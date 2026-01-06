Last Chapter EA
Last Chapter EA - Fortgeschrittener MT5 Expert Advisor für Gold Scalping
Last Chapter EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der für hochpräzises Gold (XAUUSD) Scalping entwickelt wurde.
Er basiert auf einer fortschrittlichen Preisaktionslogik, Volatilitätserweiterungsmodellen und einem adaptiven Risikomanagement, um kurzfristige Intraday-Bewegungen in hochvolatilen Märkten zu nutzen.
Dieser EA ist auf Konsistenz, Genauigkeit und Kapitalschutz ausgerichtet und bietet einen disziplinierten und systematischen Ansatz für den automatisierten Handel unter schnelllebigen Marktbedingungen.
Hauptmerkmale
-
Vollständig automatisiertes Scalping-System - kein manuelles Eingreifen erforderlich
-
Optimiert für Gold (XAUUSD), unterstützt auch BTCUSD und die wichtigsten Forex-Paare
-
Eingebaute Nachrichten- und Spread-Filter, um instabile Marktbedingungen zu vermeiden
-
Vollständig kompatibel mit den Regeln von Prop-Firmen (FTMO, MFF und ähnlichen Firmen)
-
Entwickelt für stetiges Wachstum mit kontrolliertem Drawdown
Empfohlene Einstellungen
-
Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M1
-
Konto-Typ: ECN oder RAW-Spread
-
Mindesteinlage: 1000$ (empfohlen $5000 oder entsprechendes Cent-Konto)
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
-
VPS: Sehr empfehlenswert (Server mit niedriger Latenzzeit bevorzugt)
Strategie-Übersicht
Last Chapter EA erkennt kurzfristige Preisungleichgewichte, Liquiditätszonen und Mikromarktstrukturen, vor allem während der Handelssitzungen in London und New York.
Die Strategie zielt auf kleine, aber beständige Gewinne ab und nutzt dabei ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 bis 1:2, um Beständigkeit und langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Die adaptive Engine reagiert dynamisch auf die Marktvolatilität und hält die Performance sowohl in Schwankungen als auch in Trendbewegungen aufrecht.
Warum Last Chapter EA wählen?
-
Bewährtes und getestetes Gold-Scalping-Framework
-
Fortgeschrittene AI-unterstützte Preisaktionserkennung
-
Robustes Kapital- und Risikomanagementsystem
-
Einfache Installation mit einer einsteigerfreundlichen Oberfläche
-
Lebenslange Updates mit engagiertem Entwickler-Support