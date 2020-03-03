AI Smart Bot

AI Smart   -    Dies ist ein echter Trading-Algorithmus.     Er liefert ein sehr stabiles Wachstum.

Absolut sicher und zuverlässig – das leistungsstärkste Robotersystem der Welt.

Verwendet keine riskanten Handelsmethoden.     Funktioniert mit 28 Haupt- und Cross-Währungspaaren sowie Gold.

Basierend auf DeepSeek + BlackBox.AI.

Setzt automatisch    Stop-Loss, Take-Profit und Break-Even.

Unsere Server sind mit  NVIDIA H100 80GB  Grafikkarten ausgestattet.

--------------------------------------------------------------

Der Expert Advisor funktioniert nicht im Tester!     Er benötigt einen realen Markt. 

Recommendations:

  • Trading pair  : xauusd (Es wird automatisch weitere Währungspaare auswählen.)
  • Timeframe:    m30
  • Minimum deposit:   100$
  • Trading leverage  : 1:100 und höher
  • Broker:    Jeder Broker mit niedrigem Spread
  • VPS:    Nutzen Sie einen VPS, damit der Berater rund um die Uhr verfügbar ist.


Häufig gestellte Fragen (FAQ)


Kann ich den AI Smart per Backtesting testen?

Nein.     Der AI Smart kann nicht im Strategietester getestet werden, da seine Funktionalität von einer Live-Verbindung zu verschiedenen KI-Modellen abhängt.     Diese KIs reagieren nur in Echtzeit, daher lässt sich dieses Verhalten in herkömmlichen Backtests nicht simulieren.

Ist es möglich, auf Prop-Firmen zu handeln?

Ja, AI Smart ist vollständig mit Prop Firms kompatibel, aber Sie müssen zuerst eine spezielle Set-Datei herunterladen.

Warum verwendet AI Smart nicht Martingale, Grid usw.?

Unser Hauptziel ist gesundes Trading. Wir alle wissen, wohin Berater führen können, die Martingale- oder Grid-Trading nutzen – nämlich zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals. Daher handelt unser Berater ausschließlich mit Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Alle Trades werden von KI gesteuert.

Wie erhalte ich einen Führerschein? Wozu dient er?

Wir haben die Sicherheit des Beraters sehr ernst genommen und uns entschieden, alles über unsere Server zu verwalten, um unbefugten Zugriff von Hackern auf den AI Smart-Berater zu verhindern. Nach der Anmietung oder dem Kauf benötigen wir Ihre Kontonummer für das Handelsterminal. Sie erhalten anschließend eine Bestätigungsnachricht mit einem Link zu unserem privaten Chat.

Ist AI Smart einfach zu bedienen?

Der AI Smart ist ein hochentwickeltes Tool mit zahlreichen Parametern, die gesamte Abwicklung erfolgt jedoch auf unseren Servern. Installieren Sie den Expert Advisor (EA) einfach gemäß der Anleitung und profitieren Sie von Ihren Gewinnen. Die vollständige Installationsanleitung finden Sie unten (nur 3 Klicks, und der EA ist einsatzbereit).

Bitte schreiben Sie mir nach dem Kauf, um Ihre Lizenz zu erhalten!


Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experten
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq ist ein dynamisches und optimiertes Scalper-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sicher zu profitieren. Ein vollständiges System mit Risikomanagement basierend auf der Optimierung neuronaler Netze und einem Smart-Lot-Erhöhungssystem basierend auf dem Saldogewinn ist für Anfänger und erfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie mobile ausstehende Aufträge und profitieren Sie von Marktrückschlägen, damit Sie einen kürzeren und sichereren Stopp anbieten können. Si
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experten
Vergessen Sie alles, was Sie über Handelsroboter wissen. Wir stellen Ihnen Synthesis X Neural EA vor, das weltweit erste Hybrid Intelligence Trading System . Wir haben die Grenzen einfacher, indikatorbasierter EAs überwunden und eine hochentwickelte, zweiteilige künstliche Intelligenz entwickelt, die nur einem Zweck dient: stabiles, konsistentes Portfoliowachstum mit beispiellosem Risikomanagement zu generieren. Synthesis X ist nicht nur ein Algorithmus, sondern eine komplette Handelsarchitektu
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Nervous System EA - Intelligentes Nervensystem Produkteinführung Das Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point-Spread-Arbitrage + dynamische Risikokontrolle"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren. Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässi
Quantum bot
Samuel Bedin
Experten
Quantum Bot für den Forex-Handel entwickelt. Test auf eur/usd gibt gute Renditen. auf der Grundlage mehrerer Indikatoren gehören Risikomanagement. beste Zeitrahmen 1h; 4h. dieser Bot wurde Backtesting für das vergangene Jahr und gibt 2000% Rückkehr Gewinn. keine versteckten verlorenen Trades im Code. Einstellungen sind customizables, um Ihnen eine bessere Erfahrung des Handels. kontaktieren Sie mich für weitere Details oder Installationsanleitung
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experten
*Quantum Core MT5 - KI-gesteuerter Swing Trading EA für XAUUSD (Gold)** **PROFESSIONELL | SICHER | NIEDERFREQUENT** Ein Premium Swing Trading Advisor, der **15-30 hochwertige Trades/Monat** mit fortschrittlichem Risikomanagement liefert. **SCHLÜSSELMERKMALE:** **AI-erweiterte Strategie**: Kombiniert MQL5-Algorithmen mit KI-gesteuerter Marktanalyse für präzise Ein- und Ausstiege. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Passt die Positionsgrößen automatisch an das Aktienwachstum an (benutzerkonf
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experten
Der Schlüssel zum Erfolg im Devisenhandel sind Disziplin, Geduld und ein klarer Vorsprung, wie wir ihn mit unserer einzigartigen Analyse des realen Handelsvolumens haben. Das ist unsere Erfahrung aus 10 Jahren Devisenhandel, und all diese Schlüsselfaktoren sind in der S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ) Serie zusammengefasst. SIEA ZEN bietet ein sehr ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und übersteht alle Marktsituationen mühelos - selbst die kritischsten wie Corona, Brexit, etc. D
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Experten
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Voreingestellter Test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Einführungsangebot und Preisgestaltung Einführungspreis: $400 für die ersten 5 Käufer - 3/5 Die letzten zwei Exemplare von Cyberia zu $400, bevor der Preis auf $600 steigt. Dann $600 für die nächsten 10 Käufer Gefolgt von $800 für die nächsten 10 Käufer Die weiteren Preise werden je nach Marktbedingungen und Produktreife angepasst Pro
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experten
RSI-Aktien erholen sich Der Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) kombiniert die Stärke der Dollar Cost Average (DCA) Strategie mit dem Relative Strength Index (RSI) Indikator, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu optimieren. Dieser EA wurde speziell für Händler entwickelt, die die Marktbedingungen ausnutzen möchten, indem sie den RSI verwenden, um Kaufsignale während Markttiefs auszulösen, und eine DCA-Strategie ausführen, um Positionen zu akkumulieren, wenn sich der Markt weite
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experten
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation Handbuch & Set-Dateien : Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set F iles   zu erhalten Preis : Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare Verfügbare Exemplare : 5 KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert, indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarb
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Experten
Ilon Clustering ist ein verbesserter Ilon Classic Roboter, Sie müssen die Beschreibung für den Ilon Classic Roboter lesen und alle Aussagen werden auch für diesen Experten zutreffen. Diese Beschreibung enthält allgemeine Bestimmungen und Unterschiede zum vorherigen Design. Allgemeine Bestimmungen. Das Hauptziel des Bots ist es, Ihre Einlage zu retten! Es wird eine Einlage von $ 10.000 empfohlen, damit der Bot funktioniert, und die Arbeit wird mit Drawdowns von nicht mehr als ein paar Prozent d
Big Gient MT5
Pran Gobinda Basak
Experten
Der Expert Advisor Big Giant ist ein trendfolgender Expert Advisor, der für den Einsatz auf dem Währungsmarkt auf der MT5-Plattform entwickelt wurde. Er arbeitet auf dem 5-Minuten- und 15-Minuten-Zeitrahmen und eignet sich daher für Händler, die kurzfristige Handelsstrategien bevorzugen. Der Roboter nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren und Preisaktionsanalyse, um starke Trends auf dem Markt zu erkennen und zu verfolgen. Er platziert Trades in Richtung des vorherrschenden Trends, m
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen sorgfältig entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner vorherigen Strategien basiert und es an den Forex-Markt angepasst hat. Tyr AI, mit der Kraft des Gottes der Ordnung, einem neuronalen System auf Basis maschinellen Lernens, um eine gründliche Analyse des Scalping-Marktes durchzuführen, ein solider EA, um den offiziellen EURUSD-Markt gut zu handhaben, den Markt zu analysieren, um Einträge auf professionellem Niveau vorzunehmen, kein
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Experten
Beständigkeit ist der Schlüssel. Der Silver Bullet Dex 900 Down zeigte im letzten Jahr ein stetiges Wachstum. Tests zeigten 140% - 280% und mehr pro Jahr (abhängig von der Kontogröße) Pro's: Die Software läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Vollständig automatisiert Keine Anpassungen der Einstellungen Tests ergaben Null Verluste im letzten Jahr Stetiger monatlicher Zuwachs an Tests Nachteile: Nur für größere Konten Verbraucht viel Eigenkapital bei extremen Marktbewegungen (keine Verluste)
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Experten
STFusion Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie-Handelssystem "Die perfekte Fusion von Strategien, um Ihr Trading zu maximieren." 1. Überblick STFusion Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der 8 unabhängige technische Strategien mit dynamischem und ausgefeiltem Risikomanagement integriert. Er ist ideal für den Handel mit Aktien, Devisen, Kryptowährungen und Futures. Dank seines Multi-Strategie-Ansatzes passt er sein Verhalten je nach Marktbedingungen, Volatilität und T
Horse Rider
Nikolas Berta
Experten
Horse Rider - Ein einfacher Trend-Following EA für den Swing-Handel Kein Martingal. Keine Arbitrage. Kein Raster. Kein Hochfrequenzhandel. Dieser Expert Advisor bietet einen klaren, fokussierten Ansatz für Trend-Following ohne unnötige Komplexität. Horse Rider ist für den Swing-Trading-Handel konzipiert und legt den Schwerpunkt auf große Gewinne und kontrollierte Verluste. Sein Fundament ist auf Anpassungsfähigkeit und Konsistenz unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt. Ursprünglich wu
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
Genostype
Tatiana Savkevych
Experten
Genotyp : Ihr zuverlässiger Führer durch die Welt des Forex Genotype ist ein fortschrittlicher Forex-Handels-Bot, der speziell für Händler entwickelt wurde, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Dieses innovative Tool bietet eine Vielzahl von Funktionen und Möglichkeiten, die es Händlern ermöglichen, ihre Trades und Strategien effektiv zu verwalten. Sonderangebot für Early Adopters: Preis reduziert, wird aber in Zukunft erhöht werden. Werkzeuge für die Arbeit: EURUSD, AU
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experten
Der BeeKeeper EA - Intelligenter Market Scalper mit dynamischer Handelslogik Überblick BeeKeeper ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt ist. BeeKeeper integriert fortschrittliche technische Logik mit Echtzeit-Positionsanalyse, um intelligente Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen - und passt sich dynamisch an Volatilität, Trendwechsel und Erholun
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experten
Zonda EA   Es   ist ein       Vollautomatisches System   mit offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus in Echtzeit. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  Zonda-GUIDE Signale Rückerstattung der Provision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Jede Position hat immer eine       Festes SL  
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experten
Born to Kill Zone ist eine Handelsstrategie auf den Finanzmärkten, bei der Händler von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen profitieren wollen. Bei der Durchführung der Analyse verwendet dieser EA einen gleitenden Durchschnittsindikator . Wie wir wissen, sind gleitende Durchschnitte zuverlässige Indikatoren, die von professionellen Händlern häufig verwendet werden. Zu den wichtigsten Komponenten gehören präzise Ein- und Ausstiegsstrategien, Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders und Positi
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "set it and forget it", d.h. der Kunde muss nichts weiter tun, als den Betrieb des Handelsterminals rund um die Uhr zu gewährleisten. D
Rapid X
Tatiana Savkevych
Experten
Schnelle Strategie für die Arbeit auf dem Forex-Markt auf der Basis von Scalping. Der Algorithmus besteht darin, eine Handelsoperation in der kürzest möglichen Zeit auszuführen. Diese Zeitspanne beträgt in der Regel Sekunden und ist nur manchmal auf mehrere Minuten begrenzt. Es gibt die Meinung, dass Scalping etwas für Anfänger ist. Doch das ist falsch. Um eine Handelsoperation korrekt und gewinnbringend durchführen zu können, muss ein Händler das Scalping erlernen, sonst kann das Ergebnis ne
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Dynamische Pips: Ein innovativer Multi-Währungs-Bot für den automatisierten Devisenhandel Dynamic Pips ist ein Hightech-Tool für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, das sich an Händler aller Niveaus richtet. Dieser Multiwährungsroboter, der auf fortschrittlichen Algorithmen zur Analyse zeitlicher Informationsflüsse basiert, bietet einzigartige Möglichkeiten, von Währungsschwankungen zu profitieren. Da er in jedem Zeitrahmen und mit einer Vielzahl von Währungspaaren arbeitet, wird er
Trend light AI
Younes Bordbar
Experten
Jeder, der den Roboter kauft, hinterlässt bitte einen Kommentar, damit ich Ihnen die optimalen Eingabewerte für jedes Währungspaar senden kann, um Ihre Gewinne auf dem Markt zu maximieren ZEITFRIM :15min Suchen Sie nach einer Möglichkeit, mit geringem Risiko und hervorragenden Ergebnissen in den Handel einzusteigen? Oder sind Sie vielleicht bereit, etwas höhere Risiken für größere Gewinne einzugehen? Unser Handelsroboter, der für MetaTrader 4 und 5 entwickelt wurde, ist genau das, was Sie brauc
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Experten
Hier sind die Ergebnisse des Forward-Tests. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer ist ein innovatives Handelswerkzeug, das als Trendfolge-EA (Expert Advisor) konzipiert wurde. Dieser EA erfasst genau den Trend des USDJPY, indem er mehrere SMA (Simple Moving Averages), RSI (Relative Strength Index) und StdDev (Standardabweichung) kombiniert. Durch die Verwendung mehrerer SMA analysiert er Trends über verschiedene Zeiträume hinweg und erkennt durch die Kombination von Indikatoren wie RSI und StdDev Überh
