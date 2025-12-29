Choch Trend prop firm version

Beschreibung

Der EMA 24/50 CHoCH Trend EA ist ein strukturierter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Risikokontrolle, Konsistenz und die Einhaltung der Vorschriften der Prop-Firm legen.

Der EA handelt mit einer Kombination aus:

Trendausrichtung

Marktstruktur

Änderung des Charakters (CHoCH)

Dynamisches Risikomanagement

Der EA ist so konzipiert, dass er sicher über verschiedene Broker, Symbole und Zeitrahmen hinweg arbeitet, ohne fest kodierte Annahmen.

Handelsstrategie

Trend Bias

EMA 24 über EMA 50 → Tendenz zum Kauf

EMA 24 unter EMA 50 → Verkaufsvorurteil

Trades werden nur in Richtung des Trends ausgeführt.

Marktstruktur & CHoCH

Swing-Hochs und Swing-Tiefs werden automatisch erkannt

Die Struktur wird verwendet für: Stop-Loss-Platzierung Entwertung von Trades

CHoCH wird verwendet, um Trades frühzeitig zu beenden, wenn sich der Marktcharakter ändert

Einstiegs-Logik

Ein Handel pro Impuls

Einstieg bei Pullback zum EMA 24

Keine Verfolgung von Ausbrüchen

Kein Übertraden

Risiko-Management

Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf: Kontostand Risikoprozentsatz Tatsächlicher Stop-Loss-Abstand

Stop-Loss wird bei gültiger Marktstruktur platziert

Gewinnmitnahme basierend auf: Risiko-Belohnungs-Verhältnis ATR-Volatilität (je nachdem, welcher Wert größer ist)



Eine optionale kontrollierte Rückgewinnungslogik ist verfügbar und durch maximale Rückgewinnungsgeschäfte begrenzt.

Prop-Firm Sicherheitsfunktionen

Der EA enthält eine eingebaute Sicherheitsebene, die für kapitalgedeckte Handelsumgebungen entwickelt wurde:

Täglicher Drawdown-Schutz (aktienbasiert)

Maximaler Drawdown-Schutz

Spread-Filter

Margin-Validierung vor jedem Handel

Kill-Switch, um den Handel zu sperren, wenn die Regeln verletzt werden

Diese Funktionen helfen, versehentliche Regelverstöße zu verhindern.

Was dieser EA NICHT verwendet

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Absicherung

Kein Averaging Down

Kein hochfrequentes Scalping

Kein nachrichtenbasiertes Glücksspiel

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: H1 (funktioniert auch bei anderen Zeitrahmen)

Symbol: EURUSD (multi-symbolfähig)

Risiko pro Handel: 0.25% - 1.00%

Beste Sitzungen: London und London-New York Überschneidung

Technische Informationen

Plattform: MetaTrader 5

Typ: Expert Advisor

Symbol-agnostisch

Zeitrahmen-agnostisch





Zusammenfassung

Der EMA 24/50 CHoCH Trend EA eignet sich für Händler, die ein diszipliniertes, strukturiertes System mit starken Risikokontrollen anstelle von aggressiven oder hochfrequenten Strategien suchen.

Er ist konzipiert für: