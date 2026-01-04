SMA Bias Exhaustion v3

SMA_Bias_Exhaustion hilft Ihnen zu unterscheiden, wann eine Bewegung noch Schwung hat und wann sie sich erschöpft hat, oft vor einem Pullback oder einem Level-Test.





SMA_Bias_Exhaustion - keine Vorhersage, nur eine klarere Sicht

Sie können die Marktrichtung nicht wirklich vorhersagen. Der Markt wählt seine Richtung auf der Grundlage von Emotionen, Liquidität, Nachrichten und der Reaktion der Marktteilnehmer und nicht, weil ein Indikator dies sagt".

SMA_Bias_Exhaustion ist keine "Richtungsberechnungsmaschine". Es ist ein Werkzeug, das Ihnen hilft, klarer zu sehen:

wann eine Bewegung noch Schwung hat,

und wann sie anfängt, an Kraft zu verlieren , was bedeutet, dass der Markt möglicherweise: das nächstgelegene starke Niveau testen (z. B. Tageswerte / Pivots / Struktur), einen Pullback in die entgegengesetzte Richtung machen, oder sich wieder einem fairen Mittelwert annähern (mean reversion).



Wenn sich der RSI oft "irreführend" oder zu spät anfühlt, vermeidet dieses Tool abstrakte Prozentzahlen und konzentriert sich auf das, was den Markt tatsächlich bewegt: Preis, Abstand zum SMA und Volatilität (ATR).

Wichtiger Hinweis zu den Signalen

Es handelt sich nicht um ein universelles "oberhalb/unterhalb des SMA = Kauf/Verkauf"-System.

Die Position der Signallinie über oder unter dem SMA kann von Instrument zu Instrument sehr unterschiedlich sein und in der Praxis so stark verzerrt werden, dass es riskant wird, sich darauf zu verlassen. Deshalb ist der wichtigste Teil dieses Indikators nicht die Position der Linie selbst, sondern die Logik des Farbzustands.

Nach meinen Tests mit dieser Methode ist das stärkste und deutlichste Element das rote Signal (Erschöpfung). Wenn es richtig interpretiert wird, kann es einen sehr nützlichen Kontext dafür liefern, wann der Markt beginnt, sein Tempo zu ändern.

Was der Indikator anzeigt (einfach)

Der Indikator zeigt den SMA und einen Farbstatus in dessen Nähe an:

Grün (Impuls) - die Bewegung ist "lebendig"; Momentum ist vorhanden.

Orange (Stretch) - der Kurs hat sich weiter vom SMA entfernt als normal. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Markt "atmet" (pausiert/zurückzieht).

Rot (Erschöpfung) - nicht nur "überkauft/überverkauft". Rot ist eine Kombination, bei der: die Bewegung gestreckt ist, die Dynamik sich zu verlangsamen beginnt, und Zeichen der Ablehnung auftreten.



Rote Zonen sind oft mit Bereichen verbunden, in denen:

lokale Grenzen beginnen sich zu bilden (ein Gefühl von Unterstützung/Widerstand),

der Preis es noch einmal versucht, aber nicht weitermachen kann,

ein Pullback oder eine Bewegung zurück zum Gleichgewicht beginnt.

Wie man es benutzt (praktische Anleitung)

1) Wählen Sie die SMA-Periode (eine Haupteinstellung)

SMA 50 - ein solider universeller Start (M15-H1).

SMA 100-200 - langsamere, "sauberere" Filterung (H1-H4).

SMA 20-30 - aggressiver, mehr Situationen (M5-M15).

Der Indikator passt sich automatisch an die von Ihnen gewählte SMA an (Momentum-Fenster, Schwellenwerte für die Volatilität usw.).

2) Konzentrieren Sie sich auf Rot: Es ist eine Warnung, keine Schaltfläche

Rot ist kein Einstiegssignal. Es ist eine Warnung, dass die Bewegung müde werden könnte.

Wenn Rot erscheint:

hören Sie auf, dem Preis nachzujagen (FOMO),

suchen Sie nach dem, was der Markt "prüfen" könnte: ein nahe gelegenes Tagesniveau, einen Pivot, eine Struktur oder eine offensichtliche Unterstützung/Widerstand.

In der Praxis funktioniert Rot am besten, wenn es sich ausrichtet mit:

Tagesniveaus / Pivots,

einer klaren Struktur,

dem "gesunden Menschenverstand" aus der Preisbewegung.

3) Beste Verwendung: Filter + Bestätigung

SMA_Bias_Exhaustion funktioniert am besten als:

ein Trend/Kontext-Filter (SMA),

ein Tempofilter: ist die Bewegung noch lebendig oder bereits verblasst (Farbstatus),

plus Bestätigung durch Ihre eigene Methode (Kerzen, Struktur, Sitzungen, Levels).

Was dieser Indikator NICHT tut (und warum das gut ist)