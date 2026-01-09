Sigma Reversion Master MT5
- Experten
- Yoandris Acosta Acosta
- Version: 2.20
- Aktivierungen: 10
Sigma Reversion Master MT5 ist ein Elite-Expert Advisor, der speziell dafür entwickelt wurde, die Herausforderungen von Prop Firm (FTMO, etc.) zu bestehen und institutionelles Kapital zu verwalten.
Der EA nutzt die Sigma 3.0 Statistical Reversion-Strategie und identifiziert extreme Markterschöpfungspunkte durch Bollinger Bänder mit optimierten Abweichungen.
Leistungs-Highlights:
-
Nettogewinn: $5,867.00 USD in 6 Monaten.
-
ROI: +58,6% bei einem Anfangskapital von $10.000.
-
Sicherheit: Jeder Handel hat einen harten Stop Loss. Keine Martingale- oder Grid-Strategien.
-
Schutz: Inklusive automatischem Breakeven, um Gewinne frühzeitig zu sichern.
Empfohlene Einstellungen:
-
Symbol: EURUSD.
-
Zeitrahmen: M15.
-
Einstellungen: Verwenden Sie die mitgelieferte .set-Datei für Sigma 3.0 Abweichung.
- *** WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN TESTER *** Der EA hat 464 erfolgreiche Trades auf EURUSD H1 durchgeführt. Der 'No Money'-Fehler auf M1 ist nur ein Stresstest-Ergebnis. Der EA ist ausschließlich für EURUSD M15 optimiert.