One Click Confirm MT4

One Click Confirm bietet regelbasierte Warnungenmit nur einem Klick , die Kursdurchbrüche, Momentumverschiebungen und Umkehrungen bestätigen.

Bestätigungswarnungen werden manuell mit einem einzigen Tastenklick platziert und nur ausgelöst, wenn die vom Benutzer ausgewählten Bedingungen erfüllt sind.
Keine automatischen Signale. Keine Neufärbung. Keine Blackbox-Logik.

One Click Confirm wurde in erster Linie für den Einstieg in den Handel entwickelt - ist aber ebenso effektiv für Scale-Ins und Stop-Loss-Anpassungen beim Ausstieg - und ermöglicht die Anwendung derselben konsistenten, regelbasierten Bestätigungsmethode während des gesamten Handelszyklus.

Alle Bestätigungen werden beim Schließen der Kerze ausgelöst, wodurch sie zuverlässig und einfach im Backtest oder auf dem Papier zu testen sind. Dies sorgt für Struktur, Vertrauen und einen konsistenteren Handelsprozess.

One-Click Confirm ist mit dem Strategy Tester kompatibel. Anweisungen zum Hinzufügen von Indikatoren zu Strategy Tester-Charts finden Sie im MetaTrader-Handbuch.

Bestätigungsmethoden:

Wählen Sie eine der folgenden Bestätigungsarten für eine konsistente Verwendung:

  • Candle Body Break

  • Candle Wick Break

  • Durchbruch der Struktur (BoS)

  • Preisdurchbruch des MA

  • MA Slope Richtung

  • Parabolic SAR Drehung + Bestätigen

  • RSI-Haken (OB / OS)

  • Stochastik-Haken (OB / OS)

Alle Bestätigungen sindtransparent und regelbasiert.


Wie es funktioniert

1. den Kurs beobachten
Beobachten Sie den Kurs, wenn er sich einem potenziellen Umkehrpunkt oder Entscheidungsbereich auf dem Chart nähert.

2. aktivieren Sie den Alarm
Klicken Sie auf die Eckschaltfläche (Pfeil), um einen Bestätigungsalarm in der ausgewählten Richtung zu platzieren.

3. eine Bestätigung erhalten
Das Tool verfolgt den Kurs kontinuierlich und löst einen Alarm aus, sobald der ausgewählte Break eintritt.
Wenn der Alarm ausgelöst wird, werden die Bezeichnung"Alarm " und eine Alarmglocke auf dem Chart angezeigt. Wenn in den Eingabeeinstellungen aktiviert, ändert sich die Farbe der Linie, um den ausgelösten Zustand anzuzeigen.

4. jederzeit deaktivieren

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Alarm sofort zu deaktivieren.


Zeitrahmen-Verhalten

Aktive Alarme sind an den Zeitrahmen gebunden, in dem sie platziert wurden. Ein Wechsel des Zeitrahmens hat keinen Einfluss auf sie.

Dauerhafte Alarme

Warnungen bleiben auch nach dem Schließen des Terminals aktiv. Beim Neustart prüft das Tool, ob während der Offline-Zeit Unterbrechungen aufgetreten sind, und benachrichtigt Sie sofort.


Wie Sie eine Bestätigung auswählen

Aggression des Kontrollsignals

Niedrigere Zeitrahmen = schnellere, aggressivere Bestätigungen
Höhere Zeitrahmen = stärkere, konservativere Bestätigungen

Kerzenschluss-basierte Alarme

Alle Alarme werden bei Kerzenschluss ausgelöst, wodurch sie leicht auf dem Papier getestet, validiert und historisch überprüft werden können.

Konsistenz ist wichtig

Wählen Sie einen Bestätigungstyp, der zu Ihrer Strategie passt, und wenden Sie ihn konsequent an, anstatt zwischen verschiedenen Methoden zu wechseln.

Indikatorbasierte Bestätigungen

Bei der Verwendung von Indikatorwarnungen (MA, Parabolic SAR, RSI, Stochastic usw.) wird empfohlen, den Indikator dem Diagramm hinzuzufügen, um den visuellen Kontext zu verdeutlichen - dies ist jedoch nicht erforderlich. Alarme funktionieren unabhängig von sichtbaren Indikatoren.


Erklärungen zu Bestätigungen

Preis-Aktion:

  • Candle Body Break: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Körper der vorhergehenden Kerze hinaus schließt und damit die Richtungsdynamik bestätigt.
  • Candle Wick Break: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Docht der vorangegangenen Kerze hinaus schließt, was eine stärkere Ausdehnung über die jüngsten Extremwerte hinaus bestätigt.
  • Bruch der Struktur (BoS): Wird ausgelöst, wenn der Kurs über ein vorheriges Swing-Hoch oder Swing-Tief hinaus schließt und damit eine Verschiebung der Marktstruktur bestätigt.

Gleitender Durchschnitt:

  • Price Break of MA: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt schließt,
  • Umkehrung der MA-Neigung: Wird ausgelöst, wenn die Steigung des gleitenden Durchschnitts in die Richtung der aktivierten Bestätigung geht.

Trend:

  • Parabolic SAR Turn + Confirm: Wird ausgelöst, wenn der Parabolic SAR in die Bestätigungsrichtung umschlägt. Der SAR auf dem Balken, der dem auslösenden Balken vorausgeht, muss sich auf der gegenüberliegenden Seite der Kerze befinden.

Oszillator:

  • RSI-Haken (OB / OS): Wird ausgelöst, wenn der RSI von einem überkauften oder überverkauften Niveau zurückkehrt, was auf eine Erschöpfung der Dynamik und eine mögliche Umkehrung hindeutet.
  • Stochastik-Haken (OB / OS): Wird ausgelöst, wenn die Stochastik von überkauften oder überverkauften Niveaus zurückkehrt, was eine Schwungverlagerung bestätigt.



