Gold Reaper Pro Scalping EA
- Experten
- Janitha Sandaruwan Amaradasa Wickramasingha Arachchilage
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 15
🏆 GOLD REAPER PRO - Professioneller XAUUSD Scalping EA
Vollautomatischer Expert Advisor für den Goldhandel mit bewährter RSI Mean-Reversion-Strategie mit dynamischem ATR-basiertem Risikomanagement.
✅ HAUPTMERKMALE:
- RSI Mean Reversion - Fängt Marktextreme ab
- ATR-basierter SL/TP - Passt sich automatisch der Volatilität an
- Smart Trailing Stop - Sichert Gewinne
- Trendfilter - Optionale EMA-Bestätigung
- Spread-Filter - Vermeidet Perioden mit hoher Streuung
- Risiko-Prozent-Rechner - Automatische Losgrößenberechnung
📊 STRATEGIE:
KAUFEN: Wenn der RSI unter 25 fällt (überverkauft)
VERKAUFEN: Wenn der RSI über 75 steigt (überkauft)
Dynamischer SL/TP auf Basis der ATR für ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis
⚙️ EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN:
- Symbol: XAUUSD
- Zeitrahmen: M15 oder H1
- Mindesteinlage: $500
- Risiko: 1-2% pro Handel
📦 WAS SIE BEKOMMEN:
✓ Vollständig automatisierter Handel
✓ Benutzerhandbuch als PDF enthalten
✓ Alle Parameter anpassbar
✓ Lebenslange Updates
✓ Schneller Support
⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Testen Sie zuerst in der Demo.
💬 UNTERSTÜTZUNG:
Fragen? Nachricht direkt an mich. Antwort innerhalb von 24 Stunden.