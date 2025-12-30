Gold or MT4

Expert Advisor für den Goldhandel. Der Expert Advisor verwendet drei Indikatoren, von denen einer ein speziell für den Goldhandel entwickelter Indikator ist.

Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit. Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $100. Endpreis $1999

Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden



Der Experte verwendet drei Indikatoren, die sind:



Benutzerdefinierter Indikator: Der Indikator gibt ein Signal für die Richtung, in die sich der Markt bewegen könnte. Zeigt er beispielsweise eine blaue Farbe an, sagt er voraus, dass der Preis steigen wird und eröffnet nur Kaufgeschäfte. Ist die Farbe rot, sagt er voraus, dass der Preis fallen wird und eröffnet nur Verkaufsgeschäfte. RSI-Indikator: Die Verwendung des RSI auf diese Weise (30-50 für Verkauf und 50-70 für Kauf) hilft dabei, mit der Marktdynamik zu handeln , anstatt gegen sie .

Der RSI-Wert von 50 fungiert als Gleichgewichtspunkt, der Einstiege während gesunder Trends ermöglicht und späte Einstiege in der Nähe von überkauften oder überverkauften Extremen vermeidet. MACD-Indikator: hilft zu bestätigen, ob die Kursbewegung genügend Schwung hat, um sich fortzusetzen, und ermöglicht es, starken Trends zu folgen und schwache oder unsichere Marktbedingungen zu vermeiden.

Expertenlogik :

Eröffnen Sie eine Handelsposition zum Kauf: Wenn der Custom-Indikator blau ist und der RSI-Indikator ( 50-70) und der MACD-Indikator > 0 ODER der MACD kreuzt über Signal.

Eröffnen Sie eine Verkaufsposition: Wenn der benutzerdefinierte Indikator rot ist und der RSI-Indikator (30-50 ) und der MACD-Indikator < 0 ODER der MACD kreuzt unter Signal.

Sie können die Indikatoreinstellungen steuern, um die Einstiegsbedingungen nach Ihren Wünschen zu verwalten.



