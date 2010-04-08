Catch the Turn Simple EA

🚀 Erschließen Sie den Goldmarkt mit Catch The Turn Simple EA! 💰

Sind Sie bereit, mit dem Raten aufzuhören unddie profitabelsten Umkehrungen auf dem Goldmarkt (XAUUSD)zu erkennen?

DerCatch The Turn Simple EA ist ein hochspezialisierter, hochentwickelter Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die aus präzisen Marktumkehrpunkten Kapital schlagen wollen. Dieser EA basiert auf einer eigens entwickelten Mischung aus klassischen Indikatoren und dynamischem Geldmanagement und wurde entwickelt, um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und Trades intelligent zu verwalten. Es handelt sich um eine sofort einsatzbereite Lösung, diefür den M5-Zeitrahmen für den Goldhandel optimiert ist. Hängen Sie sie einfach an Ihren Chart auf dem Exness-Broker an und lassen Sie sie arbeiten! Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über diesen Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

✨ Hauptmerkmale und Vorteile

  • Präzise Einstiegssignale: Der EA nutzt das "Catch the Turn"-Handelssystem - ein robustes Zusammenspiel vonEMA-Crossovers, RSI-Levels, Bollinger-Band-Extremen und Power-Indikatoren -, um starke Umkehrsignale mit hohem Vertrauen zu identifizieren ( 70 % Wahrscheinlichkeit für den Einstieg erforderlich).

  • Intelligentes Risikomanagement: Im Gegensatz zu riskanten Strategienverwendet dieser EAKEINE Martingale- oder Grid-Systeme. Er verfügt über eine leistungsstarke, wahrscheinlichkeitsbasierte Money-Management-Funktion , die Ihre Losgröße automatisch an die berechnete Wahrscheinlichkeit des Handels und den von Ihnen definierten Risikoprozentsatz anpasst und so einen optimalen Kapitaleinsatz sicherstellt (Pro-Version. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Dynamischer Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne effektiv ab! Der EA verwendet einen fortschrittlichenATR-basierten Trailing Stop, der erst dann aktiviert wird, wenn die Position ein definiertes Gewinnmultiple derAverage True Range (ATR) erreicht. Dies stellt sicher, dass Ihre Stops volatilitätsangepasst sind und sich nur bewegen, wenn ein signifikantes Gewinnpolster aufgebaut wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Eingebautes Sicherheitsnetz (Daily Cut Loss): Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Risiko mit demDaily Cut Loss Percentage. Der EA schließt automatisch alle offenen Positionen und stoppt den Handel für den Tag, wenn Ihr Eigenkapital unter ein voreingestelltes Niveau fällt, um Ihr Guthaben vor unerwarteter Marktvolatilität zu schützen (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Dedizierte Handelszeiten: Handeln Sie intelligenter, nicht länger. Sie können spezifische Start- und Endzeiten festlegen, um Ihren Handel auf die volatilsten und aktivsten Marktphasen zu konzentrieren und so Unruhe in den schwachen Zeiten zu vermeiden.

  • Volatilitätsfilter: Er prüft die Marktbedingungen mit demATR-Schwellenwert und stellt sicher, dass der EA nur bei ausreichender Volatilität versucht, in den Handel einzusteigen, um falsche Signale und Whipsaws zu vermeiden.

⚙️ Gebrauchsfertige Handelsparameter

Der Catch The Turn EA ist auf Einfachheit ausgelegt. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Eingaben, mit denen Sie das Verhalten des EA an Ihre persönliche Risikotoleranz anpassen können:

  • Risikoprozentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert werden soll (z. B.2 %). (Pro-Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Lots: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn der Risikoprozentsatz0 ist).

  • Start Hour / End Hour: Das Stundenfenster, in dem der EA aktiv neue Trades platzieren kann (z.B.0 bis23).

  • ATR-Periode / ATR-Schwelle: Wird verwendet , um die Marktvolatilität zu messen und Bedingungen mit geringer Volatilität herauszufiltern.

  • Daily Cut Loss Percent: Der prozentuale Verlust vom täglichen Startsaldo, der einen automatischen Stop für den Tag auslöst (z.B.8,0%) (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • EMA-Periode / EMA-Zeitrahmen: Wird für den langfristigen Trendfilter verwendet (standardmäßig wirdD1 für eine starke Verzerrung verwendet).

  • ATR-Trailing-Multiplikator: Der ATR-Multiplikator, der verwendet wird, um den tatsächlichen Trailing-Stop-Abstand festzulegen, sobald er aktiviert ist (Pro-Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Catch the Turn Signal Parameter (CTT_FasterMA, CTT_SlowerMA, etc.): Die voroptimierten Einstellungen für das proprietäre Signalsystem, die Ihnen eine präzise Kontrolle über dessen Empfindlichkeit ermöglichen (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

👉 Hören Sie auf zu beobachten, fangen Sie an zu verdienen!

Der Goldmarkt ist dynamisch, und Sie brauchen ein dynamisches Werkzeug.Catch The Turn Simple EA gibt Ihnen den Vorteil eines professionellen, datengesteuerten Systems ohne den emotionalen Stress des manuellen Handels.

Verpassen Sie nicht den nächsten Zug! Laden Sie den Catch The Turn Simple EA noch heute herunter und erleben Sie automatisierten, hochpräzisen Goldhandel.


