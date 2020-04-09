Panel Board

Advanced Manual Trading Assistant Panel - MT5

Dieses Hilfspanel wurde für manuelle Händler entwickelt, die eine schnelle Ausführung und ein effizientes Handelsmanagement auf dem MetaTrader 5 wünschen. Es bietet Ein-Klick-Handel und Positionskontrolle mit einer sauberen und praktischen Schnittstelle.

🔹 Hauptmerkmale

  • BUY / SELL-Schaltflächen für die sofortige Ausführung von Aufträgen

  • Close Buy / Close Sell, um Positionen nach Richtung zu schließen

  • Close All zum sofortigen Schließen aller offenen Positionen

🔹 Erweiterte Verwaltungsgruppen

  • Trailing Stop gruppieren

    • Trailing Stop auf alle offenen Positionen auf einmal anwenden

    • Hilft, Gewinne beim manuellen Handel zu schützen

  • Gruppe Geld schließen

    • Schließt automatisch alle Positionen, wenn ein definierter

    • Gewinn- oder Verlustbetrag erreicht ist

  • TP / SL-Einstellungen

    • Automatischer Take Profit und Stop Loss bei Ordereingabe

    • Unterstützt diszipliniertes Risikomanagement für manuelle Trades

🔹 Für wen ist dieses Panel geeignet?

  • Manuelle Trader

  • Scalper und Intraday-Händler

  • Trader, die eine schnelle Kontrolle wünschen, ohne vollständige EAs zu verwenden

  • Benutzer, die ein Ein-Klick-Handelsmanagement bevorzugen

📌 Dieses Panel generiert keine Handelssignale.
📌 Es ist ein manueller Handelsassistent und ein Risikomanagement-Tool.
📌 Vollständig kompatibel mit dem MetaTrader 5 Orderausführungssystem.


