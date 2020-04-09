Panel Board

Advanced Manual Trading Assistant Panel - MT5

Dieses Hilfspanel wurde für manuelle Händler entwickelt, die eine schnelle Ausführung und ein effizientes Handelsmanagement auf dem MetaTrader 5 wünschen. Es bietet Ein-Klick-Handel und Positionskontrolle mit einer sauberen und praktischen Schnittstelle.

🔹 Hauptmerkmale

BUY / SELL-Schaltflächen für die sofortige Ausführung von Aufträgen

Close Buy / Close Sell , um Positionen nach Richtung zu schließen

Close All zum sofortigen Schließen aller offenen Positionen

🔹 Erweiterte Verwaltungsgruppen

Trailing Stop gruppieren Trailing Stop auf alle offenen Positionen auf einmal anwenden Hilft, Gewinne beim manuellen Handel zu schützen

Gruppe Geld schließen Schließt automatisch alle Positionen, wenn ein definierter Gewinn- oder Verlustbetrag erreicht ist

TP / SL-Einstellungen Automatischer Take Profit und Stop Loss bei Ordereingabe Unterstützt diszipliniertes Risikomanagement für manuelle Trades



🔹 Für wen ist dieses Panel geeignet?

Manuelle Trader

Scalper und Intraday-Händler

Trader, die eine schnelle Kontrolle wünschen, ohne vollständige EAs zu verwenden

Benutzer, die ein Ein-Klick-Handelsmanagement bevorzugen

📌 Dieses Panel generiert keine Handelssignale.

📌 Es ist ein manueller Handelsassistent und ein Risikomanagement-Tool.

📌 Vollständig kompatibel mit dem MetaTrader 5 Orderausführungssystem.