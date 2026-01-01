London Breakout session

London Session Breakout EA

Der London Session Breakout EA ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Kursausbrüche während der hochliquiden Londoner Handelssitzung, einer der aktivsten Perioden auf dem Devisenmarkt, zu erkennen und zu handeln.

Der EA verfolgt automatisch die Spanne der Londoner Börsensitzung, hält den Höchst- und Tiefstkurs fest und erkennt bullische oder bearische Ausbrüche, sobald sich der Kurs entscheidend außerhalb der Börsensitzungsspanne bewegt. Ein intelligentes visuelles Kontrollpanel ermöglicht es Händlern, mehrere Symbole in Echtzeit zu überwachen und Trades mit einem Klick manuell auszuführen oder den Handel nur auf die bestätigte Ausbruchsrichtung zu beschränken.

Wichtigste Merkmale

  • Automatische Erkennung der Londoner Sitzungsspanne

  • Präzise Erkennung von Ausbrüchen nach oben und unten

  • Multi-Symbol-Überwachung von einem Panel aus

  • Eindeutiger Ausbruchsstatus: Wartend, In-Range, Ausbruch, Kein Ausbruch

  • Optionale strenge Ausbruchsbestätigung nach Sitzungsschluss

  • Optionale Richtungsdurchsetzung (Kauf nur bei bullischem Ausbruch, Verkauf nur bei bärischem Ausbruch)

  • Ein-Klick-Kauf/Verkauf-Schaltflächen

  • Globale Lot-, Stop Loss- und Take Profit-Kontrolle über das Panel

  • Max-Spread-Filter für sicherere Einstiege

  • Schaltfläche "Alle Positionen schließen" nur für EA

  • Tägliches automatisches Zurücksetzen (kein manueller Neustart erforderlich)


