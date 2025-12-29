Titel: RYU X Die Evolution des Goldenen Schnitts



Konzept: Naturgesetze in Handelsvorteile umwandeln

Marktbewegungen mögen zufällig erscheinen, doch dahinter verbirgt sich der "Goldene Schnitt (1,618)", ein fundamentales Prinzip des Universums.integriert diesen Goldenen Schnitt in eine proprietäre Trading-Engine, um Marktdrehpunkte und Zielorte mit hoher Präzision zu visualisieren. RYU X

Benannt nach dem "Drachen (RYU)", symbolisiert er die kraftvolle Dynamik auf- und absteigender Trends. Sobald der Algorithmus einen Trendbeginn erkennt, leiten die aus dem Goldenen Schnitt abgeleiteten mehrfachen Take-Profit-Punkte (TP1-TP10) Sie zur Maximierung Ihrer potenziellen Renditen an.

Drei Hauptmerkmale:

1. Golden Structure Engine

Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren nutzt RYU X einen Algorithmus, um den genauen Zeitpunkt von strukturellen Marktveränderungen zu erkennen. Er filtert Marktgeräusche heraus und identifiziert den "Kern" der Trendrichtung. Dies ermöglicht Einstiege, die auf reinen mathematischen Beweisen und nicht auf nachlaufenden Daten basieren. proprietärer Preisaktionsalgorithmus (No Repainting)

2. Golden Target Expansion

RYU X löst das Dilemma des Händlers: "Wo sollte man den Gewinn mitnehmen?" und gibt klare Antworten.

Es berechnet automatisch Erweiterungsebenen auf der Grundlage des Goldenen Schnittes, die von 1,618 (161,8%) bis zu erweiterten Zielen reichen. Dieser drastische Ansatz reduziert verpasste Gelegenheiten, die durch einen zu frühen Ausstieg verursacht werden, und ermöglicht es Ihnen, das volle Potenzial des Trends zu nutzen.

3. Multi-Timeframe-Synchronisationstechnologie (Sync Master)

Die wichtigste Funktion ist das Überwachungsfeld oben rechts. Es verfolgt Trends nicht nur auf dem aktuellen Chart, sondern auch über höhere Zeitrahmen (von M5 bis Monthly) mit einer einzigartigen Trendbestimmungslogik.

Sync-Modus: Wenn der aktuelle Zeitrahmen und der höhere Zeitrahmen übereinstimmen, dreht sich der Pfeil. Dies zeigt an, dass sich die kleine Welle der großen Welle angeschlossen hat, was einen Einstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit signalisiert. GOLD

5 Hauptvorteile:

Sicheres Halten: Automatische TP-Linien helfen Ihnen, emotionale frühe Ausstiege zu vermeiden. Intelligenter Lock-Filter: Das "Lock-Symbol" schließt Signale aus, die gegen den Trend des übergeordneten Zeitrahmens laufen, und schützt Sie so davor, gegen den Strom zu handeln. Risiko-Ertrags-Optimierung (X-STOP):Aktualisiert automatisch die Stop-Loss-Richtlinie (X-STOP-Linie), um eine "Kleiner Verlust, großer Gewinn"-Strategie zu unterstützen. Sofortige Marktanalyse: Überprüfen Sie Trends auf höheren Zeitskalen sofort, indem Sie auf das Panel klicken, damit Sie nicht zwischen den Charts wechseln müssen. Professionelles Bildmaterial: Das nicht aufdringliche, transparente Bildmaterial dient als aussagekräftige zweite Meinung, ohne Ihre Analyse zu beeinträchtigen.

Parameter:

InpStrength: Empfindlichkeit der Trenderkennung (Standard: 5).

InpShowPanel: Schaltet den MTF-Monitor ein .

InpShowFibo: Schaltet die Ziellinien des Goldenen Schnitts ein .

InpShowTrendLine:Strukturelle Linien ein- und ausblenden .

Haftungsausschluss: Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Tool unterstützt Ihre Analyse, garantiert aber keine Gewinne.