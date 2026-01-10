🚀 EINFÜHRUNGSANGEBOT!





Produktbeschreibung: Sind Sie es leid, dass Expert Advisors (EAs) in volatilen Märkten Ihre Konten ruinieren? Willkommen bei Goat Pro, der nächsten Generation des Grid-Tradings. Wir überstehen nicht nur Marktstürme – wir wachsen in ihnen. Goat ist ein intelligentes, selbstkorrigierendes Grid-System mit einem proprietären ADX-Adaptive Quantum Grid und einem mehrstufigen Rescue & Progressive Safety System, das die Kontoliquidation zu einem fernen Albtraum macht.





🧠 UNTERSCHIED: So erreichen wir einen Liquidationsschutz von ca. 99 %

Herkömmliche Grid-EAs scheitern an ihrer Starrheit. Goat ist adaptiv und intelligent.





ADX-Adaptives Quanten-Grid: Der EA analysiert die Marktvolatilität dynamisch mithilfe des ADX-Indikators.





Niedrige Volatilität: Das Grid wird enger gefasst, um kleine, häufige Gewinne zu erzielen.





Hohe Volatilität: Das Grid wird deutlich erweitert, wodurch der Handel mehr Spielraum erhält und gefährliche Clusterbildung vermieden wird. Dies ist der Schlüssel, um auch bei wichtigen Nachrichtenereignissen erfolgreich zu sein!





Progressives Rettungssystem (Das „Sicherheitsnetz“): Erreicht das Grid seine maximale Ausdehnung, gibt der EA nicht auf. Er aktiviert den progressiven Rettungsmodus und platziert strategisch berechnete Gegengeschäfte mit einem konservativen Lot-Multiplikator, um den Durchschnittspreis zu senken und die gesamte Position systematisch wieder in den Gewinn zu führen.





Intelligente Startbedingung: Der EA verwendet eine ADX-Startbedingung, um nur in Umgebungen mit niedriger Volatilität mit dem Handel zu beginnen. So steigt er zum bestmöglichen Zeitpunkt in den Markt ein und vermeidet plötzliche Kursausschläge.





Mehrstufiges Risikomanagement:





Tägliche und Gesamt-Drawdown-Limits: Feste Obergrenzen verhindern unkontrollierte Verluste.





Intelligente Gewinnmitnahme: Schließt alle Positionen, sobald ein benutzerdefiniertes Gewinnziel erreicht ist, und setzt das System für einen sicheren Neustart zurück.





⚙️ Wählen Sie Ihren Handelsstil

EUR/USD-Paare sind optimal, aber Sie können alle Forex-Währungen mit Vorsicht handeln.

Goat passt sich Ihrem Kapital und Ihrer Risikobereitschaft mit drei optimierten, automatisch berechneten Modi an:





Aggressiver Modus: Für erfahrene Trader.





Empfohlenes Kapital: 3.000 $+





Höheres Gewinnpotenzial, schnellere Zykluszeiten.





Normaler Modus: Die perfekte Balance.





Empfohlenes Kapital: 6.000 $+





Optimales Verhältnis von robustem Wachstum und Sicherheit.





Niedriges Risiko: Zur Kapitalerhaltung.





Empfohlenes Kapital: 9.000 $+





Maximale Sicherheit, gleichmäßigere Gewinnkurve.





⚠️ WICHTIGER HINWEIS ZUM KAPITAL – BITTE LESEN

Kann man den Expert Advisor (EA) mit einem Konto von 1.000 $ betreiben? Theoretisch ja. Sollten Sie das tun? Es ist NICHT SICHER.





Die empfohlenen Mindesteinlagen (3.000 $/6.000 $/9.000 $) wurden berechnet, um dem System ausreichend Kapital für die effektive Nutzung seines gesamten Rettungs- und progressiven Sicherheitssystems bereitzustellen.





Der Handel mit deutlich geringerem Kapital (z. B. 1.000 $) schwächt die Schutzmechanismen des EA erheblich und erhöht das Risiko in Phasen anhaltender hoher Volatilität.





Um eine Liquidationssicherheit von ca. 99 % zu gewährleisten, halten Sie sich bitte an die empfohlene Mindesteinlage. Wir stellen Ihnen die Werkzeuge für Ihre Sicherheit zur Verfügung; deren korrekte Anwendung ist der Schlüssel zum Erfolg (aber große Ereignisse wie der COVID-Crash können den EA belasten. Um das Risiko zu minimieren, stoppen Sie ihn, bis sich der Markt stabilisiert hat).





