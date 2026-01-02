BlueBoat PrimeCycle Members Only
- Indikatoren
- Sebastian Wehrfritz
- Version: 2.20
BlueBoat – Prime Cycle ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der Marktzyklen auf Basis des FIMATHE-Zyklusmodells (Marcelo Ferreira) analysiert und visualisiert.
Der Indikator erkennt und markiert sowohl historische als auch aktuelle Zyklusstrukturen wie CA, C1, C2, C3 und unterstützt Trader dabei, die strukturelle Entwicklung des Marktes besser zu verstehen.
Dabei kombiniert der Indikator eine umfangreiche Backtest-Analyse mit einer Live-Markierung des aktuell laufenden Zyklus im Chart.
Hauptfunktionen
-
Historische Zyklusanalyse
Analyse einer beliebigen Anzahl vergangener Weekly- oder Daily-Zyklen nach dem FIMATHE-Modell.
-
Live-Zyklusmarkierung
Der aktuelle Zyklus wird in Echtzeit direkt im laufenden Chart dargestellt.
-
Mehrere Timeframes
Funktioniert auf M15 und M5, mit zeitframe-unabhängiger interner Logik.
-
Zyklus-Modi
-
Wöchentliche Zyklen (Weekly)
-
Tägliche Zyklen (Daily)
-
-
Session-Filter (M5)
Auswahl der zu analysierenden Handels-Sessions:
-
Oceania
-
London
-
New York
-
Alle Sessions kombiniert
-
-
Übersichtliche visuelle Darstellung
Zyklusphasen werden klar und strukturiert direkt im Chart eingezeichnet.
Funktionsweise
Der Indikator analysiert die Kursstruktur und identifiziert Zyklen gemäß der FIMATHE-Logik:
-
CA (Control Area) bildet die Ausgangsstruktur eines Zyklus.
-
C1, C2, C3, … entstehen ausschließlich nach einem bestätigten Ausbruch aus der jeweils vollständigen vorherigen Struktur.
-
Die Logik ist rein reaktiv und arbeitet ohne Prognosen oder Vorhersagen.
Nach der Konfiguration aktualisiert der Indikator die Zyklusstruktur automatisch mit jeder neuen Kursbewegung.
Für wen ist dieser Indikator geeignet
Dieser Indikator richtet sich an Trader, die:
-
Mit Marktzyklen und Struktur-Analyse arbeiten
-
Session-basierte Strategien einsetzen
-
Weekly- oder Daily-Zyklen im Intraday-Trading berücksichtigen möchten
-
Diskretionär handeln und eine visuelle Entscheidungsgrundlage suchen
BlueBoat – Prime Cycle erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale.
Er dient ausschließlich der Marktanalyse und Entscheidungsunterstützung.