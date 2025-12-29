🚀 Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit dem Precision Entry Simple EA!

Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu verbessern? DerPrecision Entry Simple EA ist ein ausgeklügeltes, sofort einsatzbereites automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erfassen, insbesondere auf dem Goldmarkt (XAUUSD) auf demM5 (5-Minuten)-Zeitrahmen des Brokers Exness. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich unter folgendem Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, systematischen Ansatz ohne risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid-Systeme suchen. Der Precision Entry Master EA konzentriert sich auf robusteTrendfilterung und Volatilitätsmanagement, um sicherzustellen, dass Sie unter optimalen Bedingungen handeln.

✨ Wichtigste Vorteile & Merkmale

Hochwahrscheinliches Einstiegssystem: Der EA verwendet eine leistungsstarke Kombination aus dem Williams Percent Range (WPR) -Oszillator zur Erkennung von überverkauften/überkauften Bedingungen und einem Gleitenden Durchschnitt (EMA ) zur Trendbestätigung. Diese Kombination stellt sicher, dass die Einstiege mit der vorherrschenden Marktrichtung übereinstimmen.

🛡️ Robustes Risikomanagement : Es beinhaltet eine Methode zur dynamischen Losgröße , die Ihre Handelsgröße auf der Grundlage eines festen Risikoprozentsatzes und der berechneten Wahrscheinlichkeit des Handels skaliert. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nie übermäßig hebeln und Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel genau verwaltet wird (Pro-Version. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/154551)

🛑 Tägliche Drawdown-Kontrolle: Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal ist der tägliche Cut-Loss-Prozentsatz . Wenn Ihr täglicher Verlust die eingestellte Grenze überschreitet, stoppt der EA den Handel für den Tag und schützt Ihr Kapital vor großen Drawdowns (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

⚙️ Intelligenter Trailing Stop: Mit einem ATR-basierten Trailing Stop werden Trades geschützt und Gewinne maximiert. Dieser Stop-Loss wird erst nach Erreichen eines vordefinierten Gewinnniveaus aktiviert, wodurch Gewinne gesichert werden, während gewinnbringende Trades weiterlaufen können (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

⏰ Zeitbasierter Handel: Sie können bestimmte Handelszeiten definieren, um sicherzustellen, dass der EA nur während der aktivsten und profitabelsten Sitzungen arbeitet und Ihnen hilft, Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.

✅ Ready-to-Go für Gold (M5): Der EA wurde speziell für den Handel mitGold auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und bietet eine getestete und leistungsstarke Strategie direkt aus der Box heraus.Kein Martingale. Kein Grid. Nur reine, kalkulierte Ausführung.

🔧 Optimieren Sie Ihre Strategie: Anpassbare Parameter

Der Precision Entry Master EA lässt sich über seine Eingabeparameter vollständig anpassen. Hier sind die wichtigsten Einstellungen, die Sie anpassen können, um sie perfekt an Ihre Risikobereitschaft und Ihren Handelsstil anzupassen:

RiskPercentage: Legt den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals fest , den Sie pro Handel riskieren (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

Lots: Feste Losgröße.

StartHour / EndHour: Die spezifischen Stunden des Tages, zu denen der EA Trades eröffnen darf.

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet , um Bedingungen mit geringer Volatilität herauszufiltern und sicherzustellen, dass der EA nur in aktiven Märkten handelt.

EMAPeriod (Trendfilter): Der Zeitraum für den längerfristigen EMA, der zur Bestätigung des übergeordneten Markttrends verwendet wird (z. B. Trend ist aufwärts für KAUFEN).

EMA_Timeframe (Trendfilter): Der Zeitrahmen für den langfristigen EMA, normalerweise ein höherer Zeitrahmen wie PERIOD_D1 (Daily) für einen stärkeren Trendfilter.

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz des täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor der Handel für den Tag gestoppt wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

WPR_Period / Overbought_Level / Oversold_Level: Parameter für den Williams Percent Range Indikator, der für präzise Einstiegssignale verwendet wird.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Einstellungen für den ATR-basierten Trailing Stop zur Verwaltung offener Positionen (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

ATR_Profit_Multiplier: Der ATR-Multiplikator, der bestimmt, wie viel Gewinn ein Handel machen muss, bevor der Trailing Stop aktiviert wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

DayRange: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung eines dynamischen Take Profit-Levels auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesspanne verwendet werden.

📥 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel. Jetzt herunterladen!

Hören Sie auf, manuell zu beobachten und beginnen Sie, Ihren Erfolg zu automatisieren. DerPrecision Entry Simple EA bietet Ihnen die Disziplin, Risikokontrolle und Präzision, die Sie benötigen, um den dynamischen Goldmarkt effektiv zu handeln.

Laden Sie den Precision Entry Simple EA noch heute herunter und verbinden Sie ihn einfach mit IhremGold (XAUUSD) M5-Chart, um Ihre Reise zu einem konsequenteren, systematischen Handel zu beginnen!