Das Delta - Präzisions-Trend-Scalping-System

The Delta ist ein professioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Scalping-Möglichkeiten innerhalb etablierter Markttrends zu nutzen . Durch die Kombination von technischen Multi-Indikator-Filtern mit einem dynamischen Risiko-Ertrags-Rahmenwerk zieltThe Delta darauf ab, disziplinierte Ausführung und konsistenten Kapitalschutz zu bieten. .

Zentrale Handelsstrategie

Der EA wendet eine strenge "Confluence Logic" an, um sicherzustellen, dass jeder Handel durch mehrere technische Faktoren unterstützt wird:

Trend-Identifizierung: Verwendet ein Dual Exponential Moving Average (EMA) System (Fast vs. Slow), um die primäre Markttendenz zu bestimmen .

Trendstärke (ADX): Führt nur Trades aus, wenn der Average Directional Index (ADX) eine ausreichende Trendstärke bestätigt und filtert so riskante Seitwärtsmärkte heraus. .

Momentum-Filter (RSI): Verwendet den Relative Strength Index (RSI), um sicherzustellen, dass das Momentum mit der Richtung des Trends übereinstimmt. .

Preis-Aktions-Bestätigung: Beinhaltet eine abschließende Candlestick-Prüfung, um zu verifizieren, dass der Schlusskurs des aktuellen Balkens die beabsichtigte Handelsrichtung unterstützt. .

Fortschrittliches Risiko- und Geldmanagement

Der Delta ist mit einer umfassenden Reihe von Schutzinstrumenten ausgestattet, um Ihr Konto zu schützen:

Volatilitätsbasierte Stops: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden dynamisch anhand der Average True Range (ATR) berechnet, wodurch sich der EA an die sich ändernde Marktvolatilität anpassen kann. .

Intelligenter Break-even: Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs, sobald ein vordefiniertes Gewinnziel erreicht wird, und sichert so einen "risikofreien" Handel. .

Intelligenter Trailing Stop: Sichert die Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt, indem der Kurs in einem benutzerdefinierten Schritt nachgezogen wird. .

Tägliches Gewinnziel : Beinhaltet ein tägliches Hard-Cap für den Handel; sobald das von Ihnen festgelegte Gewinnziel erreicht ist, stellt der EA seine Aktivität für den Tag ein, um einen Überhandel zu verhindern. .

Institutionelle Filter: Verfügt über einen Maximum-Spread-Filter, um zu vermeiden, dass Sie in Zeiten geringer Liquidität oder bei slippage-anfälligen Marktbedingungen handeln. .

Hauptmerkmale

Anpassbare Zeitfilter: Definieren Sie exakte Handelsfenster, um sich auf umsatzstarke Sitzungen zu konzentrieren (z. B. London oder New York) .

Compliance-gerecht: Eingebauter "ApplyStopsLevel"-Helfer stellt sicher, dass alle SL/TP-Orders die Mindeststopps Ihres Brokers einhalten .

Klares visuelles Feedback: Detaillierte Protokollmeldungen zur Orderausführung und zum Tageszielstatus direkt im MT5-Terminal .



