ICT Index Futures Vertical Lines Indicator For MT4

ICT Index Futures Vertikale Linien Indikator MetaTrader 4

Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator für MetaTrader 4 ist ein professionelles Tool für Index- und Futures-Händler, die an der CME und den globalen Derivatemärkten tätig sind. Er hilft Händlern, die tägliche Marktstruktur besser zu verstehen, indem er automatisch wichtige zeitbasierte Referenzlinien direkt auf dem Chart einzeichnet.

Dieser Indikator wurde auf der Grundlage von ICT-Konzepten (Inner Circle Trader) entwickelt und konzentriert sich auf das Timing von Sitzungen und Liquiditätsfenstern, wodurch Händler die Präzision bei der Intraday-Analyse und -Ausführung verbessern können.





Spezifikationen des Indikators



Die wichtigsten technischen Details des ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT4 werden im Folgenden beschrieben:

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Sitzungen, Kill Zones & Liquidität Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Umkehrung & Fortführung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping, Daytrading, Swingtrading Märkte Alle Märkte

Die wichtigsten Merkmale im Überblick

Dieser Indikator stellt automatisch die Handelssitzungen in Asien, London und New York in Ihrem Chart dar. Händler können auch zusätzliche sitzungsbasierte Marker aktivieren, darunter:

New Yorker Nachmittagssitzung

New York Mitternacht

CME-Futures-Markt offen

Beginn und Ende der New Yorker Nachmittagssitzung

Diese visuellen Hinweise helfen dabei, Perioden mit hoher Liquidität, Volatilitätsverschiebungen und potenzielle Wendepunkte am Markt zu erkennen.

Bullisches Szenario

Auf einem 1-Stunden-Chart von USD/CAD zeigt der Indikator die drei Haupthandelssitzungen durch unterschiedliche Farbblöcke deutlich an. In diesem Beispiel leitet die New Yorker Sitzung eine starke Aufwärtsbewegung ein und signalisiert eine zinsbullische Fortsetzung im Einklang mit den ICT-Prinzipien.

Bären-Szenario

Auf einem 15-Minuten-Chart für BTC werden die Sitzungszonen wie folgt dargestellt:

Blau: Asien

Grau: London

Grün: New York

Bei der Eröffnung der New Yorker Sitzung bricht der Kurs unter die vorherige Spanne und bewegt sich nach unten, was auf eine rückläufige Trendwende hindeutet, die durch sitzungsbedingte Liquidität ausgelöst wird.

Indikatoreinstellungen



Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT4 bietet eine breite Palette von anpassbaren Optionen, darunter:

Aktivieren oder Deaktivieren der Asien-, London- und New York-Sessions

Ein- oder Ausblenden der New Yorker Nachmittagssitzung

Hinzufügen einer vertikalen Mitternachtslinie (New Yorker Zeit)

Anzeige der Eröffnungszeit des CME-Terminmarktes

New Yorker Mittagspause markieren

Den Beginn der New Yorker Nachmittagssitzung festlegen

Das Ende der New Yorker Nachmittagssitzung festlegen

Zeichnen Sie den täglichen New Yorker Eröffnungskurs

Markieren des New Yorker Tageshochs

Markieren des New Yorker Tagestiefs

Diese Einstellungen ermöglichen es den Händlern, den Indikator an ihre bevorzugte IKT-basierte Strategie anzupassen.

Schlussgedanken



Der ICT Index Futures Vertical Lines Indicator MT4 verschafft Händlern einen wertvollen Vorteil, indem er Sitzungszeiten, Liquiditätsfenster und tägliche Kursniveaus klar abbildet. Mit präzisen Markern wie der CME-Eröffnung und den Übergängen zur New Yorker Sitzung können Händler das Ein- und Ausstiegs-Timing verbessern und erhalten gleichzeitig einen tieferen Einblick in das Intraday-Marktverhalten.

Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die sich auf zeitbasierte Marktstrukturen und ICT-Methoden verlassen.