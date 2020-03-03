Sophisticated

Hier ist eine kurze, detaillierte Beschreibung der Logik in Ihrem AP_Elite_Modular_AI_v13.0 EA.

1. Das "Gehirn": Signal Scoring System (0-85 Punkte)

Anstelle eines einfachen "Kauf"- oder "Verkaufs"-Triggers berechnet der EA einen Vertrauens-Score (GetSignalScore). Ein Handel wird nur dann durchgeführt, wenn die Punktzahl den Schwellenwert erreicht.

  • Trend-Bias (+15 Punkte): Prüft, ob der aktuelle Kurs über/unter dem wöchentlichen und monatlichen gleitenden Durchschnitt liegt.
  • SuperTrend (+15 Pkt.): Prüft, ob der SuperTrend-Indikator mit der Handelsrichtung übereinstimmt.
  • Überkreuzung (+15 Pkt.): Prüft, ob ein neuer Fast/Slow Moving Average Crossover vorliegt.
  • Ausbruch (+15 Pkt.): Prüft, ob der Kurs gerade das Hoch/Tief der letzten 20 Kerzen durchbrochen hat.
  • Kerzenmuster (+15 Pkt.): Prüft, ob eine grundlegende Bullish/Bearish-Kerzenformation vorliegt (Close > Open und höhere Highs).
  • Volumenanstieg (+10 Pkt.): Prüft, ob das aktuelle Volumen 1,5x höher ist als der Durchschnitt.

2. Der "Torwächter": Auto-Kontroll-Logik

Dies ist die neue Sicherheitsfunktion der Version 13.0, die sich in ExecuteTrade befindet:

  1. Schalter prüfen: Ist die globale Variable g_AutoTradeEnabled auf true gesetzt? Wenn nein, wird der Handel sofort gestoppt (es sei denn, Sie haben auf eine manuelle Schaltfläche geklickt).
  2. Check Score: Ist der berechnete Score > g_AdaptiveMinScore? Wenn Nein, wird gewartet.
  3. Positionen prüfen: Haben wir bereits 3 offene Trades? Wenn Ja, wird der Handel gestoppt, um ein Überhandeln zu verhindern.

3. Adaptive Intelligenz (Selbstkorrektur)

Der EA überwacht seine eigene Leistung anhand der Sharpe Ratio (risikobereinigte Rendite).

  • Hohe Leistung: Wenn die Sharpe Ratio gut ist (>15,0), liegt der erforderliche Score-Schwellenwert bei 70.
  • Niedrige Performance: Wenn die Sharpe Ratio sinkt, geht der EA in den "Verteidigungsmodus" über und erhöht den erforderlichen Score Threshold auf 90.
    • Anmerkung zur Logik: Da die maximal mögliche Punktzahl 85 beträgt, wirkt das Setzen des Schwellenwerts auf 90 wie ein Circuit Breaker, der alle automatischen Eingaben pausiert, bis manuell eingegriffen wird oder die Marktbedingungen wiederhergestellt sind.

4. Geldmanagement & Wiederherstellung

  • Stapeln von Positionen: Erlaubt bis zu 3 Positionen, reduziert aber das Risiko für nachfolgende Trades:
    • 1. Handel: 100% Losgröße
    • 2. Handel: 70% Losgröße
    • 3. Handel: 50% Losgröße
  • Intelligente Volatilität: Wenn die Sharpe Ratio sehr hoch ist (>20), wird die Losgröße um 20% erhöht, um Gewinnsträhnen zu nutzen.
  • Reverse on SL: Wenn ein Trade den Stop Loss erreicht, schaut der EA auf die letzte Minute der Historie. Wenn er einen Verlust sieht, eröffnet er sofort einen Handel in die entgegengesetzte Richtung, um zu versuchen, die Umkehrung abzufangen (wenn ReverseOnSL wahr ist).

5. Trailing-Stop

  • Schrittweises Trailing: Sobald sich der Kurs um einen bestimmten Betrag in den Gewinn bewegt (Trend_TrailStart), beginnt der Stop Loss, dem Kurs um einen festen Schritt zu folgen (Trend_Trail_USD). Dadurch werden Gewinne gesichert, wenn sich der Trend fortsetzt.


