Stochastic Speed MT5 r

Crypto_Forex Indikator „Stochastic Speed“ für MT5 – hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich.

– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen.
– Die stochastische Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Stochastik selbst.
– Es wird empfohlen, den stochastischen Geschwindigkeitsindikator für Scalping-Momentum-Trading-Strategien zu verwenden, um die Hauptwelle des Momentums nach einer Korrektur zu erfassen (siehe Bilder).
– Liegt die stochastische Geschwindigkeit über 0, ist dies eine positive Geschwindigkeit: Das Kursmomentum steigt.
– Liegt die stochastische Geschwindigkeit unter 0, ist dies eine negative Geschwindigkeit: Das Kursmomentum sinkt.
– Der stochastische Geschwindigkeitsindikator zeigt an, wie schnell die Stochastik selbst ihre Richtung ändert – er ist sehr sensitiv.
– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.

Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen!
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

Empfohlene Produkte
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indikatoren
SUPERTREND; Es ist ein Trendfolgeindikator, der auf dem von Olivier Seban erstellten SuperTrend ATR basiert. Es kann verwendet werden, um Änderungen in der Trendrichtung zu erkennen und Stopps zu lokalisieren. Wenn der Preis unter die Indikatorkurve fällt, wird er rot und zeigt einen Abwärtstrend an. Wenn sich der Preis dagegen über die Kurve bewegt, wird der Indikator grün und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wie andere Indikatoren funktioniert es gut auf SuperTrend, wenn es in Verbindung mit ande
FREE
Strong movement levels
Nikolay Mitrofanov
5 (2)
Indikatoren
Sucht nach starken Kursbewegungen und zeichnet die Niveaus nach deren Abschluss. Sie bestimmen die Stärke der Bewegung selbst, indem Sie in den Einstellungen die Anzahl der Punkte und die Anzahl der Kerzen der gleichen Farbe in einer Reihe in einer Richtung angeben. In den Einstellungen gibt es 2 Arten von Gebäuden: extrenum - Hoch/Tief close - Schlusskurs Sie können auch die Anzahl der angezeigten Ebenen und die Anzahl der Kerzen für die Berechnungen einstellen. Standardmäßig zeigen die Ein
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Analise Probabilistica
Valter Cezar Costa
4.78 (9)
Indikatoren
Ich bin sicher, dass Sie nach vielen Recherchen im Internet keinen Indikator gefunden haben, der Ihnen beim Forex- oder Binärhandel in der neuesten Wahrscheinlichkeitsstrategie des berühmten Händlers Ronald Cutrim helfen kann. Die Strategie basiert auf einer einfachen Zählung grüner und roter Kerzen, wobei ein numerisches Ungleichgewicht zwischen ihnen über einen bestimmten Zeitraum auf einem Investmentmarkt-Chart überprüft wird. Wenn sich dieses Ungleichgewicht bestätigt und mindestens 16 % bet
FREE
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Einführung in den Range Predictor : Ihr ultimativer Leitfaden für zukünftige Handelsspannen Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Zukunft der Marktbewegungen sehen - mit dem Range Predictor wird dieser Traum wahr. Dieses Tool wurde entwickelt, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit vorherzusagen , und geht über Standardindikatoren hinaus, indem es Einblicke in die Trendrichtung und präzise Prognosen der Handelsspanne bietet. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader si
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indikatoren
Der RSI-Indikator mit gleitenden Durchschnitten kombiniert den klassischen Relative Strength Index mit anpassbaren gleitenden Durchschnitten und bietet so tiefere Einblicke in die Marktdynamik und Trendrichtung. Durch die Glättung der RSI-Kurve mit kurz- und langfristigen Durchschnitten können Händler echte Umschwünge besser von Störungen unterscheiden. Dieses Tool hebt überkaufte und überverkaufte Niveaus hervor, deckt Divergenzen zwischen Preis und Momentum auf und bestätigt Einstiegs- oder Au
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Die Strategie der Expert Advisors stammt von einer Facebook-Gruppe EA Nation. Die Gruppe hat über 40.000 Mitglieder. Es öffnet einen Hedge-Trade für jede neue Kerze und öffnet ein Raster, wenn die Position auf der Verliererseite des Trades liegt. Durchschnittliches Gitter = N                     = die Summe von 6 Balken vor dem aktuellen Balken/N Zeitrahmen = öffnet einen neuen Hedge-Trade, wenn ein neuer Balken erscheint Auto Lot = 1 Lot bedeutet in 10.000 $ Lotgröße ist 0,01 KEIN
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
Ichimoku with alert
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Ichimoku-Indikator mit Alarm; akustischer Alarm, E-Mail-Alarm, Push-Alarm Sie können die Einstellungen nach Belieben aktivieren oder deaktivieren Bei einer Kreuzung von Tenkansen und Kijun erhalten Sie einen Alarm Bei einer Kreuzung zwischen Senkouspan A und Senkouspan B erhalten Sie einen Alarm Erschwingliche Toneinstellungen Möglichkeit, die Parameter des Ichimoku-Indikators zu ändern
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indikatoren
Fortgeschrittenes Handelschaos Der Hauptzweck des Indikators ist es, dem Händler zu helfen, die von Bill Williams in seinen Büchern beschriebenen Signale zu erkennen, um eine schnelle und richtige Handelsentscheidung zu treffen. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergierender Balken(DB) 3) Zweites Sage Signal - der dritte aufeinanderfolgende Awesome Oscillator Balken 4) Funktionierende Fraktale (Fraktale, die oberhalb/unterhalb der roten Stirn funktionierten) 5) Drei Balkeneinfärbungsmodi
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indikatoren
ToolBox 360 ist das Schweizer Messer unter den Indikatoren. Sie ist vollgepackt mit nützlichen Werkzeugen, die Ihnen bei Ihrem Handel helfen. Sie kann verwendet werden, um die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden und Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie einen Handel eröffnen sollten oder nicht. Er zeigt Markttrends, Candlestick-Formationen außerhalb/innerhalb von Bars und Sie können zeitbasierte Allerts einstellen. Hauptmerkmale: Zeitbasierte Fibonacci-Linien Wählen Sie eine
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
XFlow zeigt einen expandierenden Preiskanal, der hilft, den Trend und die Momente seiner Umkehrung zu bestimmen. Wird auch bei der Begleitung von Trades verwendet, um Take-Profit/Stop-Loss und Mittelwerte festzulegen. Es hat praktisch keine Parameter und ist sehr einfach zu bedienen - geben Sie einfach den für Sie wichtigen Moment der Geschichte an und der Indikator berechnet den Preiskanal. ANGEZEIGTE LINIEN ROTATE ist eine dicke, durchgezogene Linie. Das Zentrum der allgemeinen Rotation des P
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Crypto_Forex-Indikator: Heiken Ashi Candles für MT4. Kein Neuanstrich. - Heiken_Ashi_Candles hat eine großartige Kombination mit dem Trend Line MA-Indikator, wie auf dem Bild zu sehen. - Der Indikator Heiken_Ashi_Candles ist ein sehr nützlicher Hilfsindikator, um Tren
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Fraktale Trendlinien“ für MT4. - Dieser Indikator ist hervorragend für Händler geeignet, die grafische Analysen mit Ausbrüchen verwenden!!! - „Fraktale Trendlinien“ zeigt grafische Aufwärtstrendlinien (violette Farbe) und Abwärtstrendlinien (rote Farbe). - Aufwärtstrend- und Abwärtstrendlinien basieren auf 2 einander am nächsten liegenden Fraktalen. - Der Indikator hat einige Parameter, die für die Farbe und Breite der Trendlinien verantwortlich sind. - Der Indikator ve
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator SWAP Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der SWAP-Anzeigeindikator zeigt aktuelle SWAPs für Long- und Short-Trades des Forex-Paares an, an das er angehängt ist. - Es ist möglich, SWAP-Anzeigewerte in jeder Ecke des Diagramms zu pl
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator Spread Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der Spread Display-Indikator zeigt den aktuellen Spread des Forex-Paares an, an dem es angebracht ist. - Es ist möglich, den Spread-Anzeigewert in jeder Ecke des Diagramms zu platzieren:
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ für MT4 - Der Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ ist ein sehr nützliches zusätzliches Handelstool. - Er zeigt Ihnen täglich, wöchentlich und monatlich die wahrscheinlichsten Levels, die durch den Preis erreicht werden können (Preisbereichslevel). - Der tägliche Bereich ist für Intraday-Trader nützlich. - Wöchentliche und monatliche Bereiche sind für Swing- und langfristige Trader. - Der Indikator ist hervorragend geeignet, um Ihre Take-Profit-Zi
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF RVI-Oszillator für MT4, kein Neuanstrich. - Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF RVI Oszillator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“. - RVI ist einer der besten Oszillatoren zur Erkennung von Trendänderungen und zum Einstieg aus überverkauften/überkauften Bereichen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen aus überverkauften/gekauften Bereichen. - Der HTF RVI-Indikator
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Dynamic Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator – effizientes Handelstool für MT4! – Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. – Dynamischer Oszillator hat adaptive überverkaufte/überkaufte Zonen. – Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte aus überverkauften/überkauften Bereichen zu finden. – Überverkaufte Werte: unter der grünen Linie; Überkaufte Werte: über der roten Linie. – Er ist viel genauer
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „RSI für 8 Symbole“ für MT4. Kein Neuanstrich. - RSI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufseinträge aus stark überkauften Bereichen (über 70) und Kaufeinträge aus stark überverkauften Bereichen (unter 30). - RSI ist sehr nützlich für die Divergenzerkennung. - „RSI für 8 Symbole“ bietet die Möglichkeit, RSI-Werte von bis zu 8 verschiedenen Symbolen auf nur einem Chart zu steuern. - Dieser Indikator lässt sich auch hervo
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4. - Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen. - Ideal für Scalping-Trading: - Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein. - Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder). - Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Follow Trend Oscillator“ – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! – Benutzerfreundlicher Indikator bietet Möglichkeiten zum Scalping in Richtung des Haupttrends. – Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signal-Historie-Teil. – Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, braune Farbe – für Abwärtstrends. – Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30. – Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indik
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files verfügbar! Verwenden Sie Set_files v25.11 aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. – Der EA passt sich automatisch über KI-Methoden an die Marktbedingungen an. – Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Gr
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
PRICE ACTION TRADER EA – ist ein großartiges automatisches Handelssystem, das auf der Price Action-Forschung basiert! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 7 Set_files verfügbar! Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Price Action-Muster – PinBar! Price Action Trader EA ist eine sehr gute Investition – es wird jahrelang für Sie funktionieren, alle Set_files haben eine positive mathematische Erwartung! Verwen
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Trendkorrektur-Histogramm“ für MT4. - Das Trendkorrektur-Histogramm kann in 2 Farben vorliegen: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen bullischen Trend. - 7 aufeinanderfolgende Histogrammspalten derselben Farbe bedeuten den Beginn eines neuen Trends. - Der Trendkorrektur-Histogrammindikator wurde mit dem Hauptzweck entwickelt, Verluste zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. - Er hat den Parameter „Periode“, der für die Empfindlichkeit des Indikators ve
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experten
MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Genauigkeit von rund 90 % für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunterladen: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementierte Zinseszinsmethode und Scalping-Techniken. - Das System legt den dynamischen SL automatisch abhängig v
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MACD mit Trend-Zickzack“ für MT4. - Der MACD-Indikator selbst ist eines der beliebtesten Tools für den Trendhandel. - „MACD mit Trend-Zickzack“ eignet sich hervorragend für die Verwendung mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren. - Verwenden Sie diesen Indikator, um die genauesten Einstiegssignale auszuwählen: _ Wenn der MACD über 0 (grüne Farbe) liegt und die Zickzack-Linie nach oben zeigt, suchen Sie nur nach Price-Action-Mustern zum Kauf
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping-Histogramm“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Der Scalping-Histogramm-Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Hauptrichtung der Preisdynamik nach geringfügiger Preiskorrektur verwendet werden. - Das Scalping-Histogramm kann 2 Farben haben: Orange für bärische Dynamik und Grün für bullische. - Sobald Sie mindestens 10 aufeinanderfolgende Histogrammbalken derselben Farbe sehen, bedeutet dies, dass eine starke Dynamik vorliegt. - Das Einstiegssignal best
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator SCALPING SNIPER für MT4, kein neu gezeichnetes Handelssystem. Scalping Sniper – ist ein fortschrittliches System (Indikator), das genaue Preisdynamik anzeigt! – Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen Scalping Sniper-Indikator für MT4. – Dieses System liefert sehr genaue, aber seltene Sniping-Signale mit einer Gewinnrate von bis zu 90 %. – Das System soll viele Paare verwenden, um nach Signalen zu suchen, um eine geringe Anzahl von Signalen pro Paar a
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4. - Der Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für den Price Action-Handel. Kein Neuanstrich; keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt Inside Bar- und Outside Bar-Muster im Diagramm: - Bullisches Muster – Blaues Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Bearisches Muster – Rotes Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Inside Bar selbst hat ein hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko). - Mit PC-, Ha
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
„SINGLE SNIPER“ EA ist ein leistungsstarkes Scalping-Handelssystem für die MT4-Plattform! Die Gewinnquote liegt bei etwa 85-90 %! Das System verwendet Zinseszins-Risikomanagement! Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: EA-Set_file herunterladen - Die Trades sind sehr genau: etwa 85-90 %. - Das System verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigene
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files für 10 Paare verfügbar! Verwenden Sie Set_files (v25.11) aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. Dieser EA ist eine erweiterte Version von Adaptive Scalper EA. Zusätzliche Funktionen von Advanced Adaptive Scalper EA im Verg
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Umkehrmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Umkehrmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt das Doji-Umkehrmuster auf dem Chart, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze eine Ausbruchskerze ist: - Bullisches Doji-Umkehrmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Umkehrmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Mit PC-,
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
SwapFree Adaptive Scalper EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 9 Set_files für 9 Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Funktionen des EA: -
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MA Speed“ für MT4, kein Repaint. SPEED des gleitenden Durchschnitts – ist ein einzigartiger Trendindikator. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. – Speed ​​ist die 1. Ableitung des gleitenden Durchschnitts. – Der MA Speed-Indikator zeigt, wie schnell der MA selbst seine Richtung ändert. – Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Speed ​​zu verbessern. Geeignet für SMA, EMA, SMMA und LWMA. – Es wird empfohlen, MA
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experten
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit hoher Genauigkeit für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit wirklich eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. SF Multi Sniper EA ist ein „einstellen und vergessen“-Expert Advisor, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! Verwenden Sie Set_files aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. - Kein
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Konsolidierungsbalkenmuster für MT4. - Der Indikator „Konsolidierungsbalken“ ist ein sehr leistungsstarker, auf Ausbrüche fokussierter Indikator für den Price-Action-Handel. - Der Indikator erkennt die Preiskonsolidierung in einem engen Bereich während 1 Balken und zeigt: Ausbruchsrichtung, ausstehende Auftragsposition und SL-Position. - Bullischer Konsolidierungsbalken – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärischer Konsolidierungsbalken – Rotes Pfeils
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
OSB-Oszillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Indikator, ein effizientes Hilfstool für Preisaktionen. - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet. - Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. - OSB-Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte für Preisaktions-, Divergenz- und Überverkauft/Überkauft-Signale zu finden. - Überverkaufte Werte: unter 30. - Überkaufte Werte: über 70. - Es gibt viele Möglichkeiten, sel
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Hanging Man und Inverted Hammer-Muster“ für MT4. - Der Indikator „Hanging Man und Inverted Hammer-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action-Trading: Kein Neuanstrich, keine Verzögerung. - Der Indikator erkennt bullische Inverted_Hammer- und bärische Hanging_Man-Muster auf dem Chart: - Bullischer Inverted_Hammer – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Bärischer Hanging_Man – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Mit PC-, Ha
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension