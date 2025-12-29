ICT Index Futures Vertical Lines Indicator For MT4
- Indikatoren
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.1
- Aktivierungen: 10
ICT Index Futures Vertikale Linien Indikator MetaTrader 4
Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator für MetaTrader 4 ist ein professionelles Tool für Index- und Futures-Händler, die an der CME und den globalen Derivatemärkten tätig sind. Er hilft Händlern, die tägliche Marktstruktur besser zu verstehen, indem er automatisch wichtige zeitbasierte Referenzlinien direkt auf dem Chart einzeichnet.
Dieser Indikator wurde auf der Grundlage von ICT-Konzepten (Inner Circle Trader) entwickelt und konzentriert sich auf das Timing von Sitzungen und Liquiditätsfenstern, wodurch Händler die Präzision bei der Intraday-Analyse und -Ausführung verbessern können.
Spezifikationen des Indikators
Die wichtigsten technischen Details des ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT4 werden im Folgenden beschrieben:
|
Merkmal
|
Beschreibung
|
Kategorie
|
ICT - Sitzungen, Kill Zones & Liquidität
|
Plattform
|
MetaTrader 4
|
Schwierigkeitsgrad
|
Fortgeschritten
|
Indikator-Typ
|
Umkehrung & Fortführung
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstil
|
Scalping, Daytrading, Swingtrading
|
Märkte
|
Alle Märkte
Die wichtigsten Merkmale im Überblick
Dieser Indikator stellt automatisch die Handelssitzungen in Asien, London und New York in Ihrem Chart dar. Händler können auch zusätzliche sitzungsbasierte Marker aktivieren, darunter:
- New Yorker Nachmittagssitzung
- New York Mitternacht
- CME-Futures-Markt offen
- Beginn und Ende der New Yorker Nachmittagssitzung
Diese visuellen Hinweise helfen dabei, Perioden mit hoher Liquidität, Volatilitätsverschiebungen und potenzielle Wendepunkte am Markt zu erkennen.
Bullisches Szenario
Auf einem 1-Stunden-Chart von USD/CAD zeigt der Indikator die drei Haupthandelssitzungen durch unterschiedliche Farbblöcke deutlich an. In diesem Beispiel leitet die New Yorker Sitzung eine starke Aufwärtsbewegung ein und signalisiert eine zinsbullische Fortsetzung im Einklang mit den ICT-Prinzipien.
Bären-Szenario
Auf einem 15-Minuten-Chart für BTC werden die Sitzungszonen wie folgt dargestellt:
- Blau: Asien
- Grau: London
- Grün: New York
Bei der Eröffnung der New Yorker Sitzung bricht der Kurs unter die vorherige Spanne und bewegt sich nach unten, was auf eine rückläufige Trendwende hindeutet, die durch sitzungsbedingte Liquidität ausgelöst wird.
Indikatoreinstellungen
Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT4 bietet eine breite Palette von anpassbaren Optionen, darunter:
- Aktivieren oder Deaktivieren der Asien-, London- und New York-Sessions
- Ein- oder Ausblenden der New Yorker Nachmittagssitzung
- Hinzufügen einer vertikalen Mitternachtslinie (New Yorker Zeit)
- Anzeige der Eröffnungszeit des CME-Terminmarktes
- New Yorker Mittagspause markieren
- Den Beginn der New Yorker Nachmittagssitzung festlegen
- Das Ende der New Yorker Nachmittagssitzung festlegen
- Zeichnen Sie den täglichen New Yorker Eröffnungskurs
- Markieren des New Yorker Tageshochs
- Markieren des New Yorker Tagestiefs
Diese Einstellungen ermöglichen es den Händlern, den Indikator an ihre bevorzugte IKT-basierte Strategie anzupassen.
Schlussgedanken
Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT4 verschafft Händlern einen wertvollen Vorteil, indem er Sitzungszeiten, Liquiditätsfenster und tägliche Kursniveaus klar abbildet. Mit präzisen Markern wie der CME-Eröffnung und den Übergängen zur New Yorker Sitzung können Händler das Ein- und Ausstiegs-Timing verbessern und erhalten gleichzeitig einen tieferen Einblick in das Intraday-Marktverhalten.
Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die sich auf zeitbasierte Marktstrukturen und ICT-Methoden verlassen.