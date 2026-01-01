One Click Confirm MT4

One Click Confirm bietet regelbasierte Warnungenmit nur einem Klick , die Kursdurchbrüche, Momentumverschiebungen und Umkehrungen bestätigen.

Bestätigungswarnungen werden manuell mit einem einzigen Tastenklick platziert und nur ausgelöst, wenn die vom Benutzer ausgewählten Bedingungen erfüllt sind.

Keine automatischen Signale. Keine Neufärbung. Keine Blackbox-Logik.

One Click Confirm wurde in erster Linie für den Einstieg in den Handel entwickelt - ist aber ebenso effektiv für Scale-Ins und Stop-Loss-Anpassungen beim Ausstieg - und ermöglicht die Anwendung derselben konsistenten, regelbasierten Bestätigungsmethode während des gesamten Handelszyklus.

Alle Bestätigungen werden beim Schließen der Kerze ausgelöst, wodurch sie zuverlässig und einfach im Backtest oder auf dem Papier zu testen sind. Dies sorgt für Struktur, Vertrauen und einen konsistenteren Handelsprozess.

One-Click Confirm ist mit dem Strategy Tester kompatibel. Anweisungen zum Hinzufügen von Indikatoren zu Strategy Tester-Charts finden Sie im MetaTrader-Handbuch.

Bestätigungsmethoden :

Wählen Sie eine der folgenden Bestätigungsarten für eine konsistente Verwendung:



Candle Body Break

Candle Wick Break

Durchbruch der Struktur (BoS)

Preisdurchbruch des MA

MA Slope Richtung

Parabolic SAR Drehung + Bestätigen

RSI-Haken (OB / OS)

Stochastik-Haken (OB / OS)





Alle Bestätigungen sindtransparent und regelbasiert.



