UltimateMultiStrategyAIEA

Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie den Zeitrahmen 3 Minuten

1. Markt-DNA & Asset-Erkennung

Der EA erkennt automatisch die Anlageklasse (Forex, Gold, Krypto oder Öl) durch Analyse des Symbolnamens. Er konfiguriert den Stop-Loss, die Trailing-Stop-Stärke und die Algorithmus-Scoring-Gewichtung dynamisch neu, um dem spezifischen Volatilitätsprofil des Assets zu entsprechen.

2. Multi-Faktor-Scoring-Engine (0-100)

Trades werden nur ausgeführt, wenn der Konfidenzwert den AdaptiveMinScore übersteigt.

Trend: SuperTrend + MA (20 Punkte)

SuperTrend + MA (20 Punkte) Ausbrüche: Pivot-Punkte (15 Punkte) + Angebots-/Nachfragestruktur (15 Punkte)

Pivot-Punkte (15 Punkte) + Angebots-/Nachfragestruktur (15 Punkte) Boni: Asset-spezifische Zuschläge (z. B. Gold erhält einen Bonus bei Pivot-Ausbrüchen).

3. Visuelles Handelsreporting

Die "Pro UI" zeichnet historische Handelsvektoren direkt auf dem Chart, verbindet Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit farbkodierten Linien (grün/rot) und zeigt den Netto-P/L-Wert am Ausstiegspunkt für eine sofortige visuelle Analyse an.

4. Intelligentes Pyramidieren

Der EA wendet eine "Winner-Add"-Strategie an. Er wird nur dann in einen Trend einsteigen (bis zu 3 Positionen), wenn die bestehenden Positionen im Gewinn sind und der Preis sich deutlich in die gewünschte Richtung bewegt hat.