UltimateMultiStrategyAIEA
- Experten
- Ankurkumar J Prajapati
- Version: 26.0
- Aktivierungen: 5
Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie den Zeitrahmen 3 Minuten
1. Markt-DNA & Asset-Erkennung
Der EA erkennt automatisch die Anlageklasse (Forex, Gold, Krypto oder Öl) durch Analyse des Symbolnamens. Er konfiguriert den Stop-Loss, die Trailing-Stop-Stärke und die Algorithmus-Scoring-Gewichtung dynamisch neu, um dem spezifischen Volatilitätsprofil des Assets zu entsprechen.
2. Multi-Faktor-Scoring-Engine (0-100)
Trades werden nur ausgeführt, wenn der Konfidenzwert den AdaptiveMinScore übersteigt.
- Trend: SuperTrend + MA (20 Punkte)
- Ausbrüche: Pivot-Punkte (15 Punkte) + Angebots-/Nachfragestruktur (15 Punkte)
- Boni: Asset-spezifische Zuschläge (z. B. Gold erhält einen Bonus bei Pivot-Ausbrüchen).
3. Visuelles Handelsreporting
Die "Pro UI" zeichnet historische Handelsvektoren direkt auf dem Chart, verbindet Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit farbkodierten Linien (grün/rot) und zeigt den Netto-P/L-Wert am Ausstiegspunkt für eine sofortige visuelle Analyse an.
4. Intelligentes Pyramidieren
Der EA wendet eine "Winner-Add"-Strategie an. Er wird nur dann in einen Trend einsteigen (bis zu 3 Positionen), wenn die bestehenden Positionen im Gewinn sind und der Preis sich deutlich in die gewünschte Richtung bewegt hat.