliches Risikolimit: 0,33% Überlebensmathematik (schlimmster Fall): 300 aufeinanderfolgende Verlusttage (ca. 60 Wochen / 15 Monate) bis zur Erschöpfung des Kapitals.



Hinweis: Alle Überlebensberechnungen basieren auf der 5-Tage-Handelswoche des Goldmarktes.

Integrität des Kernsystems

KEIN Raster: Das System bildet keinen "Durchschnitt" und stapelt keine Verlustpositionen.

KEIN Martingal: Die Positionsgrößen werden nach einem Verlust niemals verdoppelt; sie werden strikt durch aktienbasierte dynamische Größenbestimmung bestimmt.

Tägliches Maximal-Risiko-Limit: Es gibt eine harte Obergrenze für die täglichen Verluste pro Risikoprofil, um sicherzustellen, dass kein einziger Tag die langfristige Rentabilität des Kontos gefährden kann.

Spezialisierung: Ausschließlich für den XAUUSD entwickelt.

Operative Anforderungen

Zeitrahmen: Kann mit jedem beliebigen Zeitrahmen verbunden werden (die interne KI-Logik verwaltet die Ein- und Ausstiegsausführung unabhängig).

VPS (nicht verhandelbar): Um eine maximale Ausführungsgeschwindigkeit zu gewährleisten und vor Datenlücken, Stromausfällen und Latenzproblemen zu schützen, ist ein hochwertiger VPS für dieses System obligatorisch.

Konto-Typ: ECN- oder Low-Spread-Konten werden für eine optimale Gold-Ausführung dringend empfohlen.

MUTO'S GOLD AI ADRENALINE ist das Ergebnis einer gezielten Softwareentwicklung. Es ist ein Werkzeug für die Disziplinierten, die Geduldigen und diejenigen, die einen mathematischen Vorteil auf dem Goldmarkt suchen.