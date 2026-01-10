Titel: Betine Gold MT5

Kurzbeschreibung: Hochpräziser trendfolgender Expert Advisor (EA) mit dynamischem Risikomanagement und integriertem Soros Recovery System.

Vollständige Beschreibung: Betine Gold ist ein quantitativer Handelsroboter, der für Trader entwickelt wurde, die Beständigkeit im Metallmarkt (insbesondere XAUUSD/Gold) suchen. Er verwendet einen proprietären Algorithmus, der Volatilitätsfilter und mehrstufige Trendbestätigungen kombiniert, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Hauptmerkmale:

Intelligente Trendlogik: Nutzt Sensitivitätszyklen, um Marktgeräusche zu filtern und nur bei starken Richtungsbewegungen einzusteigen.

Soros-Erholung: Anstelle des aggressiven Martingale-Systems verwendet der Roboter ein moderates Soros-System, um Verluste durch Reinvestition von Teilgewinnen auszugleichen.

Professionelles Risikomanagement: Mit täglichen Gewinnzielen und Verlustlimits (Daily Stop) zum Schutz des Anlegerkapitals.

Automatischer Trailing-Stop: Sichert Ihre Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, und gewährleistet den bestmöglichen Ausstieg.

Empfohlene Einstellungen: