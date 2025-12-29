🚀

Haben Sie genug von unvorhersehbaren Marktschwankungen? DerPinpoint Simple Swing EA ist Ihre leistungsstarke, vollautomatische Lösung, die speziell entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrpunkte auf dem volatilen Goldmarkt(XAUUSD) zu erkennen. Es handelt sich nicht um einen weiteren Expert Advisor, sondern um einsofort einsatzbereites, optimiertes System für den Exness-Broker, das darauf ausgelegt ist, mit Präzision und intelligentem Geldmanagement extreme Swing-Chancen zu nutzen.

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweiseden Parameter Risikoprozentsatz leichtoptimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.



✨ Warum Pinpoint Simple Swing EA wählen?

Präziser Einstieg: Durch die Verwendung einer ausgeklügelten Kombination aus Money Flow Index (MFI) und Bollinger Bändern ist der EA in der Lage, echte überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen und Ihnen dabei zu helfen, an den absolut besten Wendepunkten in den Markt einzusteigen.

Intelligentes Money Management: Vergessen Sie riskante Strategien! Dieser EA ist stolz darauf, NICHT Martingale- oder Grid-basiert zu sein. Er verfügt über eine dynamische Losgröße, die auf dem von Ihnen definierten Risikoprozentsatz und der tatsächlichen Handelswahrscheinlichkeit basiert, um sicherzustellen, dass Ihr Kapital geschützt ist und ein beständiges Wachstum erzielt wird.

Fortgeschrittener Trendfilter: Der optionale EMA-Filter stellt sicher, dass sich die Trades nur am Trend des übergeordneten Zeitrahmens orientieren (standardmäßig Daily D1 ), damit Sie immer auf der richtigen Seite der großen Marktbewegungen stehen.

Dynamische Gewinnabsicherung: Es wird ein ATR-basierter Trailing-Stop eingesetzt, der erst nach Erreichen einer bestimmten Gewinnschwelle aktiviert wird und Ihre Gewinne dynamisch sichert, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt, und sie vor plötzlichen Umkehrungen schützt.

Risikominderung: Der eingebaute tägliche Cut-Loss-Prozentsatz fungiert als Sicherheitsnetz, das den Handel für den Tag automatisch stoppt, wenn Ihr Drawdown-Limit erreicht wird, und Ihr Konto für die nächste Handelssitzung schont.

Optimiert & bereit: Dieser EA istbereits für den Goldhandel auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und lassen Sie das System die Arbeit machen!

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an zu profitieren: Der Pinpoint Extreme Swing EA bietet Ihnen die Disziplin, die Geschwindigkeit und den analytischen Vorsprung, den Sie brauchen, um auf dem schnelllebigen Goldmarkt erfolgreich zu sein.

⚙️ Wichtige Eingabeparameter (gebrauchsfertig)

Der Pinpoint Extreme Swing EA ist so konzipiert, dass er sofort einsatzbereit ist, aber Sie behalten die volle Kontrolle durch diese anpassbaren Eingaben:

Risikoprozentsatz: Legen Sie Ihr maximales Risiko pro Handel fest (z.B. 3% ).

Lots: Ihre feste Losgröße.

StartHour / EndHour: Definieren Sie Ihr bevorzugtes Handelsfenster.

Daily Cut Loss Percent: Der maximale prozentuale Verlust, den der EA an einem Tag zulässt, bevor er den Handel pausiert.

Magic Number: Eindeutige ID, um Trades getrennt von anderen EAs zu verwalten.

MFIPeriod / BandsPeriod / BandsDeviation: Parameter für die Kernindikatoren des Pinpoint-Umkehrsignals.

OverboughtLevel / OversoldLevel : Die kritischen MFI-Level (80 und 20 ), die extreme Bedingungen definieren.

UseEMAFilter: Wird auf true gesetzt, um den langfristigen Trendfilter zu aktivieren.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Definiert den Trendfilter (z.B. EMA 200 auf D1 ).

ATRPeriod / ATRThreshold: Volatilitätsprüfung , um sicherzustellen, dass die Marktbewegung für den Handel ausreichend ist.

ATRPeriod / ATRThreshold: Volatilitätsprüfung , um sicherzustellen, dass die Marktbewegung für den Handel ausreichend ist.

ATR_Profit_Multiplier: Der Multiplikator, der das Gewinnniveau definiert, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

DayRange: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung des anfänglichen Take Profit-Abstands verwendet werden.

Der Markt wartet auf niemanden. Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Goldhandel mit einem Expert Advisor, der auf den soliden Prinzipien von Momentum, Überdehnung und umsichtigem Risikomanagement basiert.

Laden Sie den Pinpoint Simple Swing EA jetzt herunter und verwandeln Sie Ihre Handelserfahrung von reaktiv zu proaktiv!