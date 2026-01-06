Last Chapter EA - Fortgeschrittener MT5 Expert Advisor für Gold Scalping

Last Chapter EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der für hochpräzises Gold (XAUUSD) Scalping entwickelt wurde.

Er basiert auf einer fortschrittlichen Preisaktionslogik, Volatilitätserweiterungsmodellen und einem adaptiven Risikomanagement, um kurzfristige Intraday-Bewegungen in hochvolatilen Märkten zu nutzen.

Dieser EA ist auf Konsistenz, Genauigkeit und Kapitalschutz ausgerichtet und bietet einen disziplinierten und systematischen Ansatz für den automatisierten Handel unter schnelllebigen Marktbedingungen.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisiertes Scalping-System - kein manuelles Eingreifen erforderlich

Optimiert für Gold (XAUUSD) , unterstützt auch BTCUSD und die wichtigsten Forex-Paare

Eingebaute Nachrichten- und Spread-Filter , um instabile Marktbedingungen zu vermeiden

Vollständig kompatibel mit den Regeln von Prop-Firmen (FTMO, MFF und ähnlichen Firmen)

Entwickelt für stetiges Wachstum mit kontrolliertem Drawdown

Empfohlene Einstellungen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1

Konto-Typ: ECN oder RAW-Spread

Mindesteinlage: 1000$ (empfohlen $5000 oder entsprechendes Cent-Konto)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

VPS: Sehr empfehlenswert (Server mit niedriger Latenzzeit bevorzugt)

Strategie-Übersicht

Last Chapter EA erkennt kurzfristige Preisungleichgewichte, Liquiditätszonen und Mikromarktstrukturen, vor allem während der Handelssitzungen in London und New York.

Die Strategie zielt auf kleine, aber beständige Gewinne ab und nutzt dabei ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 bis 1:2, um Beständigkeit und langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Die adaptive Engine reagiert dynamisch auf die Marktvolatilität und hält die Performance sowohl in Schwankungen als auch in Trendbewegungen aufrecht.

Warum Last Chapter EA wählen?