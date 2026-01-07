Gold Reaper Pro Scalping EA

🏆 GOLD REAPER PRO - Professioneller XAUUSD Scalping EA





Vollautomatischer Expert Advisor für den Goldhandel mit bewährter RSI Mean-Reversion-Strategie mit dynamischem ATR-basiertem Risikomanagement.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





✅ HAUPTMERKMALE:





- RSI Mean Reversion - Fängt Marktextreme ab

- ATR-basierter SL/TP - Passt sich automatisch der Volatilität an

- Smart Trailing Stop - Sichert Gewinne

- Trendfilter - Optionale EMA-Bestätigung

- Spread-Filter - Vermeidet Perioden mit hoher Streuung

- Risiko-Prozent-Rechner - Automatische Losgrößenberechnung





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📊 STRATEGIE:





KAUFEN: Wenn der RSI unter 25 fällt (überverkauft)

VERKAUFEN: Wenn der RSI über 75 steigt (überkauft)

Dynamischer SL/TP auf Basis der ATR für ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚙️ EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN:





- Symbol: XAUUSD

- Zeitrahmen: M15 oder H1

- Mindesteinlage: $500

- Risiko: 1-2% pro Handel





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📦 WAS SIE BEKOMMEN:





✓ Vollständig automatisierter Handel

✓ Benutzerhandbuch als PDF enthalten

✓ Alle Parameter anpassbar

✓ Lebenslange Updates

✓ Schneller Support





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:





Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Testen Sie zuerst in der Demo.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





💬 UNTERSTÜTZUNG:





Fragen? Nachricht direkt an mich. Antwort innerhalb von 24 Stunden.