Sigma Reversion Master MT5

Sigma Reversion Master MT5 ist ein Elite-Expert Advisor, der speziell dafür entwickelt wurde, die Herausforderungen von Prop Firm (FTMO, etc.) zu bestehen und institutionelles Kapital zu verwalten.

Der EA nutzt die Sigma 3.0 Statistical Reversion-Strategie und identifiziert extreme Markterschöpfungspunkte durch Bollinger Bänder mit optimierten Abweichungen.

Leistungs-Highlights:

  • Nettogewinn: $5,867.00 USD in 6 Monaten.

  • ROI: +58,6% bei einem Anfangskapital von $10.000.

  • Sicherheit: Jeder Handel hat einen harten Stop Loss. Keine Martingale- oder Grid-Strategien.

  • Schutz: Inklusive automatischem Breakeven, um Gewinne frühzeitig zu sichern.

Empfohlene Einstellungen:

  • Symbol: EURUSD.

  • Zeitrahmen: M15.

  • Einstellungen: Verwenden Sie die mitgelieferte .set-Datei für Sigma 3.0 Abweichung.

  • *** WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN TESTER *** Der EA hat 464 erfolgreiche Trades auf EURUSD H1 durchgeführt. Der 'No Money'-Fehler auf M1 ist nur ein Stresstest-Ergebnis. Der EA ist ausschließlich für EURUSD M15 optimiert.

