ICT Index Futures Vertical Lines Indicator For MT5

ICT Index Futures Vertikale Linien Indikator MetaTrader 5

Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator für MT5 ist ein spezielles Analysetool für Index- und Futures-Händler, die an der CME und den globalen Derivatemärkten tätig sind. Dieser Indikator vereinfacht die Analyse der täglichen Marktstruktur, indem er automatisch die wichtigsten zeitbasierten Referenzpunkte direkt im Chart einzeichnet.

Der Indikator basiert auf ICT-Konzepten (Inner Circle Trader) und konzentriert sich auf das Session-Timing und die Marktübergänge und hilft Händlern, die Intraday-Genauigkeit und Entscheidungsfindung zu verbessern.

Spezifikationen des Indikators



Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die technischen Merkmale des ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT5:

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Sitzungen, Kill Zones & Liquidität Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Umkehrung & Fortführung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping, Daytrading, Swingtrading Märkte Alle Märkte

Die wichtigsten Merkmale im Überblick

Der Indikator zeigt automatisch die Handelssitzungen in Asien, London und New York auf dem Chart an. Darüber hinaus können Händler mehrere wichtige zeitbasierte Marker aktivieren, darunter:

New Yorker Nachmittagssitzung

New York Mitternacht

Eröffnung des CME-Futures-Marktes

Beginn und Ende der New Yorker Nachmittagssitzung

Diese visuellen Referenzen ermöglichen es Händlern, Zeiten erhöhter Volatilität, Liquiditätsverschiebungen und potenzielle Marktumkehrungen schnell zu erkennen.

Beispiel für einen zinsbullischen Markt

Auf einem 1-Stunden-Chart von USD/CAD hebt der Indikator die drei Haupthandelssitzungen durch unterschiedliche Farbzonen hervor. In diesem Beispiel beginnt die Preisbeschleunigung während der New Yorker Sitzung und signalisiert eine zinsbullische Fortsetzung, da Liquidität in den Markt einfließt.

Beispiel für einen bärischen Markt

Auf einem 15-Minuten-Chart für BTC werden die Sitzungszonen wie folgt angezeigt:

Blau: Asien

Grau: London

Grün: New York

Bei der Eröffnung der New Yorker Sitzung durchbricht der Kurs die vorherige Handelsspanne und bewegt sich abwärts, was auf eine rückläufige Trendwende hinweist, die der Logik der IKT-Sitzung entspricht.

Indikatoreinstellungen



Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT5 bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, darunter:

Aktivieren der Sitzungen in Asien, London und New York

Ein- oder Ausblenden der New Yorker Nachmittagssitzung

Zeichnen einer vertikalen Linie um Mitternacht (New Yorker Zeit)

Anzeige des offenen CME-Futures-Marktes

Markieren der New Yorker Mittagspause

Beginn und Ende der New Yorker Nachmittagssitzung festlegen

New Yorker Tageseröffnungspreis einzeichnen

New Yorker Tageshoch markieren

New Yorker Tagestief markieren

Diese Einstellungen ermöglichen es Händlern, den Indikator an ihre Strategie und ihr bevorzugtes Marktstrukturmodell anzupassen.

Schlussgedanken



Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT5 bietet einen starken analytischen Vorteil, indem er Sitzungszeiten, Liquiditätsfenster und tägliche Preisniveaus klar abbildet. Mit präzisen Markern wie CME Open und New York Session Transitions erhalten Händler einen tieferen Einblick in das Intraday-Marktverhalten und verbessern das Timing für Ein- und Ausstiege.

Dieser Indikator ist besonders wertvoll für Händler, die sich auf ICT-basierte Konzepte und zeitkritische Marktstrukturanalysen verlassen.