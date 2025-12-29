IC Flat Pro Smart Wave Structure

IC Flat Pro - Institutioneller Struktur-Scanner

Hören Sie auf, den Trend zu erraten. Fangen Sie an, die Marktstruktur wie eine Institution abzubilden.

Der Markt verbringt 70% seiner Zeit in Korrekturen. Dies ist der Punkt, an dem Amateure in die Falle gehen, aber es ist auch der Punkt, an dem Smart Money seine Positionen für die nächste große Bewegung aufbaut.

IC Flat Pro ist ein proprietärer Marktstrukturscanner, der entwickelt wurde, um Rauschen herauszufiltern und die wahren Absichten des Marktes zu enthüllen. Es erkennt und klassifiziert automatisch komplexe Korrekturmuster - Running Flats, Expanding Flats und Contracting Flats - und gibt Ihnen eine klare Tendenz vor dem Ausbruch.

🌎 Universelle Multi-Asset-Logik

Die Struktur ist universell. Ob Sie mit Devisenpaaren, Kryptowährungen, Indizes (US30, NAS100), Rohstoffen (Gold, Öl) oder Aktien handeln, die algorithmische Logik von IC Flat Pro passt sich nahtlos an. Sie filtert Preisaktionen auf der Grundlage von Geometrie und Fibonacci-Ratios und ist damit für jedes auf MT5 verfügbare Finanzinstrument wirksam.

📊 Warum dieser Indikator anders ist

Die meisten Indikatoren folgen einfach dem Preis. IC Flat Pro versteht die Struktur. Er unterscheidet zwischen einer Trendfortsetzung (Running Flat) und einer Smart Money Trap (Expanding Flat).

Laufende Flats (blau): Identifiziert ein starkes Momentum, bei dem der Markt kurzzeitig korrigiert, bevor er in die Trendrichtung abprallt.

Expanding Flats (rot/gestrichelt): Warnt Sie vor "Fallen", bei denen der Markt Höchst- und Tiefststände manipuliert, um Händler auszustechen.

Korrekturkanäle (grün): Hebt Standard-Fortsetzungsmuster hervor.

🚀 Hauptmerkmale

Proprietäre "Black Box"-Logik: Der interne Algorithmus verwendet voroptimierte, institutionelle Einstellungen (die für die Öffentlichkeit nicht sichtbar sind), um Rauschen herauszufiltern und dominante Strukturen zu identifizieren.

Live Heads-Up Dashboard: Ein professionelles Panel, das den aktuellen Marktkontext (Bullish/Bearish Leg), das aktive Muster und die Richtungsvorliebe (z. B. "Bullish Resolution" oder "Structural Failure") anzeigt.

Fallen-Erkennung: Markiert speziell Expanding Flats mit gestrichelten Linien, um Sie vor potenziellen Volatilitätsfallen zu warnen.

Ein-Klick-Zeitrahmen-Panel: Wechseln Sie sofort zwischen 2H-, 6H-, 8H- und 12H-Zeitrahmen, um die sauberste Struktur zu finden, ohne sich durch Menüs wühlen zu müssen.

Saubere Optik: Entwickelt für professionelle Charts. Kein Durcheinander, nur umsetzbare Strukturzuordnung.

🧠 Wie man es benutzt

Überprüfen Sie das Dashboard: Schauen Sie sich den Wert "Bias" an. Blaue Struktur (Leerlauf): Dies zeigt Stärke an. Achten Sie auf den Abschluss von Welle C, um sich dem bestehenden Trend anzuschließen. Rote Struktur (Expanding Flat): Vorsicht. Der Markt ist auf der Jagd nach Liquidität. Warten Sie, bis die Struktur scheitert oder sich auflöst, bevor Sie einsteigen. Grüne Struktur (Kanal): Standardfortsetzung. Warten Sie den Ausbruch ab.

⚙️ Parameter

Sichtbarkeit von Mustern: Sie können bestimmte Muster ein- und ausschalten, um sie Ihrem Handelsstil anzupassen.

Dashboard-Einstellungen: Passen Sie die Position und Farbe des Statuspanels an.

Hinweis: Die Einstellungen des Kernalgorithmus sind gesperrt, um die Integrität der institutionellen Strategie zu gewährleisten.

Institutional Coder | Präzisionswerkzeuge für professionelle Trader. Für Support und Updates wenden Sie sich bitte an: @Institutionalcoder