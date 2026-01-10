Betine Gold
- Experten
- Lusmar Betine Bermond
- Version: 1.11
- Aktivierungen: 5
Titel: Betine Gold MT5
Kurzbeschreibung: Hochpräziser trendfolgender Expert Advisor (EA) mit dynamischem Risikomanagement und integriertem Soros Recovery System.
Vollständige Beschreibung: Betine Gold ist ein quantitativer Handelsroboter, der für Trader entwickelt wurde, die Beständigkeit im Metallmarkt (insbesondere XAUUSD/Gold) suchen. Er verwendet einen proprietären Algorithmus, der Volatilitätsfilter und mehrstufige Trendbestätigungen kombiniert, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Hauptmerkmale:
-
Intelligente Trendlogik: Nutzt Sensitivitätszyklen, um Marktgeräusche zu filtern und nur bei starken Richtungsbewegungen einzusteigen.
-
Soros-Erholung: Anstelle des aggressiven Martingale-Systems verwendet der Roboter ein moderates Soros-System, um Verluste durch Reinvestition von Teilgewinnen auszugleichen.
-
Professionelles Risikomanagement: Mit täglichen Gewinnzielen und Verlustlimits (Daily Stop) zum Schutz des Anlegerkapitals.
-
Automatischer Trailing-Stop: Sichert Ihre Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, und gewährleistet den bestmöglichen Ausstieg.
Empfohlene Einstellungen:
-
Symbol: XAUUSD (Gold).
-
Zeitrahmen: M15 oder H1.