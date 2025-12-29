Choch Trend prop firm version
- Experten
- Alfie Dela Pena
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 5
Beschreibung
Der EMA 24/50 CHoCH Trend EA ist ein strukturierter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Risikokontrolle, Konsistenz und die Einhaltung der Vorschriften der Prop-Firm legen.
Der EA handelt mit einer Kombination aus:
-
Trendausrichtung
-
Marktstruktur
-
Änderung des Charakters (CHoCH)
-
Dynamisches Risikomanagement
Der EA ist so konzipiert, dass er sicher über verschiedene Broker, Symbole und Zeitrahmen hinweg arbeitet, ohne fest kodierte Annahmen.
Handelsstrategie
Trend Bias
-
EMA 24 über EMA 50 → Tendenz zum Kauf
-
EMA 24 unter EMA 50 → Verkaufsvorurteil
Trades werden nur in Richtung des Trends ausgeführt.
Marktstruktur & CHoCH
-
Swing-Hochs und Swing-Tiefs werden automatisch erkannt
-
Die Struktur wird verwendet für:
-
Stop-Loss-Platzierung
-
Entwertung von Trades
-
-
CHoCH wird verwendet, um Trades frühzeitig zu beenden, wenn sich der Marktcharakter ändert
Einstiegs-Logik
-
Ein Handel pro Impuls
-
Einstieg bei Pullback zum EMA 24
-
Keine Verfolgung von Ausbrüchen
-
Kein Übertraden
Risiko-Management
-
Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf:
-
Kontostand
-
Risikoprozentsatz
-
Tatsächlicher Stop-Loss-Abstand
-
-
Stop-Loss wird bei gültiger Marktstruktur platziert
-
Gewinnmitnahme basierend auf:
-
Risiko-Belohnungs-Verhältnis
-
ATR-Volatilität (je nachdem, welcher Wert größer ist)
-
Eine optionale kontrollierte Rückgewinnungslogik ist verfügbar und durch maximale Rückgewinnungsgeschäfte begrenzt.
Prop-Firm Sicherheitsfunktionen
Der EA enthält eine eingebaute Sicherheitsebene, die für kapitalgedeckte Handelsumgebungen entwickelt wurde:
-
Täglicher Drawdown-Schutz (aktienbasiert)
-
Maximaler Drawdown-Schutz
-
Spread-Filter
-
Margin-Validierung vor jedem Handel
-
Kill-Switch, um den Handel zu sperren, wenn die Regeln verletzt werden
Diese Funktionen helfen, versehentliche Regelverstöße zu verhindern.
Was dieser EA NICHT verwendet
-
Kein Martingal
-
Kein Raster
-
Keine Absicherung
-
Kein Averaging Down
-
Kein hochfrequentes Scalping
-
Kein nachrichtenbasiertes Glücksspiel
Empfohlene Einstellungen
-
Zeitrahmen: H1 (funktioniert auch bei anderen Zeitrahmen)
-
Symbol: EURUSD (multi-symbolfähig)
-
Risiko pro Handel: 0.25% - 1.00%
-
Beste Sitzungen: London und London-New York Überschneidung
Technische Informationen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Typ: Expert Advisor
-
Symbol-agnostisch
-
Zeitrahmen-agnostisch
Zusammenfassung
Der EMA 24/50 CHoCH Trend EA eignet sich für Händler, die ein diszipliniertes, strukturiertes System mit starken Risikokontrollen anstelle von aggressiven oder hochfrequenten Strategien suchen.
Er ist konzipiert für:
-
Prop-Firm-Herausforderungen
-
Schutz für finanzierte Konten
-
Trader, die Beständigkeit über Hype stellen