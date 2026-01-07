Gold Reaper Pro Scalping EA

🏆 GOLD REAPER PRO - Professioneller XAUUSD Scalping EA

Vollautomatischer Expert Advisor für den Goldhandel mit bewährter RSI Mean-Reversion-Strategie mit dynamischem ATR-basiertem Risikomanagement.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ HAUPTMERKMALE:

- RSI Mean Reversion - Fängt Marktextreme ab
- ATR-basierter SL/TP - Passt sich automatisch der Volatilität an
- Smart Trailing Stop - Sichert Gewinne
- Trendfilter - Optionale EMA-Bestätigung
- Spread-Filter - Vermeidet Perioden mit hoher Streuung
- Risiko-Prozent-Rechner - Automatische Losgrößenberechnung

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 STRATEGIE:

KAUFEN: Wenn der RSI unter 25 fällt (überverkauft)
VERKAUFEN: Wenn der RSI über 75 steigt (überkauft)
Dynamischer SL/TP auf Basis der ATR für ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN:

- Symbol: XAUUSD
- Zeitrahmen: M15 oder H1
- Mindesteinlage: $500
- Risiko: 1-2% pro Handel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📦 WAS SIE BEKOMMEN:

✓ Vollständig automatisierter Handel
✓ Benutzerhandbuch als PDF enthalten
✓ Alle Parameter anpassbar
✓ Lebenslange Updates
✓ Schneller Support

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Testen Sie zuerst in der Demo.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💬 UNTERSTÜTZUNG:

Fragen? Nachricht direkt an mich. Antwort innerhalb von 24 Stunden.
