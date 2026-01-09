Sigma Reversion Master MT5 ist ein Elite-Expert Advisor, der speziell dafür entwickelt wurde, die Herausforderungen von Prop Firm (FTMO, etc.) zu bestehen und institutionelles Kapital zu verwalten.

Der EA nutzt die Sigma 3.0 Statistical Reversion-Strategie und identifiziert extreme Markterschöpfungspunkte durch Bollinger Bänder mit optimierten Abweichungen.

Leistungs-Highlights:

Nettogewinn: $5,867.00 USD in 6 Monaten.

ROI: +58,6% bei einem Anfangskapital von $10.000.

Sicherheit: Jeder Handel hat einen harten Stop Loss. Keine Martingale- oder Grid-Strategien.

Schutz: Inklusive automatischem Breakeven, um Gewinne frühzeitig zu sichern.

Empfohlene Einstellungen: