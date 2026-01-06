Stock Momentum EA

Stock Momentum EA ist ein professioneller Expertenberater, der ausschließlich für den Aktienhandel (Amazon, Tesla und Apple ... ) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde.

Die Strategie konzentriert sich auf Momentum-Fortsetzungs-Trades mit einer robusten Kombination aus:

  • Multi-Timeframe-Trendausrichtung

  • ADX Richtungsstärke

  • RSI-Mittelzonen-Momentum

  • MACD Impulsbestätigung

Dieser EA ist kein Scalping-Roboter, kein Grid und kein Martingale.

⚙️ Core Strategy Logic

  • Trend Detection

    • EMA 50 / EMA 200 (MTF)

    • ADX strength confirmation (ADX-Stärkebestätigung)

  • Entry Timing

    • RSI Momentum Zone (default 45 / 55)

    • MACD-Impulsfilter

    • Price structure validation (Kursstruktur)

  • Risk Management

    • ATR-based Stop Loss & Take Profit

    • Partial profit taking

    • Break-even Aktivierung nach 1.2R

    • ATR-based trailing stop

  • Safety Filters (Sicherheitsfilter)

    • Spread control (stock-specific)

    • Volatility filter (ATR minimum)

    • Trading hours filter

    • Consecutive loss protection

    • Pause after winning streaks

📊 Trade Management Features

✔ Adaptive lot sizing (no martingale)
✔ Partial close logic
✔ Break-even protection
✔ ATR trailing stop
✔ Max positions control
✔ Automatic loss recovery protection

🔒 Risk Disclaimer

This EA does not use:

  • Martingale

  • Grid

  • Hedging

  • Arbitrage

  • Tick Scalping

Trading ist mit Risiken verbunden. Testen Sie immer erst auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.

🧪 Empfohlene Einstellungen

Parameter Wert
Zeitrahmen M5
Symbole Aktien / CFD Shares
RSI Levels 45 / 55
Max Positionen 1-3
Risiko Low bis Medium

❗ Wichtige Hinweise

  • Dieser EA ist nicht für Forex oder Crypto konzipiert.

  • Best performance during active stock market sessions.

  • Avoid low-volatility stocks


