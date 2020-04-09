Panel Board
- Utilitys
- Erbil Komur
- Version: 1.0
Advanced Manual Trading Assistant Panel - MT5
Dieses Hilfspanel wurde für manuelle Händler entwickelt, die eine schnelle Ausführung und ein effizientes Handelsmanagement auf dem MetaTrader 5 wünschen. Es bietet Ein-Klick-Handel und Positionskontrolle mit einer sauberen und praktischen Schnittstelle.
🔹 Hauptmerkmale
-
BUY / SELL-Schaltflächen für die sofortige Ausführung von Aufträgen
-
Close Buy / Close Sell, um Positionen nach Richtung zu schließen
-
Close All zum sofortigen Schließen aller offenen Positionen
🔹 Erweiterte Verwaltungsgruppen
-
Trailing Stop gruppieren
-
Trailing Stop auf alle offenen Positionen auf einmal anwenden
-
Hilft, Gewinne beim manuellen Handel zu schützen
-
-
Gruppe Geld schließen
-
Schließt automatisch alle Positionen, wenn ein definierter
-
Gewinn- oder Verlustbetrag erreicht ist
-
-
TP / SL-Einstellungen
-
Automatischer Take Profit und Stop Loss bei Ordereingabe
-
Unterstützt diszipliniertes Risikomanagement für manuelle Trades
-
🔹 Für wen ist dieses Panel geeignet?
-
Manuelle Trader
-
Scalper und Intraday-Händler
-
Trader, die eine schnelle Kontrolle wünschen, ohne vollständige EAs zu verwenden
-
Benutzer, die ein Ein-Klick-Handelsmanagement bevorzugen
📌 Dieses Panel generiert keine Handelssignale.
📌 Es ist ein manueller Handelsassistent und ein Risikomanagement-Tool.
📌 Vollständig kompatibel mit dem MetaTrader 5 Orderausführungssystem.