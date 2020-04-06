The M5 Gold EA
- Experten
- ahmed mohiuddin
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 10
M5 Gold EA - XAUUSD Spezial - Handelsstrategie Beschreibung
Zeitrahmen: 5min (Beste Ergebnisse)
Terminal: MT4
Der M5 Gold EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für den Präzisionshandel auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieser EA verwendet ein Multi-Indikator-Bestätigungssystem, das Trendanalysen mit Momentum- und Volatilitäts-basierten Signalen kombiniert, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Kernstrategie:
Das System nutzt eine proprietäre Mischung aus technischen Indikatoren, die harmonisch zusammenarbeiten, um Marktgeräusche zu filtern und aussagekräftige Preisbewegungen zu erfassen. Die Strategie konzentriert sich auf:
-
Bestätigung der Trendausrichtung
-
Erkennung von Momentumverschiebungen