Golden tut xauusd scalper

═══════════════════════════════════════════════

⚡ GOLDEN TUT PRO ⚡

MT5 EXPERT ADVISOR - XAUUSD SCALPING SYSTEM

═══════════════════════════════════════════════

💎 Professionelles Präzisions-Scalping-System, das ausschließlich für den Goldhandel (XAUUSD) auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde.

🔧 SYSTEMANFORDERUNGEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✦ Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

✦ Symbol: XAUUSD (ausschließlich optimiert)

✦ Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

✦ Konto: ECN / RAW Spread

✦ Leverage: 1:200 bis 1:500

✦ Mindesteinlage: $250

✦ Maximaler Spread: 2 Pips (20 Punkte)

✦ VPS: Sehr empfehlenswert

💰 GELDMANAGEMENT.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Zwei Lot-Sizing-Methoden:

✦ Fixed Lot: Konstante Größe (0,01, 0,02, etc.)

✦ Prozentsatzbasiert: Automatisch aus dem Saldo errechnet

💡 Empfohlen: 5% pro 1.000 $ Guthaben

Beispiel: $1.000 = 0,05 Lot | $2.000 = 0,10 Lot

📈 BACKTESTING-ERGEBNISSE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏆 Bewährte Performance:

✦ Profit Factor: 4.0 bis 5.0+

✦ Test Spread: Maximal 1,5 Pips

✦ Hebelwirkung: 1:200 bis 1:500 getestet

✦ Risikoeinstellung: 5% pro $1.000

⚠️ Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse

⚡ HANDELSSTRATEGIE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Präzises Scalping mit selektivem Einstieg:

✦ Methode: Kurzfristig mit straffem Risikomanagement

✦ Häufigkeit: 1-3 Trades/Tag oder keine

✦ Ausführung: Nur wenn die Bedingungen übereinstimmen

✦ Philosophie: Qualität vor Quantität

🚨 KRITISCH: GERINGE STREUUNG ERFORDERLICH

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✦ Maximal 2 Pips für optimale Leistung

✦ Getestet bei maximal 1,5 Pips

✦ Nur ECN/RAW-Konten

✦ Backtest vor dem Live-Handel

✦ Kein positiver Backtest = inkompatibler Broker

🎯 KEY FEATURES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✦ Selektive, nicht zufällige Trades

✦ Geduldiger, qualitätsorientierter Ansatz

✦ Langfristiger Fokus auf Beständigkeit

✦ Strenges Risikomanagement

✦ Ausführung mit niedriger Latenz erforderlich

✅ BEWÄHRTE VERFAHREN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Überprüfen Sie die Spreads des Brokers auf <2 Pips

2. Backtest mit aktuellen Bedingungen

3. Demo-Test 2+ Wochen vorher

4. VPS für Stabilität verwenden

5. Risiko festlegen: 5% pro $1.000

6. Spread während des Handels überwachen

7. Klein anfangen, schrittweise erhöhen

⚠️ WICHTIG

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✦ Nur XAUUSD - nicht für andere Paare

✦ Die Leistung variiert je nach Broker

✦ Erfordert eine stabile Verbindung

✦ Ein Diagramm pro Symbol

✦ Demo-Tests empfohlen

⚖️ RISIKOHINWEIS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Der Handel mit Forex/CFDs ist mit einem hohen Risiko verbunden. Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, der Volatilität und der Ausführung ab.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Backtest-Ergebnisse sind historisch und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Bedingungen wider.

Handeln Sie nur mit erschwinglichem Kapital.