Choch Trend prop firm version

Der EMA 24/50 CHoCH Trend EA ist ein strukturierter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Risikokontrolle, Konsistenz und die Einhaltung der Vorschriften der Prop-Firm legen.

Der EA handelt mit einer Kombination aus:

  • Trendausrichtung

  • Marktstruktur

  • Änderung des Charakters (CHoCH)

  • Dynamisches Risikomanagement

Der EA ist so konzipiert, dass er sicher über verschiedene Broker, Symbole und Zeitrahmen hinweg arbeitet, ohne fest kodierte Annahmen.

Handelsstrategie

Trend Bias

  • EMA 24 über EMA 50 → Tendenz zum Kauf

  • EMA 24 unter EMA 50 → Verkaufsvorurteil

Trades werden nur in Richtung des Trends ausgeführt.

Marktstruktur & CHoCH

  • Swing-Hochs und Swing-Tiefs werden automatisch erkannt

  • Die Struktur wird verwendet für:

    • Stop-Loss-Platzierung

    • Entwertung von Trades

  • CHoCH wird verwendet, um Trades frühzeitig zu beenden, wenn sich der Marktcharakter ändert

Einstiegs-Logik

  • Ein Handel pro Impuls

  • Einstieg bei Pullback zum EMA 24

  • Keine Verfolgung von Ausbrüchen

  • Kein Übertraden

Risiko-Management

  • Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf:

    • Kontostand

    • Risikoprozentsatz

    • Tatsächlicher Stop-Loss-Abstand

  • Stop-Loss wird bei gültiger Marktstruktur platziert

  • Gewinnmitnahme basierend auf:

    • Risiko-Belohnungs-Verhältnis

    • ATR-Volatilität (je nachdem, welcher Wert größer ist)

Eine optionale kontrollierte Rückgewinnungslogik ist verfügbar und durch maximale Rückgewinnungsgeschäfte begrenzt.

Prop-Firm Sicherheitsfunktionen

Der EA enthält eine eingebaute Sicherheitsebene, die für kapitalgedeckte Handelsumgebungen entwickelt wurde:

  • Täglicher Drawdown-Schutz (aktienbasiert)

  • Maximaler Drawdown-Schutz

  • Spread-Filter

  • Margin-Validierung vor jedem Handel

  • Kill-Switch, um den Handel zu sperren, wenn die Regeln verletzt werden

Diese Funktionen helfen, versehentliche Regelverstöße zu verhindern.

Was dieser EA NICHT verwendet

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Keine Absicherung

  • Kein Averaging Down

  • Kein hochfrequentes Scalping

  • Kein nachrichtenbasiertes Glücksspiel

Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: H1 (funktioniert auch bei anderen Zeitrahmen)

  • Symbol: EURUSD (multi-symbolfähig)

  • Risiko pro Handel: 0.25% - 1.00%

  • Beste Sitzungen: London und London-New York Überschneidung

Technische Informationen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Typ: Expert Advisor

  • Symbol-agnostisch

  • Zeitrahmen-agnostisch


Zusammenfassung

Der EMA 24/50 CHoCH Trend EA eignet sich für Händler, die ein diszipliniertes, strukturiertes System mit starken Risikokontrollen anstelle von aggressiven oder hochfrequenten Strategien suchen.

Er ist konzipiert für:

  • Prop-Firm-Herausforderungen

  • Schutz für finanzierte Konten

  • Trader, die Beständigkeit über Hype stellen


